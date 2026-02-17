В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.14 комментариев
Дело против актера Смольянинова о фейках про ВС России передано в суд
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу актера Артура Смольянинова (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов в России).
Дело направлено для заочного рассмотрения в Басманный районный суд Москвы, сообщается на сайте Генпрокуратуры. Смольянинову инкриминируется распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил России.
«В Генеральной прокуратуре РФ обвинительное заключение по уголовному делу в отношении актера Артура Смольянинова. Он заочно обвиняется по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по мотивам национальной ненависти и вражды)», – говорится в сообщении ведомства.
Ранее Смольянинова объявили в международный розыск.
В 2024 году Басманный суд Москвы заочно арестовал актера по делу о фейках и возбуждении вражды.