Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.10 комментариев
Украинские спецслужбы признали атаку катерами на танкеры в Черном море
Украинские спецслужбы опубликовали кадры атаки безэкипажных катеров на танкеры под флагом Гамбии в Черном море, тем самым признав свою причастность, сообщили военкоры.
Украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за удары по танкерам в Черном море, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Украинские силовики обнародовали видеозапись атаки, на которой видно поражение двух судов безэкипажными катерами Sea Baby у берегов Черного моря.
Военкоры отметили, что «враг признал, что нанес удары по гражданским судам при помощи БЭК».
Удары по танкерам Kairos и Virat в Черном море попали на видео.
Военный эксперт Василий Дандыкин назвал удары по танкерам проявлением терроризма со стороны киевского режима.
Как писала газета ВЗГЛЯД, атаки на танкеры в Черном море могут стать серьезным вызовом для Турции.