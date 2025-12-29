  • Новость часаПолитолог: Зеленский во Флориде не решился перечить Трампу
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    На переговорах Трампа и Зеленского незримо присутствовала российская армия
    Лукьянов: Трамп дает время ВС России решать вопросы по Украине военными средствами
    ЦБ анонсировал возможность пополнения счета наличными через банкомат любого банка
    Путин утвердил закон о крестах на гербе России
    Кремль согласился с оценкой Трампа о близости мира на Украине
    Эксперт сказал, как заставить Украину провести референдум о территориях
    Зеленский сообщил о разногласиях с Трампом по срокам гарантий безопасности
    На Украине признали провал «мирного плана» Киева на переговорах с Трампом
    Путин утвердил День памяти жертв геноцида советского народа
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Прямка и протыпрямка против здравого смысла

    Продолжаются эксперименты с «украiнською мовою». Причем и на государственном уровне, и инициативными блондинками. Рвение максимально отдалить его от русской литературной нормы имеет все шансы войти в учебники – но не лингвистики, а психиатрии.

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В информационной войне побеждает русская правда

    «Отмена» России не удалась еще и потому, что нашу страну в мире некем и нечем заменить. Не только наши нефть и газ, но и наше искусство, нашу науку, наш спорт. Без нас неинтересно.

    8 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Нетерпимость к воровству у государства объяснимо выросла

    В России растет число расследованных коррупционных дел. Прошедший год показал, что никакие должности не дают индульгенцию, даже если это замминистра, министры или губернаторы. Это указывает на общие изменения мировоззренческих подходов в госуправлении.

    17 комментариев
    29 декабря 2025, 14:35 • Справки

    Новый год в Москве 2025–2026: главные локации, катки и гулянья, будет ли салют

    Новый год в Москве 2025–2026: главные локации, катки и гулянья, будет ли салют
    @ Polozovsky

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальные новогодние каникулы в Москве проходят с 29 декабря 2025 по 11 января 2026 года. В эти дни город превращается в огромную праздничную декорацию: миллионы огней, аромат глинтвейна и пряников, веселые толпы на улицах и ритм вальса на десятках катков. В последние годы интерес сместился с домашних застолий в сторону уличных приключений – гуляний, ярмарок, фестивалей и ледовых шоу. Важный нюанс: традиционного салюта в центре Москвы не будет, но его с лихвой компенсируют световые инсталляции и праздничная программа.

    Новогодние каникулы в Москве: ритм праздника

    Пики ажиотажа приходятся на вечер 31 декабря (несмотря на погоду, центры гуляний будут полны), день 1 января (для неспешных прогулок и осмотра украшений) и выходные в середине каникул, 5–7 января, на которые выпадает Рождество. В будничные дни каникул (2–4 января) будет чуть спокойнее, что идеально для посещения популярных музеев, театров или катков без очередей. Каждый день найдет своего гостя: от шумных концертов до тихих романтичных прогулок по заснеженным паркам.

    Где встретить Новый год в Москве ночью 31 декабря?

    Выбор формата – ключ к идеальной ночи.

    • Прогулки по центру. Маршрут по украшенной Тверской, Манежной площади (работает до 20:00) и переулкам – классика. Красная площадь закрыта для входа с 18:00 31 декабря до утра 1 января.

    • Парки и катки. Многие парки (ВДНХ, парк Горького) готовят специальные ночные программы с диджей-сетами, шоу и анимацией.

    • Фестивальные площадки. Главные площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» предложат гулянья, но стоит уточнять график работы именно 31 декабря.

    • Рестораны и панорамные бары. Гарантированный комфорт, праздничный ужин и вид на огни города. Бронировать нужно сильно заранее.

    • Семейный формат. Детские представления, ранние ужины и встреча Нового года по телевизору в уютном отеле или апартаментах.

    Главные новогодние локации Москвы

    Красная площадь и ГУМ

    Сердце праздника. Здесь стоит главная елка страны, работает знаменитая ГУМ-ярмарка с шале, угощениями и ретрокаруселями. Важно: сама Красная площадь будет закрыта с 18:00 31 декабря до 10:00 1 января. Но есть исключение – легендарный ГУМ-каток. На 31 декабря запланирован особый ночной сеанс (22:00–02:00), но количество билетов строго ограничено. Салют здесь не проводится.

    Манежная площадь

    Центральная площадка фестиваля «Путешествие в Рождество». Здесь устанавливают огромную, свыше 20 метров праздничную ель, строят сцену для концертов и спектаклей, организуют мастер-классы и ярмарки. 31 декабря работает до 20:00.

    Тверская улица и Тверской бульвар

    Главная улица столицы в праздники – это непрерывная световая инсталляция. Обязательно прогуляйтесь под сияющими арками, рассмотрите дизайнерские ели и загляните в тематическую галерею «Когда зажигаются елки» с ее фотозонами и активностями.

    Парки Москвы в новогодние праздники

    • Парк «Зарядье». Футуристичная иллюминация, вид с «Парящего моста» на Кремль, ледяная пещера и новогодние концерты в одноименном зале. Отличный семейный вариант.

    • Парк Горького. Центральный каток (работает с 10:00 до 23:00), а в новогоднюю ночь – специальная программа с анимацией и диджей-сетами. Тема сезона 2025–2026 – кино и искусство.

    • ВДНХ. Целый город праздника. Огромный каток, фантастические световые инсталляции и тоннели, павильоны с программами. 31 декабря – особая ночная программа. Канатная дорога «Воздушный трамвай» будет работать до 03:00.

    • Парк «Сокольники». Классические зимние забавы: большой каток, ярмарка, ледовые шоу, лыжные трассы.

    • Сады в центре. Сад «Эрмитаж» – для народных гуляний и спектаклей под открытым небом. Сад им. Баумана – для камерного отдыха на маленьком катке и в уютных фотозонах.

    Поклонная гора и Воробьевы горы

    • Поклонная гора. Здесь с 30 декабря по 11 января развернется фестиваль «Ледовая Москва» с масштабными ледовыми скульптурами, горками, шоу и карнавалом.

    • Воробьевы горы. Самая знаменитая смотровая площадка столицы предлагает зимний спортивный кластер (каток, тюбинг, лыжи) и атмосферу фестиваля «Горы рядом», который стартует 21 декабря.

    Новогодние ярмарки в Москве

    Помимо ГУМа и Манежной площади, обязательны к посещению:

    • Кузнецкий Мост. Здесь фестиваль «Путешествие в Рождество» создает волшебные зоны «Мир игрушек» и «Механика чудес».

    • Многочисленные площадки фестиваля по всему центру. На Рождественском бульваре, Новом Арбате, в Камергерском переулке – везде вас ждут угощения, сувениры и праздничная атмосфера.

    Катки Москвы на Новый год

    Выбор огромен: от крытых до открытых, от бесплатных до суперпремиальных. Многие на новогоднюю ночь устраивают специальные ночные сеансы с музыкой и шоу-программой. Актуальную подборку «Катки Москвы 2025–2026» с адресами, ценами и режимом работы стоит искать в декабре.

    Куда пойти с детьми на Новый год

    • Главные елки. Кремлевская елка в КДС, Елка в храме Христа Спасителя.

    • Цирки. Цирк Никулина на Цветном бульваре и Большой Московский цирк готовят специальные новогодние представления.

    • Развлечения. ВДНХ с ее городской фермой и научными шоу, парки развлечений.

    • Парки для семей. Кузьминки, Лианозовский, Таганский, Сиреневый сад – с детскими программами, сказочными тропами и горками.

    • Театры. С 20 декабря стартуют десятки новогодних спектаклей и детских елок. А билет на классический балет «Щелкунчик» в Большой театр или Музыкальный театр им. Станиславского – лучший подарок.

    Будет ли салют в Москве на Новый год?

    Нет. Официальный новогодний салют в Москве не проводится уже несколько лет. Власти города делают акцент на масштабных уличных программах, световых шоу и фестивалях.

    Где остановиться в Москве на праздники?

    Спрос на отели и апартаменты в центре огромен. Бронировать жилье нужно за несколько месяцев. Средняя цена за ночь в отеле 4* в период каникул при раннем бронировании начинается от 10 тысяч рублей. Выгодно рассматривать варианты в шаговой доступности от метро.

    Как работает транспорт в новогоднюю ночь?

    Метро и МЦК – будут работать круглосуточно в ночь с 31 декабря на 1 января.

    МЦД – движение продлят как минимум до 03:00.

    Наземный транспорт (автобусы, троллейбусы, трамваи) – также будет курсировать без перерыва.

    Проезд в ночь с 31 декабря на 1 января – бесплатный на всех видах городского транспорта.

    Как добраться до Москвы?

    Поезда и самолеты в период праздников разбирают быстро. Совет один: бронируйте билеты максимально заранее, особенно если планируете прибыть 30-31 декабря или уехать 10-11 января.

    Заключение

    Москва по праву остается одним из главных городов страны для встречи Нового года. Здесь каждый найдет свой идеальный сценарий праздника: от активных гуляний на фестивальных площадках до умиротворенного скольжения по льду катка под звездами, от шумного веселья в центре до тихого семейного отдыха в уютном парке. Главное – спланировать маршрут, позаботиться о билетах и теплой одежде, и тогда московские каникулы 2025–2026 станут поистине волшебными.

    Главное
    Российские войска освободили Диброву в ДНР
    Песков не понял намека Зеленского о плане «Б» для России
    Трамп выразил сожаление в связи с гибелью американских наемников на Украине
    В Грузии заявили о заморозке отношений с Евросоюзом
    Экс-президента Киргизии Атамбаева лишили всех госнаград
    Меньшова о смерти Алентовой: Мама ушла из жизни так, как хотела
    Долина начала вывозить вещи из квартиры в Хамовниках

    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Перейти в раздел

    Освобождение Гуляйполя меняет повестку встречи Трампа с Зеленским

    Владимир Путин, комментируя освобождение крупного запорожского города Гуляйполе, заявил, что успехи ВС России сводят к нулю заинтересованность Москвы в отводе ВСУ с занимаемых территорий. По мнению экспертов, это заявление имеет как военное, так и дипломатическое значение. Почему взятие этого города исторически важно для России и как слова президента повлияют на встречу Дональда Трампа с Владимиром Зеленским? Подробности

    Перейти в раздел

    На переговорах Трампа и Зеленского незримо присутствовала российская армия

    «Вам лучше заключить сделку сейчас» – такой совет по итогам переговоров дал главе киевского режима Дональд Трамп. В чем Зеленский надеялся убедить хозяина Белого дома, какими стали главные итоги этой встречи и как она в результате подчеркнула договоренности между Россией и США? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Новый год в Москве 2025–2026: главные локации, катки и гулянья, будет ли салют

      Официальные новогодние каникулы в Москве проходят с 29 декабря 2025 по 11 января 2026 года. В эти дни город превращается в огромную праздничную декорацию: миллионы огней, аромат глинтвейна и пряников, веселые толпы на улицах и ритм вальса на десятках катков. В последние годы интерес сместился с домашних застолий в сторону уличных приключений – гуляний, ярмарок, фестивалей и ледовых шоу. Важный нюанс: традиционного салюта в центре Москвы не будет, но его с лихвой компенсируют световые инсталляции и праздничная программа.

    • Салаты на Новый год 2026: топ-7 рецептов для праздничного стола

      Салат – неотъемлемая часть праздничного стола. Он становится центром притяжения, создает уютную атмосферу и объединяет застолье. Встречая 2026 год – год Лошади, сделайте акцент на удаче и процветании. Подкова – сильный символ счастья – станет идеальной формой для главного салата. Наша подборка закрывает все сценарии: от классических до легких ПП-вариантов и быстрых рецептов.

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации