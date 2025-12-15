Флорида подала в суд на Roblox

Tекст: Вера Басилая

Генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер подал в суд на игровую платформу Roblox, заявив о «серьезных провалах» в обеспечении безопасности детей от сексуальных хищников, передает CBS News.

Утмайер заявил, что платформа вводила в заблуждение относительно мер безопасности, скрываясь за формальными заявлениями, пока на сайте происходили реальные угрозы для несовершеннолетних.

По его словам, расследование выявило, что «хищники» использовали Roblox для общения с детьми и даже предлагали «Robux» – внутреннюю валюту платформы – в обмен на откровенные снимки несовершеннолетних.

Компания Roblox отвергает обвинения: директор по безопасности Мэтт Кауфман заявил, что иск «фундаментально искажает, как работает Roblox», а также пообещал, что компания оперативно реагирует на любые нарушения и сотрудничает с правоохранительными органами. По заявлению платформы, уже внедряются дополнительные ограничения чатов и AI-технологии для проверки возраста, чтобы минимизировать риски.

Помимо обвинений во взаимодействии с «сексуальными хищниками», расследование CBS News выявило случаи распространения ненавистнических высказываний на платформе, что также стало поводом для критики в адрес Roblox. На фоне ситуации десятки семей и прокуроров других штатов уже подали иски к платформе, обвиняя ее в недостаточных мерах безопасности для детей.

Роскомнадзор заблокировал игровую платформу Roblox в России 3 декабря из-за распространения противоправных материалов экстремистской и террористической направленности и педофилии.

В Кремле подтвердили, что большинство обращений от детей касается самой игры, а не планов уехать из страны. Помимо России, ограничения или блокировки Roblox также ввели Ирак, Китай, Турция, Алжир, Катар и частично ОАЭ.

Злоумышленники используют блокировку Roblox в России для обмана детей и их родителей в соцсетях.

В Австралии технологическая компания приступила к блокировке и удалению аккаунтов несовершеннолетних после введения запрета на использование соцсетей подростками до шестнадцати лет.