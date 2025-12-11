Лавров: Если Европа решит воевать, Россия готова хоть сейчас

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия готова к вооруженному конфликту с Европой в любой момент, заявил Сергей Лавров на посольском круглом столе по теме урегулирования на Украине, передает ТАСС.

«С той стороны царит откровенно милитаристский угар. И, как сказал наш президент (Владимир Путин), если Европа решит воевать, мы к этому готовы хоть сейчас», – указал министр.

По его словам, в Европе царит «милитаристский угар» и большая часть западных правящих кругов поддерживает милитаризацию и подготовку к возможному масштабному противостоянию.

Министр подчеркнул, что ресурсы на ведение прокси-войны против России у Запада истощаются – как финансовые, так и военные. Лавров добавил: «Сегодня на Западе ресурсы на ведение прокси-войны, финансовые и материально-технические, военные, истощаются».

Он также привел пример главы военного комитета НАТО Джузеппе Драгоне, который, по словам Лаврова, открыто выступает за возможность упреждающих ударов по России. Также, по словам министра, некоторые западные политики призывают готовиться к войне против России к 2029-2030 годам.

Лавров отметил, что западные элиты, сталкиваясь с исчерпанием ресурсов, пытаются обострить ситуацию, чтобы сохранить свое политическое влияние, указывая на попытки оправдать призывы к упреждающим ударам против России. По его оценке, большинство элит в Европе придерживаются подобных взглядов.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова ответить на любые враждебные действия Европы, включая размещение иностранных воинских контингентов на Украине и экспроприацию российских активов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл планы Евросоюза о подготовке к возможному военному конфликту с Россией и пообещал противодействовать этим намерениям.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что у Москвы нет планов начинать военный конфликт с европейскими государствами, но страна готова к любому развитию событий.