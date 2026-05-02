Россия объявила в розыск атаковавших Брянскую область операторов украинских БПЛА

Tекст: Дмитрий Зубарев

Четыре оператора украинских беспилотников, причастных к атакам на Брянскую область, объявлены в международный розыск, сообщает РИА «Новости». Суд в Москве месяц назад выдал санкцию на их заочный арест.

СК России заочно обвинил Андрея Цита, Сергея Зенича, Василия Логина и Богдана Цвигуна в совершении террористических актов на территории Брянской области. Операторы были объявлены в федеральный и международный розыск.

Военные следователи установили, что в августе 2025 года Андрей Цит с территории Украины запустил беспилотник, который сбросил боеприпас на деревню Круглая Поляна Севского района. В октябре того же года Сергей Зенич организовал аналогичную атаку на село Гудовка Погарского района, в результате которой один человек получил ранения, еще один погиб.

В ноябре 2025 года Василий Логин и Богдан Цвигун сбросили боеприпас с беспилотника на населенный пункт Круча Климовского района Брянской области, пострадали двое мирных жителей. Расследование дела в отношении этих лиц завершено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2026 года сотрудник агрохолдинга «Мираторг» погиб при атаке украинского беспилотника в Брянской области.

За несколько дней до этого пять человек получили ранения из-за удара дрона по пассажирскому автобусу.