Юристы Коломойского решили добиться его освобождения на фоне скандала на Украине
Адвокаты украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в список террористов и экстремистов в России) на фоне коррупционного скандала вокруг Владимира Зеленского решили попытаться его освободить, сообщили украинские СМИ.
Адвокаты Игоря Коломойского и других обвиняемых планируют использовать ослабление позиций Владимира Зеленского для попытки вывести своих клиентов из-под стражи, передает РИА «Новости».
Как сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник, к числу таких дел относится также дело экс-главы СБУ по Харьковской области Романа Дудина, обвиняемого в госизмене. По сведениям источника, защита вдохновлена последними событиями, среди которых освобождение детектива НАБУ Магамедрасулова и его отца, а также отставка Андрея Ермака после коррупционного скандала.
По словам собеседника издания, ситуация станет своеобразным индикатором того, насколько уменьшилось влияние офиса Зеленского на судебные органы страны. Сейчас адвокаты Коломойского* и Дудина попытаются воспользоваться моментом, рассчитывая убедить суды принять положительное решение по избранию им меры пресечения, менее строгой, чем содержание под стражей.
Ранее Игорь Коломойский заявил в суде, что Владимира Зеленского «скоро не будет», сравнив его с Наполеоном IV.
Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленскому «приказали уйти» и он намерен тянуть время.
Отставка Ермака, по мнению экспертов, делает судьбу Зеленского предрешенной.