Китай заявил о намерении ограничить импорт голливудских фильмов

Китай в ответ на пошлины Трампа сократит импорт голливудского кино в страну

Tекст: Ирма Каплан

Китай ограничит импорт голливудских фильмов в ответ на повышение президентом США Дональдом Трампом пошлин на импортируемые китайские товары, передает Reuters со ссылкой на Государственное управление по делам кинематографии КНР.

После трех десятилетий, в течение которых Китай ежегодно импортировал 10 голливудских фильмов, повышение Трампом пошлин на китайский импорт подорвет внутренний спрос на американское кино в Китае, которое и до этого теряло популярность в стране.

«Мы будем следовать правилам рынка, уважать выбор аудитории и умеренно сокращать количество импортируемых американских фильмов», – заявило китайское ведомство на сайте.

Голливудские фильмы составляют 5% от общих кассовых сборов на китайском рынке. Поэтому кинопродюсер и автор книги «Кормление дракона: внутри дилеммы на триллион долларов, стоящей перед Голливудом, НБА и американским бизнесом» Крис Фентон считает этот шаг «супергромким способом заявить об ответных мерах с практически нулевым ущербом для Китая».

«И что еще хуже для Голливуда, Китай облагает эту небольшую сумму налогом в 50%, прежде чем любые доходы вернутся в США», – добавил он в комментарии агентству.

Голливудские студии получают 25% кассовых сборов Китая, тогда как другие рынки дают студиям вдвое больше, такое громкое наказание Голливуда, по мнению Фентона, – это всеобщий жест силы со стороны Пекина, который, несомненно, будет замечен Вашингтоном.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая Европейский союз, Китай и Японию.

США увеличили импортные пошлины на товары из Китая до 104% из-за неснятых ответных мер. После этого Китай объявил о повышении тарифов для США на 50%. Трамп за «недостаток уважения» поднял пошлины на китайские товары до 125%.

При этом президент США заявил о готовности Вашингтона заключать справедливые торговые сделки с КНР и странами Европейского союза.