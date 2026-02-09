Премьер Чехии заявил о планах запретить соцсети детям младше 15 лет

Tекст: Катерина Туманова

«Я за, потому что, как говорят знакомые мне эксперты, это ужасно вредно для детей. Мы должны защитить наших детей», – приводит Reuters реплику Бабиша из его видеообращения, опубликованного в воскресенье на страницах в соцсетях.

Такие страны, как Испания, Греция , Великобритания и Франция, рассматривают возможность ужесточения контроля за использованием социальных сетей из-за опасений по поводу их негативного влияния на детей, после того как Австралия в декабре 2025 года стала первой, запретившей доступ к таким платформам для лиц младше 16 лет страной.

Первый заместитель премьера Карел Гавличек подтвердил, что кабинет министров Чехии всерьез обсуждает введение такого запрета. Если решение будет принято, законопроект планируют предложить в этом году.

На прошлой неделе правительства Испании и Греции также предложили ограничить использование соцсетей среди подростков на фоне ужесточения контроля за цифровыми технологиями в Европе.

Многие европейские страны, включая Британию и Францию, рассматривают аналогичные меры. Британия может ввести запрет по австралийскому образцу, где платформа запрещена для лиц младше шестнадцати лет, а Франция работает над законодательством, ограничивающим доступ к соцсетям для детей до 15 лет.

Власти и регуляторы по всему миру анализируют влияние экранного времени на психическое здоровье молодежи.

