Врач развеял миф о пользе питья воды для увлажнения кожи

Врач Шухман объяснила, что увлажнение кожи не зависит от воды

Tекст: Дарья Григоренко

По ее словам, главные причины сухости кожи у взрослых – снижение выработки кожного сала с возрастом, агрессивное очищение, жесткая вода, ультрафиолет, гормональные изменения и климатические факторы, передает Газета.Ru.

Доктор Шухман уточнила: «Питание влияет на увлажненность кожи опосредованно: омега-3, витамины А, С, Е поддерживают барьерную функцию. Однако системная гидратация (питье воды) напрямую не увлажняет эпидермис: все же ключевое значение имеет местное применение увлажняющих средств». Врач рекомендует использовать мягкие средства для очищения без SLS, увлажняющие кремы с церамидами, скваланом, пантенолом, а также обязательную фотозащиту с SPF 30% и выше.

Среди эффективных ингредиентов для ухода Шухман отметила гиалуроновую кислоту, эмоленты вроде масел и сквалана, а также окклюзанты, которые создают на коже защитную пленку. Косметическая сухость обычно проявляется шелушением и ощущением стянутости без воспаления и зуда, что свидетельствует о нарушении кожного барьера.

Врач подчеркнула, что грамотный уход и своевременная диагностика помогают предотвратить развитие хронического дерматита. Если же на фоне сухости возникают покраснения, отек, пузырьки и интенсивный зуд, необходимо обратиться к дерматологу, поскольку такие симптомы могут быть признаками системных заболеваний, например, гипотиреоза или дефицита витаминов.

Ранее врач-диетолог Надежда Литвинова-Гразион посоветовала есть кашу с маслом перед выходом на холод.

Как писала газета ВЗГЛЯД, терапевт клиники CMD Оренбург ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Сергей Исковских сообщил, что среди напитков есть такие, которые скрыто действуют как дегидратанты, вызывая жажду и лишая организм жидкости.