Новый год в Москве 2025–2026: главные локации, катки и гулянья, будет ли салют
Официальные новогодние каникулы в Москве проходят с 29 декабря 2025 по 11 января 2026 года. В эти дни город превращается в огромную праздничную декорацию: миллионы огней, аромат глинтвейна и пряников, веселые толпы на улицах и ритм вальса на десятках катков. В последние годы интерес сместился с домашних застолий в сторону уличных приключений – гуляний, ярмарок, фестивалей и ледовых шоу. Важный нюанс: традиционного салюта в центре Москвы не будет, но его с лихвой компенсируют световые инсталляции и праздничная программа.
Новогодние каникулы в Москве: ритм праздника
Пики ажиотажа приходятся на вечер 31 декабря (несмотря на погоду, центры гуляний будут полны), день 1 января (для неспешных прогулок и осмотра украшений) и выходные в середине каникул, 5–7 января, на которые выпадает Рождество. В будничные дни каникул (2–4 января) будет чуть спокойнее, что идеально для посещения популярных музеев, театров или катков без очередей. Каждый день найдет своего гостя: от шумных концертов до тихих романтичных прогулок по заснеженным паркам.
Где встретить Новый год в Москве ночью 31 декабря?
Выбор формата – ключ к идеальной ночи.
- Прогулки по центру. Маршрут по украшенной Тверской, Манежной площади (работает до 20:00) и переулкам – классика. Красная площадь закрыта для входа с 18:00 31 декабря до утра 1 января.
- Парки и катки. Многие парки (ВДНХ, парк Горького) готовят специальные ночные программы с диджей-сетами, шоу и анимацией.
- Фестивальные площадки. Главные площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» предложат гулянья, но стоит уточнять график работы именно 31 декабря.
- Рестораны и панорамные бары. Гарантированный комфорт, праздничный ужин и вид на огни города. Бронировать нужно сильно заранее.
- Семейный формат. Детские представления, ранние ужины и встреча Нового года по телевизору в уютном отеле или апартаментах.
Главные новогодние локации Москвы
Красная площадь и ГУМ
Сердце праздника. Здесь стоит главная елка страны, работает знаменитая ГУМ-ярмарка с шале, угощениями и ретрокаруселями. Важно: сама Красная площадь будет закрыта с 18:00 31 декабря до 10:00 1 января. Но есть исключение – легендарный ГУМ-каток. На 31 декабря запланирован особый ночной сеанс (22:00–02:00), но количество билетов строго ограничено. Салют здесь не проводится.
Манежная площадь
Центральная площадка фестиваля «Путешествие в Рождество». Здесь устанавливают огромную, свыше 20 метров праздничную ель, строят сцену для концертов и спектаклей, организуют мастер-классы и ярмарки. 31 декабря работает до 20:00.
Тверская улица и Тверской бульвар
Главная улица столицы в праздники – это непрерывная световая инсталляция. Обязательно прогуляйтесь под сияющими арками, рассмотрите дизайнерские ели и загляните в тематическую галерею «Когда зажигаются елки» с ее фотозонами и активностями.
Парки Москвы в новогодние праздники
- Парк «Зарядье». Футуристичная иллюминация, вид с «Парящего моста» на Кремль, ледяная пещера и новогодние концерты в одноименном зале. Отличный семейный вариант.
- Парк Горького. Центральный каток (работает с 10:00 до 23:00), а в новогоднюю ночь – специальная программа с анимацией и диджей-сетами. Тема сезона 2025–2026 – кино и искусство.
- ВДНХ. Целый город праздника. Огромный каток, фантастические световые инсталляции и тоннели, павильоны с программами. 31 декабря – особая ночная программа. Канатная дорога «Воздушный трамвай» будет работать до 03:00.
- Парк «Сокольники». Классические зимние забавы: большой каток, ярмарка, ледовые шоу, лыжные трассы.
- Сады в центре. Сад «Эрмитаж» – для народных гуляний и спектаклей под открытым небом. Сад им. Баумана – для камерного отдыха на маленьком катке и в уютных фотозонах.
Поклонная гора и Воробьевы горы
- Поклонная гора. Здесь с 30 декабря по 11 января развернется фестиваль «Ледовая Москва» с масштабными ледовыми скульптурами, горками, шоу и карнавалом.
- Воробьевы горы. Самая знаменитая смотровая площадка столицы предлагает зимний спортивный кластер (каток, тюбинг, лыжи) и атмосферу фестиваля «Горы рядом», который стартует 21 декабря.
Новогодние ярмарки в Москве
Помимо ГУМа и Манежной площади, обязательны к посещению:
- Кузнецкий Мост. Здесь фестиваль «Путешествие в Рождество» создает волшебные зоны «Мир игрушек» и «Механика чудес».
- Многочисленные площадки фестиваля по всему центру. На Рождественском бульваре, Новом Арбате, в Камергерском переулке – везде вас ждут угощения, сувениры и праздничная атмосфера.
Катки Москвы на Новый год
Выбор огромен: от крытых до открытых, от бесплатных до суперпремиальных. Многие на новогоднюю ночь устраивают специальные ночные сеансы с музыкой и шоу-программой. Актуальную подборку «Катки Москвы 2025–2026» с адресами, ценами и режимом работы стоит искать в декабре.
Куда пойти с детьми на Новый год
- Главные елки. Кремлевская елка в КДС, Елка в храме Христа Спасителя.
- Цирки. Цирк Никулина на Цветном бульваре и Большой Московский цирк готовят специальные новогодние представления.
- Развлечения. ВДНХ с ее городской фермой и научными шоу, парки развлечений.
- Парки для семей. Кузьминки, Лианозовский, Таганский, Сиреневый сад – с детскими программами, сказочными тропами и горками.
- Театры. С 20 декабря стартуют десятки новогодних спектаклей и детских елок. А билет на классический балет «Щелкунчик» в Большой театр или Музыкальный театр им. Станиславского – лучший подарок.
Будет ли салют в Москве на Новый год?
Нет. Официальный новогодний салют в Москве не проводится уже несколько лет. Власти города делают акцент на масштабных уличных программах, световых шоу и фестивалях.
Где остановиться в Москве на праздники?
Спрос на отели и апартаменты в центре огромен. Бронировать жилье нужно за несколько месяцев. Средняя цена за ночь в отеле 4* в период каникул при раннем бронировании начинается от 10 тысяч рублей. Выгодно рассматривать варианты в шаговой доступности от метро.
Как работает транспорт в новогоднюю ночь?
Метро и МЦК – будут работать круглосуточно в ночь с 31 декабря на 1 января.
МЦД – движение продлят как минимум до 03:00.
Наземный транспорт (автобусы, троллейбусы, трамваи) – также будет курсировать без перерыва.
Проезд в ночь с 31 декабря на 1 января – бесплатный на всех видах городского транспорта.
Как добраться до Москвы?
Поезда и самолеты в период праздников разбирают быстро. Совет один: бронируйте билеты максимально заранее, особенно если планируете прибыть 30-31 декабря или уехать 10-11 января.
Заключение
Москва по праву остается одним из главных городов страны для встречи Нового года. Здесь каждый найдет свой идеальный сценарий праздника: от активных гуляний на фестивальных площадках до умиротворенного скольжения по льду катка под звездами, от шумного веселья в центре до тихого семейного отдыха в уютном парке. Главное – спланировать маршрут, позаботиться о билетах и теплой одежде, и тогда московские каникулы 2025–2026 станут поистине волшебными.