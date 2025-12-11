Коломойскому продлили арест до февраля 2026 года

Tекст: Денис Тельманов

Суд в Киеве продлил срок ареста Игорю Коломойскому до 6 февраля 2026 года, передает ТСН. Бизнесмен продолжает находиться в СИЗО уже два года, против него выдвинуто несколько обвинений, связанных с мошенничеством, отмыванием денег и организацией заказного убийства.

Подготовительное заседание Подольского суда Киева по делу о хищениях у Приватбанка и «Укрнафты» должно было пройти 8 декабря, однако Коломойский на него не явился, объяснив отсутствие поломкой транспортного средства.

Также 9 декабря должно было пройти слушание в Шевченковском суде по обвинению в организации заказного убийства, но оно отменилось из-за болезни судьи.

На заседании Киевского апелляционного суда 10 декабря Коломойский заявил: «На Тимура Миндича было совершено покушение 28 ноября в Израиле».

Он также утверждал, что исполнитель покушения получил оружие в украинском посольстве этой страны.

При этом, по мнению Коломойского, президент Владимир Зеленский не был причастен к покушению, поскольку был заинтересован в здоровье Миндича.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский бизнесмен Игорь Коломойский (внесен в России в перечень экстремистов и террористов) заявил о покушении на своего близкого друга и «кошелька» Владимира Зеленского Тимура Миндича.

Адвокаты Коломойского на фоне коррупционного скандала вокруг Владимира Зеленского решили попытаться его освободить.

В элитном пригороде Тель-Авива особняк Миндича, которого называют «кошельком Зеленского», оказался пустым и без охраны.