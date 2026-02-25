У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».3 комментария
Найдены обе пропавшие в Нижнем Тагиле школьницы
Обе школьницы, пропавшие в Нижнем Тагиле в Свердловской области, вернулись домой без происшествий и чувствуют себя хорошо, сообщили в поисковых организациях.
13-летняя девочка, пропавшая во вторник в Нижнем Тагиле в Свердловской области, самостоятельно вернулась домой. С ней все в порядке, угрозы жизни и здоровью нет, сообщили в своей группе в соцсети в отделе полиции МУ МВД «Нижнетагильское».
Мать ребенка сразу уведомила правоохранительные органы о возвращении дочери, после чего полицейские приступили к выяснению обстоятельств ухода.
По словам самой школьницы, она просто уходила гулять. Сотрудники полиции сейчас проверяют обстоятельства произошедшего и устанавливают причины ее самовольного ухода из дома.
Одновременно с этим в городе пропала еще одна школьница 14 лет. Ее также удалось найти на следующий день после исчезновения, сообщает ТАСС со ссылкой на поисковый отряд «ЛизаАлерт». В отряде добавили, что факт нахождения ребенка подтверждается и ожидается встреча с родителями.
Обе девочки были объявлены в розыск после того, как на этой неделе ушли из дома и не вернулись.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Свердловской области развернули масштабные поиски двух девочек-подростков 13 и 14 лет из Нижнего Тагила.
Кроме того, в Смоленске сейчас ищут девятилетнюю девочку, которая вечером не вернулась домой. Ранее 110-летнюю жительницу Нижегородской области обнаружили живой в лесу спустя три дня после исчезновения.