Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.
Zeit: ЕС давит на Зеленского из-за расследования дела Ермака

Лидеры европейских стран призвали киевский режим разобраться с громким коррупционным делом экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака для сохранения шансов на вступление в Евросоюз.
Европейские политики потребовали от Зеленского провести расследование дела Ермака, от которого зависит перспектива членства страны в Евросоюзе, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Zeit.
По информации издания, после того как Ермак покинул свой пост в 2025 году, канцлер Германии Фридрих Мерц провел беседу с главой киевского режима. Политик дал понять, что из-за коррупционного скандала Украина оказалась на перепутье.
Подобные разговоры с Зеленским также состоялись у президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Британии Кира Стармера и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Однако украинские власти до сих пор не выполнили требования европейских лидеров.
Ранее СМИ предупреждали о катастрофических последствиях молчания Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала. Напомним, Высший антикоррупционный суд страны арестовал связанную с делом об отмывании средств недвижимость под Киевом.