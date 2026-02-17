На Украине сообщили о контакте представителей ЕС с делегацией Киева в Женеве

Представители Британии, Франции, Германии общались с делегацией Киева в Женеве

Tекст: Вера Басилая

По словам Лещенко, советники по вопросам безопасности лидеров Британии, Франции, Германии и Италии поддерживают постоянный контакт с делегацией Киева на переговорах по Украине в Женеве, передает РИА «Новости».

«Если не в комнате, то на постоянной связи», – заявил советник офиса Владимира Зеленского.

Источники агентства сообщили, что встречи советников по национальной безопасности этих европейских стран с представителями Украины и США могут пройти на полях женевских переговоров. Отдельно уточнялось, что делегация Британии в Женеве намерена получить подробную информацию об итогах обсуждений.

Ранее делегация Британии во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом разместилась в отеле InterContinental в Женеве, чтобы получить информацию о ходе переговоров России, США и Украины.

Украинская делегация столкнулась с внутренними разногласиями относительно быстрой сделки с Россией под руководством США.

Во вторник переговоры России, США и Украины в Женеве по вопросам урегулирования продолжались четыре с половиной часа.