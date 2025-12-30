В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах в Европе. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри европейских стран.2 комментария
Глава «Справедливой России» призвал ликвидировать главаря террористов Зеленского
Специальной военной операции на Украине необходимо присвоить новый статус контртеррористической операции (КТО), заявил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Это подразумевает ликвидацию главарей террористов – с ними разговаривать не о чем!» – указал парламентарий, передает «Лента.ру».
Он отнес к предводителям террористов главу киевского режима Владимира Зеленского.
Глава фракции указал, что без изменения статуса СВО не получится достичь ее целей и установить мир на украинской земле.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина попыталась атаковать государственную резиденцию российского лидера в Новгородской области.
Помощник президента России Юрий Ушаков указал, что Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу о готовности к жесткому ответу на действия Киева.