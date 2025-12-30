В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах в Европе. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри европейских стран.0 комментариев
Посол России заявил об опасении Швейцарии поддерживать санкции против Китая
Официальный Берн выразил опасения по поводу принятия вторичных санкций Евросоюза против некоторых китайских банков, чтобы не навредить отношениям с Китаем, заявил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
По словам Гармонина, Швейцария испытывает опасения в отношении введения вторичных санкций Европейского союза против ряда китайских банков, передает РИА «Новости».
Гармонин считает, что власти конфедерации обычно придерживаются большинства санкций, вводимых Брюсселем, однако к санкциям против ряда китайских банков относятся с осторожностью.
Дипломат пояснил, что в Швейцарии явно опасаются, что подобные действия могут осложнить двусторонний диалог с Поднебесной».
Ранее Федеральный совет Швейцарии сообщал, что с 13 декабря страна начнет выполнять положения 19-го пакета санкций ЕС против России. Швейцария официально не состоит в Европейском союзе и НАТО, но с 24 февраля 2022 года присоединилась почти ко всем ограничениям против России. В 2024 году швейцарские военные участвовали в 20 учениях за пределами страны и четырех – внутри, все совместно с государствами – членами НАТО.
Посол России в Берне Сергей Гармонин заявил, что Швейцария окончательно лишилась нейтралитета из-за участия в европейских военных инициативах и совместных учениях с НАТО.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Швейцария утратила реноме нейтрального посредника.