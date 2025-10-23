Выкинувшего из окна дочь уфимца отправили в психбольницу

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемого перевели в больницу для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сказал собеседник ТАСС.

В следственном управлении СК по Башкирии указали, что экспертиза продлится около месяца. Мужчину проверят на вменяемость, причем как в момент совершения преступления, так и в настоящее время. Также будут даны рекомендации относительно его дальнейшего лечения и содержания.

Дочь мужчины в настоящее время находится в Российской детской клинической больнице Минздрава в Москве. Состояние ребенка остается тяжелым, но стабильным.

Напомним, в Уфе местный житель скинул ребенка с четвертого этажа дома, он пережил падение. Подозреваемым оказался отец ребенка.

Пострадавшей девочке провели операцию. Отца ребенка арестовали.