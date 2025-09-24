Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.3 комментария
Госдума одобрила запрет на выгул собак пьяными и детьми
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли новые ограничения на выгул потенциально опасных пород собак, включая запрет на выгул таких питомцев для пьяных лиц и несовершеннолетних.
Законопроект запрещает выгуливать потенциально опасных собак лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также детям младше 16 лет, если рядом нет законных представителей, передает ТАСС.
Исключения предусмотрены только для случаев, когда собака находится на огороженной частной территории владельца.
В пояснительной записке авторы инициативы подчеркивают, что определенные породы собак представляют потенциальную угрозу для жизни и здоровья человека из-за врожденных качеств агрессии и силы. В перечень опасных пород, утвержденный правительством, включены гибриды волка, некоторые бульдоги и питбульмастифы.
В правительстве поддержали законопроект, отметив необходимость учета также крупных собак с большой физической силой, даже если они не входят в официальный список опасных пород.
Ранее в Госдуме предложили запретить детям и нетрезвым лицам выгуливать опасные породы собак.
С началом осени в России вступил в силу новый перечень, в котором указаны запрещенные к содержанию дикие животные, в нем содержится свыше 120 разновидностей таковых.