    Польша хочет ограбить Россию за спасение от нацизма
    Новак сообщил о плане России на случай изъятия активов
    Назван самый эффективный истребитель на СВО
    Запад накрыли сумерки «блестящей изоляции»
    Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
    В Гуляйполе уничтожены подземные бункеры ВСУ
    Экономика России показала рост в три раза быстрее еврозоны
    Глава Минтранса заявил о чуде в обслуживании иностранных самолетов
    Алжир потребовал от Франции извинений и возврата казны
    Сергей Миркин Сергей Миркин Когда на Украине появится новый гетман Скоропадский

    Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Брюссельская ведьма крадет Рождество

    Из официальных поздравлений ушло слово «Рождество», а на уличных билбордах вместо привычного «Счастливого Рождества!» парижанам желают «Веселых праздников». Кроме того, опасаясь реакции мусульман, в Париже в этом году отменили массовые рождественские мероприятия.

    18 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Откажется ли Турция от российских «Триумфов»

    Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.

    7 комментариев
    25 декабря 2025, 14:02 • Новости дня

    Шохин: Путин призвал к справедливому решению спора маркетплейсов с банками

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса призвал найти справедливое решение спора между банковским сектором и крупными маркетплейсами, заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

    «Президент призвал дружить, искать справедливые решения на основе справедливой же конкуренции», – отметил он. Шохин отметил, что глава Центрального банка также поддержала необходимость поиска баланса интересов, заявив, что банки должны иметь возможность работать по программам лояльности на всех маркетплейсах. При этом для маркетплейсов важно сохранить их конкурентные преимущества в других областях, передает ТАСС.

    Во время встречи представители бизнеса затронули вопрос курсовой стабильности рубля. По словам Шохина, многие предприятия и эксперты оказались дезориентированы значительным колебанием валютного курса в начале этого года – ожидался диапазон 95-100 рублей за доллар, однако курс опускался до 80 рублей и ниже. Такой разброс осложняет стратегическое планирование для компаний.

    Шохин подчеркнул, что РСПП не призывает к введению жёсткого валютного коридора, как это было до 2014 года, но считает необходимым использование рыночных инструментов регулирования валютного рынка. Это, по его мнению, поможет снизить волатильность и повысить прогнозируемость для бизнеса.

    Ранее Ozon раскритиковал инициативу банков по ограничению скидок на маркетплейсах. Wildberries назвал ограничения на скидки абсурдными.

    Первый заместитель председателя IT-комитета Госдумы Антон Горелкин заявил, что конфликт между банками и маркетплейсами носит скорее корпоративный, чем общественный характер.

    24 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин попросил Набиуллину почаще посещать заседания правительства
    Путин попросил Набиуллину почаще посещать заседания правительства
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность более регулярного участия главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной в заседаниях кабмина, обратившись к ней во время встречи с правительством.

    Президент России Владимир Путин обратился к главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной с просьбой чаще принимать участие в заседаниях правительства, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление прозвучало в ходе рабочей встречи с членами кабинета министров.

    Путин подчеркнул важность присутствия руководителя Центробанка на таких мероприятиях. Глава государства заявил: «Руководитель Центрального банка здесь. Я бы вас попросил почаще бывать на заседаниях правительства».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил успешную работу Государственной думы и Совета Федерации за осеннюю сессию.

    Комментарии (52)
    24 декабря 2025, 16:48 • Новости дня
    Путин вручил государственные награды выдающимся деятелям России
    Путин вручил государственные награды выдающимся деятелям России
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Екатерининском зале Кремля проходит торжественная церемония награждения, на которой президент Владимир Путин вручает высшие государственные награды заслуженным деятелям культуры, науки и других сфер.

    Среди награждаемых – музыканты, артисты, ученые, деятели образования, спорта, медицины, промышленности и сельского хозяйства, передает ТАСС.

    Высшую государственную награду – орден Святого апостола Андрея Первозванного – получил режиссер Никита Михалков. Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени президент вручил народному артисту Юрию Антонову и ректору МГИМО МИД России, академику РАН Анатолию Торкунову.

    Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени отмечен журналист и телеведущий Владимир Соловьев, а IV степени – директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова и пианист Денис Мацуев.

    Тина Канделаки, директор телеканала ТНТ, удостоена ордена Александра Невского. Почетное звание «Заслуженный врач РФ» получил руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, а певец и худрук Севастопольского театра оперы и балета Ильдар Абдразаков – почетное звание «Народный артист РФ».

    Ранее Владимир Путин наградил участников спецоперации на Украине, отличившихся при освобождении города Северск, медалями «Золотая Звезда» Героя России.

    Президент Путин вручил медали «Золотая звезда» военнослужащим, проявившим героизм в зоне спецоперации на Украине.

    Комментарии (7)
    25 декабря 2025, 13:30 • Видео
    Трампа ведут к отставке. Это хорошо

    В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 11:03 • Новости дня
    Путин изменил состав Госсовета

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о включении губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева и врио губернатора Тверской области Виталия Королева, исключил генпрокурора России Александра Гуцана.

    Президент России Владимир Путин подписал указ об изменениях в составе Госсовета, передает ТАСС.

    В Госсовет включены губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев и временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.

    В документе уточнены названия должностей для ряда участников, особенно для глав регионов, которые ранее были временно исполняющими обязанности и теперь утверждены в статусе губернаторов. Это сделано для соответствия новым формулировкам и структурам власти.

    Из состава Госсовета выведен Александр Гуцан, который был назначен генеральным прокурором России. Его прежнюю роль полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе теперь занимает Игорь Руденя, бывший руководитель Тверской области.

    Госсовет – конституционный орган, ответственный за выработку стратегических направлений внутренней и внешней политики, а также приоритетов социально-экономического развития страны. Членами Госсовета традиционно являются председатель правительства, руководители обеих палат парламента, глава Администрации президента и главы регионов, а по решению президента туда могут быть включены и другие лица.

    Комментарии (50)
    24 декабря 2025, 21:08 • Новости дня
    Путин поручил поднимать флаг России на всех спортивных соревнованиях
    Путин поручил поднимать флаг России на всех спортивных соревнованиях
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин поручил утвердить поправки, устанавливающие обязательное поднятие государственного флага на соревнованиях, и постоянное его размещение на спортивных объектах в России.

    Как передает ТАСС, в новом перечне поручений президента содержится требование внести в законодательство изменения, обязывающие поднимать государственный флаг во время официальных мероприятий и соревнований.

    Документ отмечает необходимость постоянного размещения флага на всех спортивных объектах, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

    Владимир Путин поручил правительству реализовать эти изменения в максимально короткие сроки. Соответствующая рекомендация опубликована на сайте Кремля по итогам заседания Совета по физкультуре и спорту.

    В поручении уточняется, что нормы должны распространяться также на объекты для занятий физической культурой, чтобы флаг присутствовал во всех залах и спорткомплексах при проведении мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев подготовили законопроект об обязательном подъеме государственного флага России на торжественных церемониях спортивных соревнований.

    Российские юниоры получили разрешение выступать на международных турнирах по фехтованию с государственным флагом и гимном.

    На церемонии открытия чемпионата мира по пауэрлифтингу российская паралимпийская сборная прошла с национальным флагом.

    Комментарии (3)
    25 декабря 2025, 01:20 • Новости дня
    Путин в телеграмме Ким Чен Ыну отметил героизм солдат КНДР
    Путин в телеграмме Ким Чен Ыну отметил героизм солдат КНДР
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин направил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну телеграмму с новогодним поздравлением, в которой отметил героизм солдат КНДР при освобождении Курской области, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    «Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные новогодние поздравления», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК текст телеграммы.

    Поздравительное письмо было направлено 18 декабря. В телеграмме президент России отметил, что прошедший год стал особенным в развитии отношений между Москвой и Пхеньяном, передает ТАСС.

    «Героическое участие контингента Корейской Народной Армии в освобождении территории Курской области от захватчиков, а также последующая работа корейских саперов на российской земле стали наглядным подтверждением нерушимой дружбы и боевого братства между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой» – говорится в телеграмме.

    Путин подчеркнул успешную реализацию положений исторического Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которая способствовала расширению продуктивной двусторонней кооперации в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах.

    Также президент выразил уверенность в дальнейшем укреплении союзнических связей и конструктивном взаимодействии в региональных и международных делах, что способствует созданию справедливого многополярного миропорядка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на коллегии Минобороны отметил вклад военных КНДР в процесс освобождения Курской области. Ким Чен Ын подчеркнул рост престижа КНДР после освобождения региона. В Курской области планируют установить памятник северокорейским военным, принимавшим участие в отражении наступления с Украины.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин заявил о рекордно низкой безработице и снижении инфляции

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на заседании правительства сообщил о рекордно низкой безработице, падении инфляции и стабильности ключевых макроэкономических показателей страны.

    Во время заседания с членами правительства президент подчеркнул, что несмотря на внешние вызовы, Россия идет вперед, сообщает РИА Новости.

    Владимир Путин заявил: «На исторически минимальном уровне находится безработица».

    Кроме того, глава государства отметил текущее снижение инфляции, подчеркнув, что страна «идет вперед, развивается».

    Президент добавил, что ключевые макроэкономические показатели остаются устойчивыми, несмотря на внутренние и внешние вызовы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень безработицы в России снизился до минимальных за всю историю 2,2%.

    Количество занятых в России с 2020 года выросло на 4 млн человек, а с 2022 года – на 2,6 млн человек. В стране отмечается максимальный уровень занятости трудоспособного населения.

    Комментарии (2)
    25 декабря 2025, 02:19 • Новости дня
    Путин провел в Кремле встречу с представителями бизнеса

    Путин провел встречу с представителями бизнеса при участии Набиуллиной

    Путин провел в Кремле встречу с представителями бизнеса
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Вечером президент России Владимир Путин провел традиционную предновогоднюю встречу с представителями бизнеса в Кремле, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Сегодня поздно вечером Владимир Путин провел в Кремле традиционную предновогоднюю встречу с представителями бизнеса. Были руководители как частных компаний, так и корпораций с государственным участием», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Участие приняли руководители частных и государственных компаний, а также представители экономического и социального блоков правительства, администрации президента, глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

    Песков отметил, что встреча носила исключительно «деловой и прикладной характер», в центре дискуссии оказались вопросы, связанные с демографией, политикой поддержки рождаемости и инвестиционной активностью компаний.

    Внимание было уделено вопросам импортозамещения, защите окружающей среды, а также обсуждению ситуации с рублем, ключевой ставкой и механизмами кредитования. Были рассмотрены и другие актуальные темы, касающиеся экономического развития страны, добавил Песков.

    Председатель РСПП в ходе беседы пригласил Владимира Путина на 35-й съезд союза, который пройдет весной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин провел встречу с членами правительства. В пятницу в эфире ведущих телеканалов, а также в интернете и на радио прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 16:20 • Новости дня
    Путин заявил о полной обеспеченности расходов на оборону России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин отметил, что слаженная работа правительства обеспечивает устойчивость финансовой системы страны и позволяет выполнять все обязательства в оборонной сфере.

    Стабильность финансовой системы страны стала результатом эффективной деятельности правительства  и дает возможность полностью обеспечивать расходы на оборону и безопасность, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами кабмина, передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Состояние государственных финансов позволяет в полном объеме обеспечивать расходы на оборону и безопасность».

    Кроме обеспечения защиты и обороноспособности, Путин добавил, что такое положение дел дает возможность задавать более высокую динамику по ключевым направлениям развития. В частности, он отметил важность новых национальных проектов и призвал ориентироваться на продолжающиеся реформы для устойчивого роста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин заявил, что государственная политика должна строиться вокруг семей с детьми.

    В ходе встречи с членами правительства глава государства подчеркнул, что в России выполняются все социальные обязательства, включая меры поддержки семей с детьми, а финансовая система страны остается устойчивой благодаря сбалансированному бюджету.

    Путин также отметил, что сейчас российская армия является самой боеспособной в мире.


    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 17:30 • Новости дня
    Путин поздравил Захарову с юбилеем и назвал голосом российской дипломатии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин во время церемонии вручения госнаград поздравил спикера МИД Марию Захарову с 50-летием и подчеркнул её особую роль как представителя российской дипломатии.

    Во время церемонии вручения государственных наград президент Владимир Путин, как передает РИА «Новости», поздравил Марию Захарову с юбилеем и назвал ее голосом российской дипломатии.

    Путин подчеркнул значимость ее вклада, произнеся: «Давайте вместе поздравим с юбилеем... голос нашей дипломатии Марию Владимировну Захарову, поздравляем вас».

    Директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова отмечает 50-летие, она рассказала, что начала праздновать юбилей во время записи январского выпуска телепрограммы «Песни от всей души».

    Ранее Путин направил поздравительную телеграмму Марии Захаровой по случаю ее юбилея.

    Глава МИД России Сергей Лавров поздравил Марию Захарову, отметив ее вклад в развенчание западной пропаганды и высокий профессионализм.

    Комментарии (3)
    24 декабря 2025, 16:14 • Новости дня
    Путин: Перед Россией стоят амбициозные задачи

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства заявил, что стране предстоит решить амбициозные задачи.

    «Перед нами стоят амбициозные задачи, но таково требование времени, таков запрос со стороны граждан России», – заявил глава государства, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что стратегические программы развития России распространяются на все регионы страны.

    Напомним, Путин сверил с россиянами образ настоящего и будущего. Российский лидер также обозначил достижения и перспективы России.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 17:55 • Новости дня
    Опора на культурный суверенитет стала одной из главных тенденций 2025 года
    Опора на культурный суверенитет стала одной из главных тенденций 2025 года
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Среди граждан России растет запрос на демонстрацию принадлежности к русскому языку и российскому культурному коду в целом, и в ответ на это государство активно способствует созданию отечественного кино, сериалов и другого контента. Эксперты назвали ключевые события 2025 года, связанные с укреплением культурного суверенитета страны.

    Уходящий 2025 год стал временем укрепления российского культурного суверенитета. По всей стране были организованы сотни фестивалей, ориентированных на поддержку русского языка, национальной идентичности и развитие отечественных форматов кино, музыки и визуального искусства.

    В частности, одним из них стал фестиваль «Таврида.АРТ». В этом году данная площадка собрала более 100 тыс. участников – артистов, музыкантов и дизайнеров со всей страны, работающих над переосмыслением отечественного фольклора в современных форматах. Примечательно, что большое внимание творцы уделяют актуальным для России темам, например, СВО.

    На базе Академии «Меганом» в Крыму была организована целая серия программ, посвященных творческому осмыслению спецоперации. Таковыми, в частности, стали проекты «#СВОяКУЛЬТУРА», «#СВОеКИНО» и «#СВОяМУЗЫКА». Участники данных форматов, совместно с профессиональными продюсерами и режиссерами, разрабатывали патриотичные кино, музыку и медиаконтент. Проекты опирались на свидетельства ветеранов спецоперации. Подобный подход обеспечил историческую достоверность полученных материалов.

    Популяризации творчества этой тематики способствовал и прошедший дважды в Москве концерт «Баллады СВО – Время выбрало нас», который наглядно продемонстрировал: традиция фронтовой песни в России живет и развивается.

    Кроме того, впервые в Москве, по инициативе президента Владимира Путина, прошел международный музыкальный конкурс «Интервидение». Мероприятие собрало около двух десятков стран-участниц и подчеркнуло, что Россия остается точкой притяжения для международного творческого эстрадного сообщества. А уличной культуре уделил внимание восьмой сезон международной конкурс-премии «КАРДО», в рамках которого в Ставрополе собрались представители 58 государств.

    Значительную поддержку творческим и социально значимым начинаниям оказали Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) и Фонд президентских грантов (ФПГ). В целом, помощь получило большое число проектов, работающих с культурным кодом и современными формами творчества.

    «Интерес к отечественному культурному коду перестал быть формальностью – он стал внутренней потребностью. В 2025 году мы запустили конкурс «Родная игрушка» и получили невероятный отклик: на участие поступило более 28 тыс. заявок из всех регионов страны. Причем около 3 тыс. работ пришли от самих детей», – сказал Дмитрий Рыбальченко, первый заместитель генерального директора Российского общества «Знание».

    «Лекции по истории, литературе и искусству на площадках общества «Знание» всегда собирают полные залы молодых людей. Мы отмечаем, что подрастающее поколение хочет знать больше о подвигах современных героев – о том, как обычные люди в непростых обстоятельствах делают сложный выбор, и тем самым меняют мир вокруг», – акцентирует собеседник.

    «Общество «Знание» подстраивается под этот запрос – например, мы создаем короткометражные мультфильмы о великих сражениях в годы Великой Отечественной войны и публикуем графические новеллы о подвигах участников СВО», – подчеркивает Рыбальченко.

    В России сформировался отчетливый запрос на продукты отечественной культуры. Люди все больше хотят смотреть отечественное кино, слушать отечественную музыку и читать отечественную литературу. Значительную роль в этом сыграл Институт развития интернета (ИРИ), который в 2025 году вывел на новый уровень поток отечественного цифрового контента, поддерживаемого государством через грантовые конкурсы.

    При этом отечественный контент активно завоевывает своего зрителя. По данным TelecomDaily, к апрелю 2025 доля российских сериалов на крупнейших онлайн-кинотеатрах приблизилась к 50%, а «Кинопоиск» зафиксировал рост интереса к отечественному контенту с 63% до 87% за три года.

    Тренд на отечественное затронул и кинотеатры. Доля российских фильмов в 2019 году составляла всего 23%. На сегодня этот показатель – 80%. По итогам 11 месяцев девять из десяти самых кассовых лент – отечественного производства. При этом кассовые сборы уже превысили 46 млрд рублей, что на 10% больше аналогичного периода 2024 года и на 27,8% больше 2023 года.

    В то же время театр перестал быть привилегией старшего поколения и набрал популярность среди россиян разных возрастов. Интерес равномерно распределяется по возрастным группам: 19-24 года (21,8%), 25-34 года (22,2%), 35-44 года (22,5%), 45-59 лет (22,4%).

    Наряду с интересом к кино россияне с удовольствием играют в отечественные видеоигры с национальным колоритом. По прогнозам отраслевых аналитиков, объем рынка видеоигр в России в 2025 году достигнет примерно 200 млрд рублей, что почти на 7% больше, чем в 2024 году.

    О высоком интересе аудитории к культурно-историческим проектам рассказывает и Алексей Гореславский, генеральный директор Института развития интернета (ИРИ). «За последние пять лет ИРИ поддержал более 2 тыс. инициатив, которые в совокупности принесли свыше 200 млрд просмотров. Но главное заключается не в цифрах, а в том, что в результате работы государственных фондов со смыслами меняется вся экосистема создания контента. Российские режиссеры и сценаристы реализуют правильные приоритеты не только в кино, созданном на деньги государства, но и в индустрии в целом», – поясняет он.

    «И в результате состоялось настоящее импортозамещение: три четверти самых популярных сериалов – отечественного производства. А ведь еще три года назад 90% телепроектов были иностранными. В российском обществе серьезно вырос запрос на фильмы с традиционными ценностными установками. И наша общая задача – распространять эти правильные смыслы в тех средах, где присутствует молодежь, чтобы новое поколение создавало собственное кино, сериалы и игры», – заключил Гореславский.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 01:45 • Новости дня
    Песков: Послания Путина Федеральному собранию не будет в 2025 году
    Песков: Послания Путина Федеральному собранию не будет в 2025 году
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В 2025 году послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию проводится не будет, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Нет, в этом календарном году не будет. Но оно состоится своевременно», – приводят слова Пескова «Ведомости».

    Песков пояснил: «Это решение главы государства, это же его послание». Он уточнил, что после того, как президент сочтет нужным, послание будет оглашено, учитывая готовность содержания и рабочий график главы государства. Песков подчеркнул, что «все состоится своевременно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предыдущее послание президента было оглашено в феврале 2024 года. «Ведомости» указывают, что это не первый случай, когда послание не оглашается. Его также не было в 2017 и в 2022 годах.

    В пятницу прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Комментарии (2)
    24 декабря 2025, 16:42 • Новости дня
    Кремль анонсировал участие Путина в заседании Госсовета

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин проведет в четверг, 25 декабря, заседание Государственного совета, посвященное вопросам подготовки кадров для экономики, сообщает пресс-служба Кремля.

    Мероприятие пройдет под председательством главы государства и будет сосредоточено на задачах по развитию системы подготовки специалистов для ключевых экономических отраслей, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе уточнили, что на заседании будет уделено особое внимание кадровому прогнозу, внедрению и развитию искусственного интеллекта, а также адаптации образовательных программ под современные требования.

    Также обсудят модернизацию системы дополнительного профессионального образования и участие работодателей в подготовке и развитии персонала, включая поддержку ветеранов спецоперации на Украине.

    Доклады с анализом ситуации и предложениями представят губернатор Калужской области Владислав Шапша, глава Красноярского края Михаил Котюков и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Помимо них к обсуждению присоединятся президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, а также зампреды правительства Дмитрий Чернышенко и Татьяна Голикова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 декабря президент России Владимир Путин проведет в Кремле церемонию вручения государственных наград.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 15:28 • Новости дня
    Путин назвал запуск нацпроектов событием этого года в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал старт новых национальных проектов главным событием года и подчеркнул устойчивость государства при любых вызовах.

    Запуск новых национальных проектов в России стал главным событием 2025 года, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами правительства, передает РИА «Новости». По его словам, устойчивое состояние государственных финансов страны позволяет полностью обеспечивать расходы на оборону и безопасность, а также повышать темпы развития по ключевым направлениям в рамках новых нацпроектов. Путин подчеркнул, что «их запуск стал во многом знаковым, важнейшим событием текущего года».

    Президент также заявил, что Россия продолжает двигаться вперед и развивается, несмотря на все вызовы. «Несмотря на все вызовы, Россия идет вперед, развивается», – отметил глава государства.

    Кроме того, Путин дал высокую оценку работе кабинета министров. Он отметил: «Правительство России действует слаженно, профессионально». По мнению главы государства, слаженность и профессионализм исполнительной власти играют важную роль в реализации национальных задач и устойчивом развитии страны.

    Ранее Путин сверил с россиянами образ настоящего и будущего. Российский лидер также обозначил достижения и перспективы России.


    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин поблагодарил Совфед за поддержку героев СВО и их семей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность Совету Федерации за постоянную поддержку участников специальной военной операции и их семей, отметив присутствие девяти Героев России среди сенаторов.

    Владимир Путин поблагодарил Совет Федерации за активную работу по поддержке героев специальной военной операции и их семей, сообщает РИА «Новости».

    «Хочу поблагодарить вас за работу, за неизменное внимание к нашим героям, участникам боевых действий, их семьям», – заявил президент на пленарном заседании верхней палаты парламента.

    Также Путин сообщил, что в рядах Совета Федерации сейчас девять Героев России, которые сами принимали участие в спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Совет Федерации на пленарное заседание, посвященное итогам работы палаты.

    Владимир Путин напомнил о значении глубокой реформы Совета Федерации, 25-летие которой отмечается в этом году.

    Также он подчеркнул, что Совет Федерации стал значимой кадровой школой для будущих министров и губернаторов, чему способствовала практика работы сенаторами.

    Комментарии (0)
    Российские войска освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР
    Кремль счел странным рождественское выступление Зеленского
    Пентагон сообщил о резком росте экспорта китайских истребителей
    Насри Асфура победил Насраллу на выборах в Гондурасе
    Более 100 новых лун обнаружены в Солнечной системе в 2025 году
    Долина попросила продлить срок бесплатного проживания в квартире в Хамовниках
    Сын основательницы РЕН-ТВ Лесневской рассказал о причинах смерти матери

    Российский флот пополнился уникальным танкером ледового класса

    Впервые судостроительный завод «Звезда» поставил заказчику газовоз самого высокого ледового класса. Это уникальные танкеры, которые, по сути, кроме России, никому не нужны. Их делали в Южной Корее только для российских арктических СПГ-заводов. Однако радостная новость первых поставок омрачается рядом серьезных технологических проблем, которые России предстоит решить ради роста экспорта СПГ. Подробности

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»

    В России появился новый авиадвигатель для боевых самолетов – летающая лаборатория на базе Су-57 впервые поднялась в воздух с использованием так называемого изделия 177. Какими характеристиками обладает данная силовая установка и как она способна усилить российские истребители пятого поколения? Подробности

    Польша хочет ограбить Россию за спасение от нацизма

    Наложить лапу на замороженные активы России внезапно выразили желание и в Польше – под предлогом «репараций» за «преступления» СССР. Откуда в Варшаве возникла это кощунственная идея, как она связана с аналогичными претензиями в адрес Германии – и что в реальности делал с послевоенной Польшей Советский Союз? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Украина неофициально признала неизбежное

      Руководство Украины «в частном порядке» признает, что ему не удастся сохранить контроль над примерно 18-20% территории Донбасса, где все еще находятся ВСУ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на очередной «хитрый маневр» Владимира Зеленского.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Родительские субботы в 2026 году: даты православных поминальных суббот, традиции и как поминать усопших

      Родительские субботы занимают особое место в православном календаре и связаны с традицией поминовения усопших. В эти дни Церковь призывает верующих к молитве за умерших родственников и всех крещеных христиан. Чтобы понять смысл этих дат и правильно подготовиться к поминовению, важно разобраться, что такое родительские субботы и когда они совершаются.

    • Открытки с Рождеством Христовым 7 января: красивые и бесплатные картинки для поздравлений

      Для миллионов жителей России и других стран 7 января – один из самых светлых и значимых праздников. Эта дата знаменует Рождество Христово по юлианскому календарю, который продолжает использовать Русская православная церковь. Праздник символизирует рождение Иисуса Христа – событие, которое стало основой христианской веры, несущей миру идеи надежды, спасения и всепрощающей любви. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые бесплатные открытки, которыми можно поздравить родных и близких с этим светлым праздником.

    • Куда сдать новогоднюю елку после праздников: правильная утилизация живой и искусственной ели

      Сняв украшения с новогодней елки, многие оказываются перед вопросом: куда ее деть? Выбросить к мусорным бакам не только неэкологично, но и хлопотно: дерево помешает вывозу отходов и может гнить на свалке годами. К счастью, сегодня живым и искусственным деревьям можно подарить вторую жизнь, правильно их утилизировав. Рассказываем, как это сделать, избежав штрафов и принеся пользу природе и городу.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  О газете
