При обрушении дома в Волгоградской области пострадали четыре человека

Tекст: Валерия Городецкая

По информации из Telegram-канала администрации региона, в результате происшествия пострадали четыре человека: трое взрослых и один ребенок.

Медики оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, а городские службы продолжают работу на месте происшествия.

«Инцидент произошел на улице Ленина в городе Петров Вал Камышинского района и повлек частичное разрушение многоквартирного дома. По данным, поступившим на текущий момент, есть четверо пострадавших – трое взрослых и один ребенок. Им оказывается вся необходимая помощь – все доставляются в медучреждения города Камышина», – говорится в сообщении.

Ранее в Саратове произошло частичное обрушение жилого дома, в результате инцидента никто не пострадал.

В ноябре нежилой дом в аварийном состоянии рухнул в центре Петербурга.