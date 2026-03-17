В Москве вооруженная женщина напала на пункт выдачи заказов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Подозреваемая задержана, пояснил Васенин, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, инцидент произошел в вечернее время на Волгоградском проспекте.

«Подойдя к стойке обслуживания, она достала из пакета предмет, внешне схожий с пистолетом, и направила его на работника, требуя передать ей имеющиеся денежные средства», – рассказал представитель ведомства.

Получив отказ, налетчица попыталась потребовать деньги у сотрудника салона связи в том же помещении. После предупреждения о вызове наряда полиции нападавшая скрылась, но вскоре была задержана оперативниками на улице Юных Ленинцев.

Оказалось, что 35-летняя женщина уже находилась в федеральном розыске за преступление, совершенное в Петербурге. В отношении фигурантки возбудили уголовное дело по статье «Разбой», ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее столичный суд арестовал женщину за нападение с ножом на кассира магазина косметики. Лжеполицейские с похожим на пистолет предметом похитили у местного жителя более 900 тыс. рублей.