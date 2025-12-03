Юристы Коломойского решили добиться его освобождения на фоне скандала на Украине

Tекст: Вера Басилая

Адвокаты Игоря Коломойского и других обвиняемых планируют использовать ослабление позиций Владимира Зеленского для попытки вывести своих клиентов из-под стражи, передает РИА «Новости».

Как сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник, к числу таких дел относится также дело экс-главы СБУ по Харьковской области Романа Дудина, обвиняемого в госизмене. По сведениям источника, защита вдохновлена последними событиями, среди которых освобождение детектива НАБУ Магамедрасулова и его отца, а также отставка Андрея Ермака после коррупционного скандала.

По словам собеседника издания, ситуация станет своеобразным индикатором того, насколько уменьшилось влияние офиса Зеленского на судебные органы страны. Сейчас адвокаты Коломойского* и Дудина попытаются воспользоваться моментом, рассчитывая убедить суды принять положительное решение по избранию им меры пресечения, менее строгой, чем содержание под стражей.

Ранее Игорь Коломойский заявил в суде, что Владимира Зеленского «скоро не будет», сравнив его с Наполеоном IV.

Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленскому «приказали уйти» и он намерен тянуть время.

Отставка Ермака, по мнению экспертов, делает судьбу Зеленского предрешенной.