Арестован скинувший дочь с высоты в Уфе мужчина

Tекст: Алексей Дегтярев

Мужчину арестовали до 9 декабря, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Между тем глава Минздрава региона Айрат Рахматуллин указал, что пострадавшая девочка находится в тяжелом состоянии, но врачам удалось ее стабилизировать.

«Проведено уже три телемедицинские консультации с федеральными центрами, планируется еще как минимум две ТМК с Российской детской клинической больницей имени Пирогова и Национального медицинского исследовательского центра имени Рошаля», – добавил министр.

В четверг в Уфе местный житель скинул ребенка с четвертого этажа дома, малыш пережил падение. Подозреваемого установили, им оказался отец ребенка. Пострадавшей девочке провели операцию.