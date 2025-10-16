Главный кинолог России выступил против расширения списка опасных пород собак

Глава кинологической федерации Голубев оценил инициативу расширить список опасных пород собак

Tекст: Татьяна Косолапова

В Госдуме обсуждается инициатива о расширении списка опасных пород собак. Согласно ей, предлагается ужесточить ограничения на выгул собак определенных пород и размеров, а также идет подготовка новых штрафов.



«Позиция РКФ в этом вопросе неизменна: не существует опасных пород собак, есть отдельные агрессивные особи. Ответственность за поведение собаки в полном объеме несет ее владелец, и меры законодательного регулирования должны применяться не к собакам, а к владельцам, в случае необеспечения надлежащего поведения животного», – говорит Голубев.

Он рассказывает, что в период обсуждения перечня потенциально опасных собак Российская кинологическая федерация совместно с законодательной властью пришли к компромиссному решению: составить список из десяти пород и двух групп гибридов. «Такой список был составлен не случайно. В его основе лежит несколько принципов: с этими породами никогда не велась селекция на лояльность к человеку и другому животному, эти породы запрещены к разведению во всех мировых цивилизованных кинологических системах. При формировании окончательного списка пород участники процесса смогли услышать друг друга и прийти к здравому компромиссу», – пояснил эксперт.

«Исходя из концепта, как формировался существующий список, логика предлагаемого перечня в данной инициативе совершенно не ясна. К примеру, в список предлагается внести хаски и немецкую овчарку. Хаски – это аборигенная ездовая собака Дальнего Востока, веками живущая и работающая бок о бок с человеком в тяжелых условиях севера. В первом же разделе стандарта породы обозначается: дружелюбие, ласковость, чуткость и общительность. Кроме того отмечается, что собаки этой породы не обладают качествами охранной собаки, а также не слишком подозрительны к незнакомцам и не агрессивны к другим собакам», – делится собеседник.

Немецкая овчарка – известная всем порода, активно используемая на службе, продолжает эксперт. Они служат спасателями, в полиции, на охране объектов. В течение долгого времени немецкие овчарки активно использовались в качестве собак-поводырей. Согласно стандарту «должна обладать уравновешенным темпераментом, крепкими нервами, уверенностью, абсолютным спокойствием, быть доброжелательной, внимательной, легко дрессируемой и обучаемой».

«Важно понимать один из основных принципов породного собаководства: проявление агрессии во всех стандартах пород является дисквалифицирующим пороком, выводящим собаку из разведения. Говоря об инициативе запрета детям выгуливать собак крупных пород – то в целом она логична, но не является полноценным решением. Действительно, существуют породы, справиться с которыми из-за их размеров и силы бывает сложно даже взрослому. Если мы разрешаем ребенку гулять с крупной и активной собакой, мы все равно не можем гарантировать, что питомец, например, не дернет поводок или не потеряется», – рассуждает Голубев.

Также может быть и обратная ситуация: даже если ребенок гуляет с маленькой собачкой, они не защищены от нападения агрессивной особи, продолжает глава РКФ. Важен сразу целый комплекс питомца: характер собаки (который зависит далеко не только от ее породной принадлежности), ее уровень дрессировки, а также окружающая среда. В качестве наглядного примера эксперт называет лабрадора-ретривера – популярную «семейную» собаку, которая, тем не менее, крупнее 30 см в холке, установленных законопроектом. Между тем таксы и джек-рассел-терьеры, формально подходящие по размерам, сохраняют сильные охотничьи инстинкты и без должной дрессировки могут внезапно броситься на прогулке за белкой или птицей.

«Поэтому стоит отметить, что данная инициатива затрагивает лишь один аспект проблемы, а глобально саму задачу не решит. То, что собака будет управляема на улице, гарантируется ответственным подходом к владению, а также соответствующей дрессировкой и воспитанием питомца, а не его размером», – заключил Голубев.

Ранее в Госдуме одобрили в первом чтении законопроект, согласно которому вводятся новые ограничения на выгул потенциально опасных пород собак, включая запрет на выгул таких питомцев для пьяных лиц и несовершеннолетних.