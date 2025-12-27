  • Новость часаПутин поздравил спасателей России с профессиональным праздником
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Дерзкая операция российских штурмовиков приблизила освобождение Гуляйполя
    СМИ: В паспортах рожденных в России эстонцев стали указывать Эстонию
    Министр культуры Турции рассказал, как сериалы стали инструментом «мягкой силы» страны
    Время русской силы. Как страна черпает мощь в своих истоках
    Путин в Совбезе обсудил развитие ИИ для обороны страны
    ОАК в 2025 году выпустила рекордный объем боевой авиации
    В Донецке обезвредили открывшего огонь из автомата в супермаркете
    Эксперт: Российская оборонка посрамила все негативные прогнозы на Западе
    В России начались переговоры по созданию исламского банка
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Единство ЕС ждет испытание угрозой поражения

    Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.

    3 комментария
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Украина стала полигоном для латиноамериканского криминала

    Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Когда на Украине появится новый гетман Скоропадский

    Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.

    12 комментариев
    27 декабря 2025, 01:15 • Новости дня

    Трамп в интервью Politico заявил о скорой беседе с Путиным

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп, обсуждая с газетой Politico переговоры с Владимиром Зеленским на выходных, выразил уверенность в том, что они пройдут удачно, как и разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, на который он рассчитывает в ближайшее время.

    Трамп выразил уверенность, что сможет провести продуктивную встречу в эти выходные.

    «Я думаю, что с ним [Владимиром Зеленский] всё пройдет хорошо. Да и с [Владимиром] Путиным всё пройдет хорошо», – сказал Трамп Politico.

    Он добавил, что рассчитывает поговорить с российским лидером «в ближайшее время, столько, сколько я захочу».

    В этом же интервью накануне встречи с Зеленским Трамп заявил об одном важном условии.

    Напомним, комментарии Трампа прозвучали на следующий день после того, как Зеленский поговорил со специальным посланником Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в пятницу, 26 декабря, глава киевского режима заявил, что рассмотрит территориальные вопросы, включая Донбасс, на переговорах с Дональдом Трампом. Кроме того, президент России Владимир Путин сообщил, что США проявили интерес к майнингу на Запорожской АЭС.

    26 декабря 2025, 03:55 • Новости дня
    Захарова показала подарок Путина на день рождения
    Захарова показала подарок Путина на день рождения
    @ MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выложила в Telegram-канале фото подарка, который вручил ей в день рождения президент страны Владимир Путин.

    Захарова в среду отметила день рождения, с которым её поздравил президент России, вручив во время неформального общения в Кремле подарок, который именинница назвала «невероятным».

    На черной лаковой шкатулке в стиле палехской миниатюры изображен Кремль и Георгий Победоносец в центре композиции.

    «Распаковка. Бесценно. Красота. День рождения удался. Спасибо», – такими тегами подписала дипломат фото подарка в Telegram-канале.

    На шкатулке можно увидеть карточку отправителя – Владимир Владимирович Путин и небольшой конверт с именем получателя.

    «Невероятная шкатулка. Это просто невероятно, это очень красиво. Тем более я очень люблю наши промыслы. Все наши жанры традиционные, это просто фантастика. И, конечно, Георгий Победоносец, который все это зло, нечисть, гадость пронзает своим копьем. Я считаю, это шкатулка заветная, во всех смыслах этого слова», – приводит РИА «Новости» слова Захаровой в день рождения, которыми она поделилась с журналистами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Симоньян подарила Путину вазу с надписью о воссоединении России с Украиной. Путин подарил владельцу пекарни «Машенька» серебряный складень с иконами. Белорусский лидер Александр Лукашенко подарил Путину картину с видами Валаама.

    Комментарии (5)
    26 декабря 2025, 02:25 • Новости дня
    Трамп заявил об ударе по «террористическим подонкам» в Нигерии
    Трамп заявил об ударе по «террористическим подонкам» в Нигерии
    @ Aaron Schwartz/Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп сообщил в соцсети True Social об атаке по боевикам ИГ (ИГИЛ, террористическая группировка, запрещенная в России) в Нигерии в качестве возмездия за их нападения на христиан.

    Соединенные Штаты нанесли авиаудары по боевикам "Исламского государства" на северо-западе Нигерии, заявил в четверг президент Дональд Трамп, уточнив, что группировка атаковала христиан в регионе, передает Reuters.

    «Сегодня вечером, по моему указанию как главнокомандующего, США нанесли мощный и смертоносный удар по террористическим подонкам ИГИЛ на северо-западе Нигерии, которые нацелились и жестоко убивают, в первую очередь, невинных христиан в масштабах, невиданных ранее годами и даже столетиями!» –  написал Трамп в своем посте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ноябре из католической школы в Нигерии боевиками были похищены 227 человек – 215 учениц и 12 учителей, сообщила Христианская ассоциация Нигерии.

    В Нигерии число похищенных террористами в католической школе Святой Марии достигло 315 человек, включая учеников и педагогов. США пригрозили «во всеоружии войти» в Нигерию в случае продолжения убийств христиан.

    Комментарии (11)
    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 10:18 • Новости дня
    Вышла новогодняя серия «Простоквашино» с Путиным

    В серии мультфильма герои «Простоквашино» встретились с Путиным на Красной площади

    Вышла новогодняя серия «Простоквашино» с Путиным
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин стал персонажем новогоднего эпизода мультсериала, который вышел в онлайн-кинотеатре Okko и получил название «Настоящий Новый год».

    По сюжету Кот Матроскин и другие персонажи спорят о том, записывает ли президент новогоднее обращение в прямом эфире, и для выяснения отправляются на Красную площадь, передает «Коммерсантъ».

    Там герои в новогоднюю ночь встречают Владимира Путина и записывают обращение вместе с ним. Сценарий эпизода создали Мария Парфенова и Евгения Жиркова, а креативным продюсером выступила Анастасия Махлина.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: «Путин – это неотъемлемая часть жизни всей страны, в том числе и маленьких наших сограждан». Глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева считает, что включение персонажа президента может стать «мягкой силой» для популяризации России и ее культуры.

    Президента в новом мультфильме озвучил пародист Дмитрий Грачев.

    Ранее публиковали кадры, на которых персонаж президента изображен вместе с Дядей Федором, Котом Матроскиным, Шариком, почтальоном Печкиным и другими героями.

    Комментарии (7)
    26 декабря 2025, 17:07 • Новости дня
    Путин заявил о кратном увеличении производства востребованных вооружений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Производство наиболее востребованной в ходе СВО продукции, включая боеприпасы и бронетехнику, с 2022 года увеличилось кратно в 2025 году, заявил президент Владимир Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения.

    Президент России провёл совещание по обсуждению параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы и стратегии развития оборонно-промышленного комплекса, сообщает Telegram-канал Кремля. В ходе встречи были озвучены итоги работы предприятий отрасли в 2025 году.

    «По сравнению с 2022 годом производство особо востребованных в ходе специальной военной операции продукции и изделий в 2025 году увеличилось кратно», – сказал президент.

    Производство бронетанкового вооружения выросло в 2,2 раза, а легкобронированной техники, такой как БМП и БТР, – в 3,7 раза. Объёмы выпуска военной авиационной техники увеличились в 4,6 раза, автомобильной – в 5,7 раза, ракетного и артиллерийского вооружения – в 9,6 раза.

    Особенно значительный прирост отмечен в производстве средств связи и радиоэлектронной борьбы – в 12,5 раза, а также средств индивидуальной бронезащиты – почти в 18 раз. «Средства поражения и боеприпасы – более чем в 22 раза», – отметил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил значимый вклад сотрудников оборонно-промышленного комплекса в развитие страны. Он также отмечал, что Россия достигла успехов в развитии беспилотных летательных аппаратов.

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 21:30 • Новости дня
    Эксперт: Российская оборонка посрамила все негативные прогнозы на Западе

    Военный аналитик Коротченко: Работа предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки

    Эксперт: Российская оборонка посрамила все негативные прогнозы на Западе
    @ APA Images/ZUMA Press Wire/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Работа российского оборонно-промышленного комплекса заслуживает самой высокой оценки, наши инженеры за годы СВО посрамили все негативные прогнозы на Западе, сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. В пятницу Владимир Путин провел совещание по обсуждению параметров проекта государственной программы вооружения на 2027-2036 годы.

    «Работа российских предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки, поскольку с начала СВО по некоторым позициям производственные планы были увеличены в пять, шесть, а то и больше раз. Это прежде всего касается беспилотников, снарядов, ракет и боеприпасов. Потребности фронта в настоящее время удовлетворяются максимально. Наращивание произошло даже для особо сложных видов вооружений», – считает Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона».

    Собеседник особо отметил действия Владимира Путина, который как Верховный главнокомандующий «принимал необходимые решения, чтобы все эти успехи российского ОПК стали реальностью», а также героический и самоотверженный труд оборонщиков, потому что поставки вооружений в войска увеличились «по подавляющему большинству номенклатуры изделий». В итоге отечественная промышленность совершила подвиг и посрамила все негативные прогнозы на Западе.

    «Были разные расчеты, согласно которым должна была быть подорвана электронно-компонентная база и Россия якобы не смогла бы создавать новые системы вооружений – различного вида крылатые ракеты, боевую авиацию и умное оружие, а также не сумела бы восстанавливать поврежденные виды техники. Тем не менее эти ожидания Запада не сбылись. И это важный фактор устойчивости РФ в этом глобальном конфликте».

    Коротченко добавил, что в России были созданы конкурентоспособные условия для ОПК, который работает в рамках рыночной экономики, ведет конкуренцию за ресурсы, высококвалифицированных и востребованных в других отраслях инженеров и конструкторов. «Создана система мотивации, она носит комплексный характер, в том числе достойное вознаграждение за труд. Многие производства фактически перешли на круглосуточную работу – на трехсменку», – пояснил аналитик.

    По мнению собеседника, развернутые мощности, в том числе новые производства – позволяют по ряду позиций выполнять заказы не только фронта, но и наиболее важных России партнеров в сфере военно-технического сотрудничества. «Вооружение, которое поставляется союзникам – это значимый фактор устойчивости, который не позволяет Западу оказывать на них давление извне с целью заставить изменить внутреннюю и внешнюю политику, разорвать связи с РФ. Россия не просто экспортирует оружие, она экспортирует безопасность, является надежным и прогнозируемым партнером, никогда не подводит», – добавил эксперт.

    «Сейчас портфель заказов на российское оружие за рубежом оценивается в цифру более 60 млрд долларов. А это означает, что темпы военного производства сохранятся, а в страну будут приходить золотовалютные резервы. Поэтому ОПК – это не только драйвер высоких технологий, но и способ модернизации за счет привлекаемых внешних ресурсов и развитие экономики в целом», – заключил Коротченко.

    В пятницу президент России Владимир Путин провел совещание по рассмотрению основных параметров проекта госпрограммы вооружения на 2027-2036 годы и госпрограммы развития оборонно-промышленного комплекса. «Наши предприятия ОПК, работая в стабильном режиме, поставляют в войска все необходимое вооружение и технику – как в интересах подразделений, задействованных в специальной военной операции, так и для Вооруженных Сил в целом», – сказал Путин.

    Президент поблагодарил коллективы оборонных организаций за самоотверженный и доблестный труд. «Совместно принятые решения и принятые своевременно меры государственной поддержки в короткие сроки позволили укрепить материально-техническую базу предприятий оборонно-промышленного комплекса и нарастить мощности для выпуска необходимых видов вооружения по всей кооперационной цепочке», – добавил глава государства.

    В результате, подчеркнул Путин, по сравнению с 2022 годом производство особо востребованных в ходе специальной военной операции продукции и изделий в 2025 году увеличилось кратно.

    В частности, выпуск бронетанковой техники вырос более чем вдвое. Легкие бронированные машины (БМП и БТР) стали производить почти в четыре раза больше. Самолетов и другой военной авиации – в 4,6 раза больше. Автомобильной техники – почти в шесть раз больше. Ракет и артиллерийских орудий – почти в 10 раз больше. Оборудования для связи и радиоэлектронной борьбы – в 12,5 раза больше. Защитных бронежилетов и другого индивидуального снаряжения – почти в 18 раз больше. А снарядов, ракет и других боеприпасов – больше чем в 22 раза.

    «Вот это все – результаты работы предприятий оборонно-промышленного комплекса. Ну и вообще всей экономики, конечно, без развития и без стабильной ситуации в финансах, в экономике в целом это тоже было бы невозможно. Это результат общей работы», – отметил глава государства.

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 20:38 • Новости дня
    Путин в Совбезе обсудил развитие ИИ для обороны страны
    Путин в Совбезе обсудил развитие ИИ для обороны страны
    @ Павел Быркин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На совещании Совбеза президент России Владимир Путин поднял вопрос развития искусственного интеллекта (ИИ) для нужд обороны и безопасности.

    Дополнительные меры по развитию искусственного интеллекта в сфере обороны и безопасности страны стали одной из центральных тем традиционного оперативного пятничного совещания с постоянными членами Совета безопасности России, передает ТАСС.

    Президент РФ Владимир Путин обозначил этот вопрос в начале встречи, подчеркнув его актуальность для национальной безопасности. «У нас несколько вопросов. Первый – о дополнительных мерах развития искусственного интеллекта в интересах обеспечения национальной безопасности и обороны», – заявил президент в ходе совещания.

    В качестве главного докладчика по этому вопросу выступил министр обороны Андрей Белоусов.

    Ранее в пятницу президент провел совещание по государственной программе вооружения и отметил, что с 2022 года производство боеприпасов и бронетехники увеличилось кратно.

    Кроме того, было отмечено, что новая госпрограмма вооружения включила искусственный интеллект в число приоритетных направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого Владимир Путин на заседании Госсовета заявил, что ИИ является более значимой технологией, чем освоение космоса.

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 06:10 • Новости дня
    Трамп загадочно поздравил с Рождеством «многочисленных мерзавцев»

    Трамп пригрозил демократам последним Рождеством из-за Эпштейна

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth странный пост со зловещим поздравлением с Рождеством, адресованным неким мерзавцам, которые любили Джеффри Эпштейна.

    «Счастливого Рождества всем, включая многочисленных мерзавцев, которые любили Джеффри Эпштейна… только чтобы «бросить его, как собаку», когда ситуация накалилась до предела, ложно заявляли, что не имеют к нему никакого отношения, не знали его, называли его отвратительным человеком, а затем, конечно же, обвиняли президента Дональда Трампа, который на самом деле был единственным, кто бросил Эпштейна, и задолго до того, как это стало модно», – приводит слова Трампа в посте газета Independent.

    Администрация Белого дома постоянно оправдывается за якобы долгую тесную дружбу президента Трампа с покойным Эпштейном, к тому же в этом его всё время упрекают демократы. Трамп попытался заявить в соцсети о том, что разорвал связи с сексуальным преступником «задолго до того, как это стало модно».

    Трамп в посте предположил, что люди, считавшие Эпштейна «величайшим парнем на земле», были демократами, а когда о них все узнают, им придется объясняться.

    «Когда их имена всплывут в ходе продолжающейся охоты на ведьм со стороны радикальных левых... и выяснится, что все они демократы, придется многое объяснять... Наслаждайтесь, возможно, вашим последним веселым Рождеством!» – написал президент США.

    Белый дом неоднократно заявлял, что Трамп «не сделал ничего плохого», он разорвал с Эпштейном всякие связи до того, как он в 2008 году признал себя виновным в склонении несовершеннолетней к проституции и выгнал финансиста из своего клуба Мар-а-Лаго в Палм-Бич за то, что тот был «мерзавцем».

    При этом известно, что Трамп дружил с Эпштейном десятилетия назад, назвав его «замечательным парнем» в статье журнала New York Magazine 2002 года. В разгар скандала с Эпштейном Wall Street Journal сообщила о непристойной поздравительной открытке, которую Трамп якобы подарил Эпштейну в 2003 году, но президент отрицает, что он был автором такого письма, и подал в суд на издание и его владельцев.

    Напомним, Джеффри Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, но позже был найден мертвым в камере манхэттенской тюрьмы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, источники Wall Street Journal завили, что обвиненный в растлении несовершеннолетних и финансист Джеффри Эпштейн на свое 50-летие якобы получил от Дональда Трампа письмо с откровенным содержанием. Канал CNN опубликовал ранее неизвестные фото и видео, на которых Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн запечатлены вместе на свадьбе Трампа и мероприятиях Victoria's Secret.

    В декабре 2025 года Минюст США опубликовал более 10 тыс. новых файлов по делу Эпштейна. При обыске в сейфе Эпштейна нашли наличные рубли.

    Комментарии (2)
    26 декабря 2025, 18:02 • Новости дня
    Зеленский захотел обсудить Донбасс на встрече с Трампом

    Зеленский сообщил о намерении поднять вопрос Донбасса на встрече с Трампом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал украинским журналистам, что рассмотрит территориальные вопросы, включая Донбасс, на предстоящих переговорах с Дональдом Трампом.

    Владимир Зеленский заявил о намерении поднять территориальные вопросы на встрече с  президентом США Дональдом Трампом, включая судьбу Донбасса и ситуацию вокруг Запорожской АЭС, пишет РИА «Новости».

    Украинский лидер отметил, что эти темы относятся к числу наиболее чувствительных, подчеркнув: «Что касается чувствительных вопросов, мы (с Трампом – ред.) будем их обсуждать. И Донбасс, и Запорожскую АЭС и другие вопросы».

    Журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что встреча состоится в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде 28 декабря. Темой переговоров, по данным агентства УНИАН, будет вопрос территориальной целостности, в особенности обсуждение статуса Донбасса.

    Украинский телеканал «Новости.LIVE» опубликовал аудиозапись, где Зеленский подчеркнул готовность открыто рассмотреть вопрос безопасного управления объектами, включая Запорожскую АЭС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский 25 декабря сообщил о часовой беседе со спецпосланником президента США и Джаредом Кушнером, в ходе которой обсуждались возможные форматы и время будущих мероприятий.

    До этого, по данным Washington Post Зеленский предложил создать демилитаризованную зону на Донбассе и заявил о готовности отвести войска с этих территорий при сохранении позиций в других регионах.

    Напомним, украинские СМИ в начале недели опубликовали текст мирного плана Киева из 20 пунктов, включающего подтверждение суверенитета, соглашение о ненападении с международным мониторингом и гарантии безопасности от США, НАТО и Европы по аналогии с 5-й статьей Устава НАТО.

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 20:46 • Новости дня
    СМИ сообщили о субботних переговорах Трампа, Зеленского и европейцев

    Axios анонсировал субботние переговоры Трампа, Зеленского и европейцев по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ближайшую субботу может состояться видеоконференция с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров, посвященная обсуждению мира на Украине, пишут западные СМИ.

    О планах проведения видеоконференции, посвященной переговорам по урегулированию конфликта на Украине, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на американский портал Axios. В онлайн-встрече собираются принять участие президент США Дональд Трамп, Владимир Зеленский и представители стран Европы. Ожидается, что основной темой станут пути достижения соглашения по прекращению боевых действий и урегулированию ситуации на Украине.

    В публикации Axios уточняется, что встреча запланирована на субботу, однако точное время виртуальной беседы пока не раскрывается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Зеленский также заявил, что рассмотрит территориальные вопросы, включая Донбасс, на переговорах с Дональдом Трампом.

    Ранее Зеленский предложил создать демилитаризованную зону на Донбассе и выразил готовность отвести войска с этих территорий при условии сохранения позиций в других регионах.

    Напомним, украинские СМИ опубликовали текст мирного плана Киева из двадцати пунктов, включающего подтверждение суверенитета и соглашение о ненападении при международном мониторинге и гарантиях безопасности от Соединенных Штатов, НАТО и Европы по аналогии с пятой статьей Устава НАТО.

    Комментарии (2)
    26 декабря 2025, 12:34 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования в связи со смертью Алентовой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким народной артистки Веры Алентовой.

    Президент Владимир Путин направил соболезнования по случаю смерти народной артистки Веры Алентовой, передает сайт Кремля.

    По словам главы государства, Алентова была не только выдающейся актрисой, но и человеком большой души и обаяния. Путин отметил ее яркую творческую карьеру, а также вклад в развитие Московского драматического театра имени А.С. Пушкина, которому актриса посвятила значительную часть своей жизни.

    В официальной телеграмме говорится: «Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия в связи с кончиной Веры Валентиновны Алентовой». Путин особо подчеркнул, что память о Вере Алентовой останется в сердцах родных, друзей, коллег и всех, кто ценил ее талант.

    «Светлая память о Вере Алентовой навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех почитателей ее самобытного дарования», – говорится в телеграмме Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актриса Вера Алентова скончалась 25 декабря в возрасте 83 лет.

    Прощание с народной артисткой России пройдет в Театре им. Пушкина 29 декабря.

    Алентова осталась символом эпохи и вписала свое имя в историю отечественного кино.

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 16:36 • Новости дня
    МИД сообщил о новом уровне отношений России с союзниками

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Министерстве иностранных дел России подчеркнули ряд новых соглашений и инициатив, значительно укрепивших сотрудничество России с ключевыми партнерами в 2025 году.

    В сообщении МИД РФ о главных внешнеполитических итогах 2025 года отмечается, что отношения России с союзниками и партнерами перешли на новый уровень. Ведомство считает значимым шагом вступление в силу договора о гарантиях безопасности с Белоруссией, который предполагает взаимные обязательства по защите суверенитета, территориальной целостности и границ Союзного государства с вовлечением всех доступных ресурсов.

    По данным ведомства, новое качество приобрели и отношения России с КНДР, которая согласно соглашению о стратегическом партнерстве оказала союзническую помощь в освобождении Курской области от украинских боевиков и участвовала в восстановлении региона. Подписан и вступил в силу договор о стратегическом партнерстве и с Ираном.

    В министерстве отмечают также новые перспективы для политического диалога и экономических связей с Таджикистаном и Киргизией после государственных визитов президента России Владимира Путина в эти страны. Кроме того, в ходе визита президента Казахстана в Россию был подписан документ о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве.

    Дополнительно в Москве обращают внимание на расширение внешнего партнерства Евразийского экономического союза, включая новые соглашения с ОАЭ, Монголией и Индонезией, а также старт реализации торгового соглашения с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном вступил в силу 2 октября. Глава МИД России Сергей Лавров ранее отметил открытое проявление солидарности Никарагуа с политикой Москвы.

    А на  программе «Итоги года» Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина надежным другом, стабильным партнером и союзником России.

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 14:31 • Новости дня
    Песков: Тема Украины звучала на встрече Путина с бизнесом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На встрече президента Владимира Путина с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) представители бизнеса затронули вопрос о возможном урегулировании ситуации на Украине и связанных с этим темах, сообщили в Кремле.

    Вопрос урегулирования на Украине обсуждался на встрече российского президента Владимира Путина с представителями РСПП, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя публикацию газеты «Коммерсантъ», где сообщалось, что Путин рассказал о заинтересованности американской стороны в организации майнинга на ЗАЭС.

    Песков отметил: «Могу сказать, что в целом затрагивалась тематика тех обсуждений, которые ведутся и которые неоднократно выливались в СМИ на Западе и со стороны киевского режима в контексте процесса мирного урегулирования. Вот эти темы затрагивались, и они упоминались».

    Пресс-секретарь главы государства добавил, что обсуждение данной темы не носило подробного или основного характера в ходе встречи, однако она все же поднималась среди других вопросов.

    Глава государства дал поручения членам правительства по итогам обсуждения с бизнесом макроэкономических и прикладных вопросов.

    Также глава государства призвал найти справедливое решение спора между банковским сектором и крупными маркетплейсами, заявил заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России провел предновогоднюю встречу с представителями бизнеса в Кремле вечером 24 декабря.

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 13:03 • Новости дня
    Швыдкой одобрил появление персонажа Путина в новом «Простоквашино»

    Швыдкой поддержал идею знакомства детей с Путиным через «Простоквашино»

    Tекст: Мария Иванова

    Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой считает, что включение образа Владимира Путина в мультсериал «Простоквашино» может стать способом знакомить детей с президентом в доступной форме.

    Михаил Швыдкой, специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству, положительно оценил возможное появление персонажа Владимира Путина в одном из эпизодов мультсериала «Простоквашино», передает ТАСС.

    «Знаете, я к подобному появлению [президента в мультфильме] отношусь очень просто. Если это сделано с любовью и уважением, то почему бы и нет? Я думаю, что это такая форма проявления любви», – отметил Швыдкой.

    По его словам, появление Путина в «Простоквашино» может стать способом познакомить детей с президентом в позитивном ключе.

    Ранее, в сентябре 2025 года, председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева говорила, что персонаж президента и Матроскин могут образовать «прекрасный дуэт» для продвижения страны и отечественной культуры.

    Мультсериал «Простоквашино» появился в 2018 году и основан на советском цикле по книгам Эдуарда Успенского. Проект выполнен в формате анимационного ситкома, где современные артисты, включая Ивана Охлобыстина, Антона Табакова и Татьяну Васильеву, озвучивают известных персонажей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новогодняя серия мультфильма «Простоквашино» с персонажем Владимира Путина вышла в эфир.

    Персонажа президента России озвучил комик Дмитрий Грачев.

    Первые кадры из новой серии были опубликованы в середине декабря.

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 14:37 • Новости дня
    Песков анонсировал участие Путина в совещании Совета безопасности

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин во второй половине дня в режиме видеоконференции проведет совещание с Советом безопасности, а также обсудит государственную программу вооружения на 2027–2036 годы и вопросы оборонно-промышленного комплекса, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин в пятницу проведет несколько важных совещаний, сообщает ТАСС. Российский лидер встретится с постоянными членами Совета безопасности в формате видеоконференции.

    «Сегодня позже, во второй половине дня, президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Оно пройдет в режиме видеоконференции», – заявил Песков.

    Кроме того, Путин сегодня проведет отдельное совещание, посвященное вопросам государственной программы вооружения до 2027–2036 годов и развитию оборонно-промышленного комплекса на период спецоперации и в долгосрочной перспективе. По словам Пескова, работа планомерная, ожидается представительное совещание с серьезным обсуждением указанных тем.

    Накануне Путин провел заседание Государственного совета, посвященное вопросам подготовки кадров для экономики. Президент также пожелал участникам совета энергии и здоровья в Новом году.

    Кроме того, глава государства подписал указ об изменениях в составе Государственного совета.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 00:05 • Новости дня
    Путин поздравил спасателей России с профессиональным праздником
    Путин поздравил спасателей России с профессиональным праздником
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    В обращении по случаю профессионального праздника, президент России Владимир Путин отметил высокий уровень подготовки спасателей и уникальный опыт службы за рубежом в более чем 600 операциях по спасению людей.

    «Это профессиональный праздник тех, кто всегда на посту и готов прийти на помощь людям, оперативно и действенно отреагировать на самую сложную, нештатную ситуацию. И конечно, сегодня мы чествуем ветеранов МЧС России, других ведомств, которые закладывали славные и благородные традиции спасателей», – приветствовал президент российских спасателей.

    В поздравительном обращении Путин отметил, что за 35 лет существования МЧС спасатели стали одними из самых эффективных в мире по ряду направлений, а официальный показатель спасенных жизней исчисляется сотнями тысяч.

    За пределами страны проведено более 600 поисково-спасательных и гуманитарных операций.

    Президент напомнил, что сегодня на вооружении МЧС находится современная техника, внедряются передовые технологии, в том числе элементы искусственного интеллекта и космический мониторинг. Особое внимание уделяется профилактике катастроф и развитию уникальных компетенций среди медицинских работников и психологов.

    В обращении прозвучали слова особой благодарности сотрудникам, работающим на освобожденных и приграничных территориях в условиях специальной военной операции. Слова признательности также были адресованы семьям погибших сотрудников.

    «Мы гордимся вашим бесстрашием, готовностью рисковать собой во имя других», – сказал Путин, поздравив всех и с наступающим Новым годом.

    Напомним, ранее президент Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле назвал творческий подход условием выдающихся достижений в жизни.

    Комментарии (0)
    Главное
    Рябков заявил о последнем рывке для урегулирования ситуации на Украине
    Бывший сотрудник МИД получил 12 лет за госизмену
    Росстат сообщил о росте реальных зарплат в стране
    Балицкий сообщил об урегулировании разногласий с ЦИК
    Роспотребнадзор выдал предписание об изъятии напитка Aloe Vera из продажи
    В Госдуме исключили введение штрафов за использование VPN-сервисов
    Москвичи рассказали о самых неудачных подарках на Новый год

    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Перейти в раздел

    «Великие Луки» помогут созданию атомных подводных лодок нового поколения

    Под конец года в состав ВМФ РФ принята новая подводная лодка – Б-587 «Великие Луки», корабль, который относится ко второй модификации проекта 677 «Лада». Проект рождался с большим трудом, но оно того стоило. Почему подводные лодки данного класса принципиально важны для будущего российского Военно-морского флота? Подробности

    Перейти в раздел

    Африка требует расплаты от Франции

    Платить и каяться. Именно это отныне требуют бывшие колониальные территории Африки от своих бывших колонизаторов. Речь идет прежде всего об Алжире, который принял соответствующий закон, объявивший французскую колонизацию преступлением. Это может иметь последствия куда более масштабные, чем просто отношения между Парижем и Алжиром. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Салаты на Новый год 2026: топ-7 рецептов для праздничного стола

      Салат – неотъемлемая часть праздничного стола. Он становится центром притяжения, создает уютную атмосферу и объединяет застолье. Встречая 2026 год – год Лошади, сделайте акцент на удаче и процветании. Подкова – сильный символ счастья – станет идеальной формой для главного салата. Наша подборка закрывает все сценарии: от классических до легких ПП-вариантов и быстрых рецептов.

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    • Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

      Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации