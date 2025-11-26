Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.0 комментариев
Европарламент раскритиковал план ЕС по защите демократии от «угроз России»
Депутаты Европарламента подвергли резкой критике план Европейской комиссии по созданию так называемого «щита демократии», отметив его слабую проработку и отсутствие конкретных мер на фоне роста гибридных угроз, сообщает Politico.
Члены Европарламента подвергли резкой критике план Еврокомиссии «щит демократии» – инициативу, созданную для усиления защиты ЕС от вмешательства России, кибератак и дезинформации, сообщает Politico.
В ходе заседания депутат от партии «Зеленых» из Нидерландов Ким ван Спаррентак назвала новый план Еврокомиссии «перепиской соседей в чате», подчеркнув его неэффективность.
Еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт во вторник вынужден был выслушать претензии депутатов в ходе пленарного заседания. Центристы и левые назвали стратегию слабой и не соответствующей уровню угроз, а крайне правые обвинили Брюссель в создании собственной пропагандистской машины.
«Мы хотим видеть больше реформ, решимости и конкретных действий», – заявил шведский депутат Томас Тобе.
Критики заявляют, что стратегия состоит преимущественно из призывов поддерживать уже существующие инициативы, а не из реальных мер. Один из ее ключевых элементов, Центр демократической устойчивости, который должен собирать информацию о гибридных угрозах, не стал независимым агентством, как того хотел Европарламент. В итоге центр будет только обмениваться информацией, а для эффективной работы ему требуются четкая правовая база, независимость и адекватное финансирование.
Участие в работе центра для стран ЕС остается добровольным, что вызывает опасения о возможном игнорировании инициативы на национальном уровне. Правые и крайне правые силы увидели в «щите демократии» попытку Брюсселя ограничить свободу слова и политическое влияние национальных государств, а венгерский депутат Чаба Деметер обвинил Еврокомиссию в создании «политической машины без электорального мандата».
В ответ на обвинения комиссар Макграт заявил: «Тем, кто сомневается в «щите» и говорит о цензуре, хочу сказать: я и мои коллеги из Европейской комиссии будем одними из первых, кто защитит ваше право на свободные и горячие дебаты в публичных дискуссиях».
Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия осуществляет гибридные атаки против Европы.
Также Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении использовать «стену дронов» для наблюдения за судами, которые подозреваются в транспортировке российской нефти.
Также фон дер Ляйен призвала внимательно слушать заявления Владимира Путина на форуме «Валдай» и сохранить за собой власть для борьбы с «угрозой с востока».
В странах Евросоюза раскритиковали проект по созданию «стены дронов» и выразили сомнения в осуществимости инициативы.