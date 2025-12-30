Tекст: Вера Басилая

По словам Гармонина, Швейцария испытывает опасения в отношении введения вторичных санкций Европейского союза против ряда китайских банков, передает РИА «Новости».

Гармонин считает, что власти конфедерации обычно придерживаются большинства санкций, вводимых Брюсселем, однако к санкциям против ряда китайских банков относятся с осторожностью.

Дипломат пояснил, что в Швейцарии явно опасаются, что подобные действия могут осложнить двусторонний диалог с Поднебесной».

Ранее Федеральный совет Швейцарии сообщал, что с 13 декабря страна начнет выполнять положения 19-го пакета санкций ЕС против России. Швейцария официально не состоит в Европейском союзе и НАТО, но с 24 февраля 2022 года присоединилась почти ко всем ограничениям против России. В 2024 году швейцарские военные участвовали в 20 учениях за пределами страны и четырех – внутри, все совместно с государствами – членами НАТО.

Посол России в Берне Сергей Гармонин заявил, что Швейцария окончательно лишилась нейтралитета из-за участия в европейских военных инициативах и совместных учениях с НАТО.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Швейцария утратила реноме нейтрального посредника.

