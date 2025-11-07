Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.0 комментариев
В центре Петербурга произошло обрушение дома
Нежилой дом в аварийном состоянии рухнул в центре Петербурга, прокуратура выясняет причины и обстоятельства произошедшего, сообщили в ведомстве в пятницу.
Дом обрушился на улице Розенштейна, по предварительным данным, дом ранее признали аварийным, он был расселен, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Прокуратура оценит соблюдение ответственными должностными лицами требований жилищного законодательства.
Отмечается, что дом признали аварийным еще в 2010 году, он был переведен в статус нежилого здания и законсервирован.
В октябре при пожаре в девятиэтажном доме в Алчевске частично обрушились квартиры на верхних этажах, погибли два человека.
В июне в Кировском районе Саратова у одного из частных домов обрушилась стена во время строительных работ, погиб мужчина.