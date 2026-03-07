Только 22% британцев поддержали возможное участие Британии в ударах по Ирану

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», исследование агентства BMG Research для газеты i Paper выявило, что лишь 22% граждан Британии поддержали бы участие страны в ударах по Ирану совместно с США и Израилем.

Против такого шага высказались 47% опрошенных, еще 18% заявили о нейтральной позиции, а 13% затруднились с ответом. Опрос проводился среди 1 503 совершеннолетних британцев в среду и четверг, уровень погрешности не уточняется.

В другом исследовании, проведенном компанией YouGov в понедельник, 27% респондентов решительно выступили против действий США в Иране, еще 22% частично не поддержали удары. При этом 17% опрошенных в какой-то мере их поддержали, а только 11% выступили за решительные удары по Ирану.

В понедельник министерство обороны Британии подтвердило, что по базе «Акротири» на Кипре был нанесен удар БПЛА, что привело к повреждению взлетно-посадочной полосы. Позже в тот же день были перехвачены еще два беспилотника, направлявшихся к базе.

В среду представители ведомства уточнили, что дрон был запущен не с территории Ирана. После инцидента и выражения недовольства со стороны Кипра, премьер-министр Кир Стармер объявил о направлении на остров корабля HMS Dragon и вертолетов для борьбы с БПЛА.

