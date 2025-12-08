Стало известно о планах США лишить поддержки подправленные для Китая фильмы

Конгресс США рассмотрел лишение фильмов с китайской цензурой поддержки Пентагона

Tекст: Мария Иванова

Министерству обороны США могут запретить оказывать поддержку фильмам и телесериалам, если их создатели соглашаются на цензурирование по требованию властей Китая, передает РИА «Новости».

Этот запрет предусматривается проектом оборонного бюджета США на 2026 финансовый год. Документ оказался в распоряжении журналистов агентства.

В проекте подчеркивается: «Средства, выделенные этим актом министерству войны, не могут использоваться для сознательной, прямой поддержки фильмов, телепроектов или иных развлекательных проектов, если у министра войны есть подтвержденные сведения, что проект выполнил либо, вероятно, выполнит требование правительства КНР или Коммунистической партии Китая о существенной цензуре содержания в интересах Китая».

Ранее Пентагон часто предоставлял американским кинопроизводителям поддержку – технику, военную инфраструктуру, специалистов и консультантов. Теперь такой доступ планируют ограничить для фильмов и сериалов, которые идут на уступки Пекину ради возможности проката на китайском рынке.

Мера может затронуть крупные голливудские студии, которые нередко изменяют сценарии, удаляют сцены или корректируют содержание по требованиям китайской цензуры. В случае окончательного утверждения запрета сотрудничество между Пентагоном и Голливудом в таких случаях станет невозможным.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил экономическую войну Китаю. В ответ Государственное управление по делам кинематографии Китая сообщило о сокращении импорта американских фильмов в страну. Доля кассовых сборов американских фильмов в Китае составляла лишь порядка 5%.