Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.0 комментариев
Российские военные сбили украинскую «Мару» новым многоразовым дроном
Военнослужащие группировки «Днепр» на херсонском направлении испытали новую разработку, уничтожив беспилотник ВСУ с помощью многоразового дрона-перехватчика, сообщил боец с позывным «Барсик».
Бойцы войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» сбили украинский БПЛА «Мара» с помощью нового российского дрона-перехватчика многоразового использования, сказал собеседник РИА «Новости».
Новый беспилотник-перехватчик, оснащенный системой вертикального взлета и посадки, был разработан военнослужащими 18-й общевойсковой армии. Создание аппарата проходило в одной из подземных прифронтовых лабораторий Вооруженных сил России.
В мае российские военные сбили более 50 украинских беспилотников за день с помощью дрона-перехватчика «Елка». В марте оператор БПЛА группировки войск «Днепр» уничтожил вражеский разведывательный аппарат прямым тараном.