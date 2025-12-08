Власти разных стран ужесточили ограничения Roblox после скандала

В декабре 2025 года сервис Roblox был заблокирован в России после выявления значительных объемов опасного для детей контента.

Основанием послужили многочисленные инциденты, в которых несовершеннолетние становились жертвами преступников на фоне отсутствия надлежащей модерации: контент платформы преимущественно формируется самими пользователями, а аудитория детей превышает десятки миллионов человек. Среди выявленных правонарушений – случаи кибербуллинга, продажа виртуальной валюты Robux в обмен на откровенные фото, а также вовлечение детей во взрослые и криминальные сценарии.

Проблемы безопасности не ограничиваются только Россией: десятки случаев эксцессов зафиксированы в США, где прокуроры Техаса, Флориды, Кентукки и Луизианы инициировали судебные иски против Roblox. Генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон заявил: «Компания ставит прибыль выше безопасности детей», – отмечает Tengrinews. Также судебные претензии направили семьи пострадавших, заявляющих, что платформа закрывает глаза на угрозы ради собственной прибыли.

Исследования «Лаборатории Касперского» показывают, что почти 70% родителей не знают о психологическом давлении, которому ежедневно подвергаются дети в Roblox – ежедневно фиксируется более 12 тыс. случаев кибербуллинга, а 38% жертв молчат о пережитом. На платформе активно действуют мошенники, выманивающие личные данные у несовершеннолетних через игровые задания, часто с последующим доступом к чужим телефонам и банковским приложениям.

Международная реакция на опасности привела к ужесточению: ограничения или полные блокировки ввели Ирак, Китай, Турция, Алжир, Катар и частично ОАЭ, а Индонезия и Бразилия рассматривают аналогичные меры. Нидерланды начали публичную экспертизу детских рисков Roblox.

Как подчеркнула председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова, «несмотря на образовательный и творческий потенциал платформы, обеспокоенность способностью Roblox гарантировать безопасность растет, а недостаточная прозрачность и реагирование усугубляют опасения родителей и специалистов». ИТ-эксперт Илья Костунов отметил, что действующие системы родительского контроля фактически не защищают детей от откровенно аморальных материалов и азартных игр, порой оказывающихся доступными лишь в несколько кликов.