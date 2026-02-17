В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.32 комментария
Представители Британии, Франции, Германии общались с делегацией Киева в Женеве
Советники по вопросам безопасности лидеров Великобритании, Франции, Германии и Италии находятся на постоянной связи с украинской делегацией на переговорах по Украине в Женеве, заявил советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко.
По словам Лещенко, советники по вопросам безопасности лидеров Британии, Франции, Германии и Италии поддерживают постоянный контакт с делегацией Киева на переговорах по Украине в Женеве, передает РИА «Новости».
«Если не в комнате, то на постоянной связи», – заявил советник офиса Владимира Зеленского.
Источники агентства сообщили, что встречи советников по национальной безопасности этих европейских стран с представителями Украины и США могут пройти на полях женевских переговоров. Отдельно уточнялось, что делегация Британии в Женеве намерена получить подробную информацию об итогах обсуждений.
Ранее делегация Британии во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом разместилась в отеле InterContinental в Женеве, чтобы получить информацию о ходе переговоров России, США и Украины.
Украинская делегация столкнулась с внутренними разногласиями относительно быстрой сделки с Россией под руководством США.
Во вторник переговоры России, США и Украины в Женеве по вопросам урегулирования продолжались четыре с половиной часа.