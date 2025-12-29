Новый год в Москве 2025–2026: главные локации, катки и гулянья, будет ли салют

Tекст: Ольга Никитина

Новогодние каникулы в Москве: ритм праздника

Пики ажиотажа приходятся на вечер 31 декабря (несмотря на погоду, центры гуляний будут полны), день 1 января (для неспешных прогулок и осмотра украшений) и выходные в середине каникул, 5–7 января, на которые выпадает Рождество. В будничные дни каникул (2–4 января) будет чуть спокойнее, что идеально для посещения популярных музеев, театров или катков без очередей. Каждый день найдет своего гостя: от шумных концертов до тихих романтичных прогулок по заснеженным паркам.

Где встретить Новый год в Москве ночью 31 декабря?

Выбор формата – ключ к идеальной ночи.

Прогулки по центру. Маршрут по украшенной Тверской, Манежной площади (работает до 20:00) и переулкам – классика. Красная площадь закрыта для входа с 18:00 31 декабря до утра 1 января.

Главные новогодние локации Москвы

Красная площадь и ГУМ

Сердце праздника. Здесь стоит главная елка страны, работает знаменитая ГУМ-ярмарка с шале, угощениями и ретрокаруселями. Важно: сама Красная площадь будет закрыта с 18:00 31 декабря до 10:00 1 января. Но есть исключение – легендарный ГУМ-каток. На 31 декабря запланирован особый ночной сеанс (22:00–02:00), но количество билетов строго ограничено. Салют здесь не проводится.

Манежная площадь

Центральная площадка фестиваля «Путешествие в Рождество». Здесь устанавливают огромную, свыше 20 метров праздничную ель, строят сцену для концертов и спектаклей, организуют мастер-классы и ярмарки. 31 декабря работает до 20:00.

Тверская улица и Тверской бульвар

Главная улица столицы в праздники – это непрерывная световая инсталляция. Обязательно прогуляйтесь под сияющими арками, рассмотрите дизайнерские ели и загляните в тематическую галерею «Когда зажигаются елки» с ее фотозонами и активностями.

Парки Москвы в новогодние праздники

Парк «Зарядье». Футуристичная иллюминация, вид с «Парящего моста» на Кремль, ледяная пещера и новогодние концерты в одноименном зале. Отличный семейный вариант.

Классические зимние забавы: большой каток, ярмарка, ледовые шоу, лыжные трассы. Сады в центре. Сад «Эрмитаж» – для народных гуляний и спектаклей под открытым небом. Сад им. Баумана – для камерного отдыха на маленьком катке и в уютных фотозонах.

Поклонная гора и Воробьевы горы

Поклонная гора. Здесь с 30 декабря по 11 января развернется фестиваль «Ледовая Москва» с масштабными ледовыми скульптурами, горками, шоу и карнавалом.

Новогодние ярмарки в Москве

Помимо ГУМа и Манежной площади, обязательны к посещению:

Кузнецкий Мост. Здесь фестиваль «Путешествие в Рождество» создает волшебные зоны «Мир игрушек» и «Механика чудес».

Катки Москвы на Новый год

Выбор огромен: от крытых до открытых, от бесплатных до суперпремиальных. Многие на новогоднюю ночь устраивают специальные ночные сеансы с музыкой и шоу-программой. Актуальную подборку «Катки Москвы 2025–2026» с адресами, ценами и режимом работы стоит искать в декабре.

Куда пойти с детьми на Новый год

Главные елки. Кремлевская елка в КДС, Елка в храме Христа Спасителя.

Кузьминки, Лианозовский, Таганский, Сиреневый сад – с детскими программами, сказочными тропами и горками. Театры. С 20 декабря стартуют десятки новогодних спектаклей и детских елок. А билет на классический балет «Щелкунчик» в Большой театр или Музыкальный театр им. Станиславского – лучший подарок.

Будет ли салют в Москве на Новый год?

Нет. Официальный новогодний салют в Москве не проводится уже несколько лет. Власти города делают акцент на масштабных уличных программах, световых шоу и фестивалях.

Где остановиться в Москве на праздники?

Спрос на отели и апартаменты в центре огромен. Бронировать жилье нужно за несколько месяцев. Средняя цена за ночь в отеле 4* в период каникул при раннем бронировании начинается от 10 тысяч рублей. Выгодно рассматривать варианты в шаговой доступности от метро.

Как работает транспорт в новогоднюю ночь?

Метро и МЦК – будут работать круглосуточно в ночь с 31 декабря на 1 января.

МЦД – движение продлят как минимум до 03:00.

Наземный транспорт (автобусы, троллейбусы, трамваи) – также будет курсировать без перерыва.

Проезд в ночь с 31 декабря на 1 января – бесплатный на всех видах городского транспорта.

Как добраться до Москвы?

Поезда и самолеты в период праздников разбирают быстро. Совет один: бронируйте билеты максимально заранее, особенно если планируете прибыть 30-31 декабря или уехать 10-11 января.

Заключение

Москва по праву остается одним из главных городов страны для встречи Нового года. Здесь каждый найдет свой идеальный сценарий праздника: от активных гуляний на фестивальных площадках до умиротворенного скольжения по льду катка под звездами, от шумного веселья в центре до тихого семейного отдыха в уютном парке. Главное – спланировать маршрут, позаботиться о билетах и теплой одежде, и тогда московские каникулы 2025–2026 станут поистине волшебными.