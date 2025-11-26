Европарламент раскритиковал план ЕС по защите демократии от «угроз России»

Tекст: Вера Басилая

Члены Европарламента подвергли резкой критике план Еврокомиссии «щит демократии» – инициативу, созданную для усиления защиты ЕС от вмешательства России, кибератак и дезинформации, сообщает Politico.

В ходе заседания депутат от партии «Зеленых» из Нидерландов Ким ван Спаррентак назвала новый план Еврокомиссии «перепиской соседей в чате», подчеркнув его неэффективность.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт во вторник вынужден был выслушать претензии депутатов в ходе пленарного заседания. Центристы и левые назвали стратегию слабой и не соответствующей уровню угроз, а крайне правые обвинили Брюссель в создании собственной пропагандистской машины.

«Мы хотим видеть больше реформ, решимости и конкретных действий», – заявил шведский депутат Томас Тобе.

Критики заявляют, что стратегия состоит преимущественно из призывов поддерживать уже существующие инициативы, а не из реальных мер. Один из ее ключевых элементов, Центр демократической устойчивости, который должен собирать информацию о гибридных угрозах, не стал независимым агентством, как того хотел Европарламент. В итоге центр будет только обмениваться информацией, а для эффективной работы ему требуются четкая правовая база, независимость и адекватное финансирование.

Участие в работе центра для стран ЕС остается добровольным, что вызывает опасения о возможном игнорировании инициативы на национальном уровне. Правые и крайне правые силы увидели в «щите демократии» попытку Брюсселя ограничить свободу слова и политическое влияние национальных государств, а венгерский депутат Чаба Деметер обвинил Еврокомиссию в создании «политической машины без электорального мандата».

В ответ на обвинения комиссар Макграт заявил: «Тем, кто сомневается в «щите» и говорит о цензуре, хочу сказать: я и мои коллеги из Европейской комиссии будем одними из первых, кто защитит ваше право на свободные и горячие дебаты в публичных дискуссиях».

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия осуществляет гибридные атаки против Европы.

Также Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении использовать «стену дронов» для наблюдения за судами, которые подозреваются в транспортировке российской нефти.

Также фон дер Ляйен призвала внимательно слушать заявления Владимира Путина на форуме «Валдай» и сохранить за собой власть для борьбы с «угрозой с востока».

В странах Евросоюза раскритиковали проект по созданию «стены дронов» и выразили сомнения в осуществимости инициативы.