Американский самолет-разведчик подал сигнал бедствия
Самолет радиологического контроля США подал сигнал бедствия
Американский самолет радиологического контроля Boeing WC-135R Constant Phoenix был вынужден подать сигнал бедствия по пути с задания над Норвегией.
По данным сервиса Flightradar24, с которыми ознакомился ТАСС, самолет радиологического контроля ВВС США Boeing WC-135R Constant Phoenix подал экстренный код 7700, означающий аварийную ситуацию на борту. Инцидент произошел после завершения задачи в воздушном пространстве Норвегии.
Самолет вылетел с авиабазы ВВС Британии в Милденхолле, затем пересек Северное море и провел примерно полтора часа в небе над скандинавской страной. После этого экипаж взял курс на возвращение и, приблизившись к воздушному пространству Британии, сообщил о возникновении нештатной ситуации.
Boeing WC-135R Constant Phoenix предназначен для обнаружения и идентификации загрязнений, вызванных испытаниями ядерного оружия. Всего самолет провел в воздухе около пяти часов.
