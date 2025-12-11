Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.3 комментария
Коломойскому продлили арест до февраля 2026 года
Украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому продлили содержание под стражей еще почти на два месяца по нескольким уголовным делам.
Суд в Киеве продлил срок ареста Игорю Коломойскому до 6 февраля 2026 года, передает ТСН. Бизнесмен продолжает находиться в СИЗО уже два года, против него выдвинуто несколько обвинений, связанных с мошенничеством, отмыванием денег и организацией заказного убийства.
Подготовительное заседание Подольского суда Киева по делу о хищениях у Приватбанка и «Укрнафты» должно было пройти 8 декабря, однако Коломойский на него не явился, объяснив отсутствие поломкой транспортного средства.
Также 9 декабря должно было пройти слушание в Шевченковском суде по обвинению в организации заказного убийства, но оно отменилось из-за болезни судьи.
На заседании Киевского апелляционного суда 10 декабря Коломойский заявил: «На Тимура Миндича было совершено покушение 28 ноября в Израиле».
Он также утверждал, что исполнитель покушения получил оружие в украинском посольстве этой страны.
При этом, по мнению Коломойского, президент Владимир Зеленский не был причастен к покушению, поскольку был заинтересован в здоровье Миндича.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский бизнесмен Игорь Коломойский (внесен в России в перечень экстремистов и террористов) заявил о покушении на своего близкого друга и «кошелька» Владимира Зеленского Тимура Миндича.
Адвокаты Коломойского на фоне коррупционного скандала вокруг Владимира Зеленского решили попытаться его освободить.
В элитном пригороде Тель-Авива особняк Миндича, которого называют «кошельком Зеленского», оказался пустым и без охраны.