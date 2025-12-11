Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.2 комментария
При обрушении дома в Волгоградской области пострадали четыре человека
Частичное обрушение многоквартирного дома произошло на улице Ленина в городе Петров Вал Волгоградской области, сообщает региональная администрация.
По информации из Telegram-канала администрации региона, в результате происшествия пострадали четыре человека: трое взрослых и один ребенок.
Медики оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, а городские службы продолжают работу на месте происшествия.
«Инцидент произошел на улице Ленина в городе Петров Вал Камышинского района и повлек частичное разрушение многоквартирного дома. По данным, поступившим на текущий момент, есть четверо пострадавших – трое взрослых и один ребенок. Им оказывается вся необходимая помощь – все доставляются в медучреждения города Камышина», – говорится в сообщении.
