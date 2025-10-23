Депутаты Госдумы обязали владельцев убирать за питомцами в подъездах

Tекст: Ирма Каплан

Пока хозяева домашних животных обязаны убирать за питомцами только во время выгула на улице. Новый законопроект предусматривает обязанность убирать продукты жизнедеятельности животных и в местах общего пользования многоквартирных домов, передает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта.

Порядок уборки будет определяться органами местного самоуправления. Помимо этого, законопроект вводит запрет на посещение магазинов, кафе и ресторанов, медицинских, образовательных и культурных организаций с собаками, кроме собак-проводников.

В проекте закреплены также требования к перевозке животных в общественном транспорте. Домашних питомцев предлагается перевозить на коротком поводке, в наморднике или в специальной переноске.

Если законопроект будет принят, новые требования начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

