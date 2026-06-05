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    5 июня 2026, 23:37 • Политика

    Россия строит умный суверенитет

    Россия строит умный суверенитет
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Выступление Владимира Путина на ПМЭФ было оптимистичным и уверенным, считают эксперты. По их мнению, президент конкретизировал курс на технологический суверенитет, подтвердил провал попыток Запада изолировать Россию, а также жестко ответил на «письменную истерику» Владимира Зеленского, дав понять, что переговоры возможны только после предметной работы специалистов.

    В пятницу Владимир Путин выступил на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Модератором мероприятия выступила журналистка India Today Гита Мохан, а помимо самого лидера России в сессии участвовали президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Танзании Самия Сулуху Хассан и заместитель председателя КНР Хань Чжэн.

    В экспертном сообществе признают: общий тон речи Путина оказался оптимистичным. Россия уверенно смотрит в будущее, преодолевает имеющиеся проблемы, вызванные международной турбулентностью и трансформацией миропорядка, а также строит планы на преобразование и совершенствование собственной экономики.

    Политолог Александр Асафов отметил, что участие Путина в пленарном заседании ПМЭФ каждый год становится сигналом как для российской, так и для международной аудитории. «По обоим направлениям президент высказывается откровенно и честно, что позволяет наиболее полно понять тенденции развития России», – сказал он.

    «Главный сигнал ПМЭФ прост и понятен: Владимир Путин находится в отличной интеллектуальной и физической форме. Уже одним своим участием президент подтвердил, что форум остается эффективной международной площадкой для укрепления многополярного мира, а попытки Запада изолировать Россию окончательно провалились», – сказал политолог Павел Данилин.

    По оценке Асафова, глава государства задал ясный и реалистичный образ будущего России. Несмотря на сложность текущей ситуации, страна оптимистично смотрит вперед: экономика растет, поэтому государству и обществу необходимо усилить работу по наращиванию благосостояния. Успехи уже есть. Например, уровень бедности снизился до 6,7% – это невероятный результат, ведь изначально планка в 7% была намечена только к 2030 году.

    Другие показатели тоже демонстрируют позитивную динамику: ВВП в апреле прибавил 1,3%, промышленное производство – 1,9%, обрабатывающая промышленность – 3,1%. Розничный товарооборот вырос на 6,5%. Однако на достигнутом останавливаться никто не собирается. Президент сформировал понятный курс: правительство будет уделять первостепенное внимание технологизации, развитию квалифицированных кадров и расширению потенциала регионов.

    Страна движется в фарватере строительства «умного суверенитета» – создания собственных национальных цифровых платформ, в том числе на основе искусственного интеллекта, автономных систем и платформенных решений. «Замечательно, что Путин так хорошо понимает необходимость технического развития», – добавил Асафов.

    Повод для оптимизма дают и ключевые экономические показатели, соглашается Данилин. ВВП растет, инфляция снижается, безработица остается невысокой. Особенно показателен выход России на четвертое место среди ведущих экономик мира. «Мы лихо обогнали Германию, да так, что той уже не дотянуться до РФ. Это лучше любых слов подтверждает, что западные санкции не сработали так, как рассчитывали их инициаторы», – пояснил собеседник.

    Кроме того, Россия продолжает укреплять позиции как один из архитекторов многополярного мира, что видно по расширяющейся географии партнерств, представленных на форуме. Неслучайно Путин подчеркнул, что Петербург в эти дни стал пространством для открытого диалога по широкому кругу вопросов.

    На этом фоне политолог Евгений Минченко отмечает: никакой внешнеполитической изоляции РФ не существует. «Москва активно сотрудничает со странами Глобального Юга. Более того, даже страны с недружественными правительствами так или иначе участвуют в нашей экономике», – пояснил он.

    Ответ на «письменную истерику» Владимира Зеленского также стал важным моментом в речи Владимира Путина.

    «Эти по-хамски наглые и неискренние призывы Зеленского к миру продемонстрировали простой факт: украинская сторона не готова садиться за стол переговоров. Соответственно, у российского президента нет необходимости во встрече с этим человеком», – считает Асафов. Диалог возможен лишь при условии, что в Киеве поймут необходимость долгосрочных и эффективных соглашений. Пока этого не случилось – цели СВО будут достигаться на поле боя. Отсюда и обращение президента к военным: «Работайте, братья!».

    Реакция на заявления Зеленского, таким образом, выглядит совершенно логичной, продолжает Данилин: если предлагаемая им встреча действительно необходима, украинской стороне следует прибыть в Москву для предметного разговора, а не ограничиваться письменными посланиями. Тем более что само письмо составлялось под покровительством Запада и, по сути, носит провокационный характер.

    При этом Минченко напоминает: неприятное впечатление о Зеленском у Путина сложилось еще в 2019 году – после встречи в Париже в рамках «нормандской четверки». «Тогда Зеленский активно гримасничал, корчил рожи и хамил во время выступления российского лидера. Кажется, еще тогда глава государства понял, что имеет дело с недоговороспособным шоуменом, который будет использовать для пиара абсолютно все. А реальных договоренностей с ним достичь не удастся», – считает эксперт. В целом же, перспективы спецоперации он считает «позитивными».

    Таким образом, учитывая весь обозначенный Путиным потенциал страны, Россия непременно добьется всего желаемого,

    уверен Асафов. «Конечно, не без трудностей: сейчас весь мир в политической турбулентности. Страны Глобального Юга отказываются признавать гегемонию Запада. Приоритетом в международных отношениях становится способность слышать и слушать. А Россия умеет это как никто другой», – пояснил он.

    В реализации намеченных планов Москве помогут не только граждане страны, но и многочисленные союзники по всему миру, разделяющие позицию о необходимости перехода к многополярной системе, уточнил Асафов.

    «В целом, наша страна уверенно движется к достижению целей, опираясь на собственные ресурсы и сплоченность общества. Что касается спецоперации, это лишь очередной этап истории, который будет успешно завершен. Содействовать в этом будут как объективные факторы, так и внутренняя сила самой России», – заключил Данилин.

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