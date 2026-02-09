История с портом Чабахар – лишь эпизод в длинной череде попыток США лишить Нью-Дели стратегической перспективы и субъектности. США усиленно пытаются разорвать связи между Индией, Ираном и Россией.5 комментариев
Премьер Чехии заявил о планах запретить соцсети детям младше 15 лет
Чешский премьер-министр Андрей Бабиш поддержал идею запрета использования социальных сетей детьми младше 15 лет, ссылаясь на вред увлечения соцсетями для психики молодёжи.
«Я за, потому что, как говорят знакомые мне эксперты, это ужасно вредно для детей. Мы должны защитить наших детей», – приводит Reuters реплику Бабиша из его видеообращения, опубликованного в воскресенье на страницах в соцсетях.
Такие страны, как Испания, Греция , Великобритания и Франция, рассматривают возможность ужесточения контроля за использованием социальных сетей из-за опасений по поводу их негативного влияния на детей, после того как Австралия в декабре 2025 года стала первой, запретившей доступ к таким платформам для лиц младше 16 лет страной.
Первый заместитель премьера Карел Гавличек подтвердил, что кабинет министров Чехии всерьез обсуждает введение такого запрета. Если решение будет принято, законопроект планируют предложить в этом году.
На прошлой неделе правительства Испании и Греции также предложили ограничить использование соцсетей среди подростков на фоне ужесточения контроля за цифровыми технологиями в Европе.
Многие европейские страны, включая Британию и Францию, рассматривают аналогичные меры. Британия может ввести запрет по австралийскому образцу, где платформа запрещена для лиц младше шестнадцати лет, а Франция работает над законодательством, ограничивающим доступ к соцсетям для детей до 15 лет.
Власти и регуляторы по всему миру анализируют влияние экранного времени на психическое здоровье молодежи.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Reddit подала в суд на Австралию из-за запрета соцсетей для подростков. депутаты Нацсобрания Франции одобрили законопроект, предусматривающий ограничение доступа к социальным сетям для детей младше 15 лет. Дуров назвал ярых сторонников запрета соцсетей для подростков.