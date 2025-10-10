На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».16 комментариев
Арестован скинувший дочь с высоты в Уфе мужчина
Под стражу помещен 34-летний уфимец, который выкинул с четвертого этажа трехлетнюю дочь, сообщили в прокуратуре Башкортостана в пятницу.
Мужчину арестовали до 9 декабря, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Между тем глава Минздрава региона Айрат Рахматуллин указал, что пострадавшая девочка находится в тяжелом состоянии, но врачам удалось ее стабилизировать.
«Проведено уже три телемедицинские консультации с федеральными центрами, планируется еще как минимум две ТМК с Российской детской клинической больницей имени Пирогова и Национального медицинского исследовательского центра имени Рошаля», – добавил министр.
В четверг в Уфе местный житель скинул ребенка с четвертого этажа дома, малыш пережил падение. Подозреваемого установили, им оказался отец ребенка. Пострадавшей девочке провели операцию.