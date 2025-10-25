Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.0 комментариев
Пятилетняя девочка выбросила младенца из окна в Татарстане
В Татарстане пятилетняя девочка выбросила младенца из окна, возбуждено дело
В поселке Васильево в Татарстане пятилетняя девочка выбросила младенца из окна многоэтажки, что привело к гибели ребенка.
В поселке Васильево в Татарстане пятилетняя девочка выбросила младенца из окна многоквартирного дома, ребенок погиб, передает СК России.
По факту происшествия следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РФ – «оставление в опасности».
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Татарстану Василию Липскому предоставить доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах трагедии. Сейчас правоохранители проводят комплекс следственных действий для выяснения причин и обстоятельств произошедшего.
В соцсетях инцидент вызвал широкий резонанс.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчину, выбросившего ранее трехлетнюю дочь с четвертого этажа в Уфе, перевели из следственного изолятора в психиатрическую больницу для проведения экспертизы.
Девочка, которую отец выбросил из окна, доставлена в Москву.