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    Ольга Андреева Ольга Андреева Протесты во Франции не приведут ни к чему

    Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский ПВО становится бизнесом

    Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Публичная казнь разрушительна для души

    Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.

    14 комментариев
    14 октября 2026, 09:57 • Новости дня

    Белый дом допустил отмену прямой трансляции казни американского военного

    CBS: Администрация Трампа склоняется к отмене трансляции казни Хасана

    Tекст: Мария Иванова

    Администрация президента США Дональда Трампа склоняется к отмене прямой трансляции казни военного психиатра Нидала Хасана, осужденного за расстрел сослуживцев в 2009 году.

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CBS.

    По данным источников, чиновники администрации склоняются к тому, чтобы не показывать казнь в прямом эфире, однако сам Трамп еще не принял окончательное решение.

    Ранее CNN сообщал, что Трамп задумался об отмене трансляции, узнав, что Хасан парализован и передвигается в инвалидной коляске.

    Нидал Хасан убил 13 сослуживцев на базе Форт-Худ в Техасе в 2009 году. Его планируют казнить 3 декабря. Глава Пентагона Пит Хегсет ранее заявлял о планах транслировать казнь, которая станет первым расстрелом американского военнослужащего за более чем 50 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник католический архиепископ призвал американских военных отказаться от участия в казни.

    Папа римский раскритиковал планы Пентагона транслировать казнь.

    В воскресенье президент США Дональд Трамп пообещал лично решить вопрос о трансляции экзекуции.

    11 октября 2026, 11:30 • Новости дня
    Медведев усомнился в отставке «кровавого клоуна» по требованию Трампа
    Медведев усомнился в отставке «кровавого клоуна» по требованию Трампа
    @ Екатерина Штукина/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «бандеровский режим на Украине впал в ступор» после высказываний президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском.

    Власти Украины оказались в состоянии ступора после высказываний Дональда Трампа о необходимости скорейшего ухода Владимира Зеленского, сообщил Медведев в Max.

    «Трамп наконец резанул правду: кровавый клоун хочет только войны и должен быстрее исчезнуть», – заявил Медведев.

    По его словам, никаких практических последствий для Киева после этих слов не будет. Зеленский продолжит выкачивать огромные деньги и новое оружие из европейских государств.

    Медведев подчеркнул, что «только наши парни, баллистика и «Герани» приближают Победу».

    «Определенная польза от выволочки «миротворца» всё же есть: бандеровский режим в ступоре. По выходе из него обезумевшие крысы будут атаковать друг друга», – написал Медведев.

    В субботу Трамп призвал сменить Зеленского. Президент США заявил, что Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого, поэтому Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.

    На Западе заявили, что окружение Владимира Зеленского пришло в смятение из-за слов Дональда Трампа о новом лидере на Украине.

    Предприниматель Илон Маск согласился с позицией Трампа о необходимости смены власти в Киеве.

    В субботу французский политик Флориан Филиппо указал на фатальные для украинского руководства последствия решений американской стороны.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев разместил в соцсетях обложку журнала Time с фотографией Владимира Зеленского и надписью «Конец игры».

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    11 октября 2026, 11:04 • Новости дня
    Трамп предложил переименовать океан

    Трамп захотел назвать один из океанов «Океаном Америки»

    Трамп предложил переименовать океан
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой переименовать Тихий или Атлантический океан в «Океан Америки» или назвать его в свою честь.

    Американский лидер на митинге в штате Теннесси заявил о необходимости переименовать один из океанов, пишет The Washington Post.

    «Мы называем его «Океаном Трампа» или «Океаном Америки», что-то в этом роде», – сказал Трамп под смех и аплодисменты аудитории. Он подчеркнул, что США нужен «свой океан и великая река».

    Президент отметил, что не собирается менять названия рек Гудзон и Миссисипи. В прошлом году он переименовал Мексиканский залив в Американский залив, что вызвало дипломатическую напряженность в отношениях с Мексикой.

    В августе Трамп также сменил название озера Онтарио на озеро Америка, спровоцировав конфликт с руководством Канады. В прошлом месяце он выдвинул идею переименовать штат Нью-Мексико в «Новую Америку», однако признал, что решение останется за местными жителями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Молдавия назвала новую ЛЭП в честь Трампа. В прошлом месяце министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский счел унижением название «Форт Трамп» для военной базы. Сам американский президент предложил переименовать в свою честь Ормузский пролив.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    11 октября 2026, 15:48 • Новости дня
    Эксперт: Трамп может ужесточить ответ на хамство Зеленского

    Политолог Корнилов: Трамп потребовал сменить лидера Украины в ответ на хамство Зеленского

    Эксперт: Трамп может ужесточить ответ на хамство Зеленского
    @ Press Service Of The President/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский неадекватно оценивает свое положение и начинает открыто хамить главе Белого дома Дональду Трампу. В ответ американский лидер может жестко потребовать от Украины проведения президентских выборов. Москва также имеет рычаги воздействия на ситуацию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее президент США заявил о необходимости смены Зеленского.

    «Заявления президента США Дональда Трампа и основателя SpaceX Илона Маска, что Украине необходимо сменить лидера, стали прямым и логичным следствием слов Владимира Зеленского про «слабость» главы Белого дома и дизельную сделку с Россией», – считает политолог Владимир Корнилов.

    По его словам, Трамп принял решение о заключении сделки по дизелю для того, чтоб снизить цены на топливо в США и тем самым улучшить ситуацию для Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов. «Зеленский тоже решил вступить в предвыборную кампанию в США – но на стороне демократов. Он принялся неприкрыто хамить американскому лидеру», – указал собеседник.

    «Зеленский явно совершил фальстарт, подумав, что потенциальная победа Демократической партии сделает Трампа бессильным в принятии важных для Киева решений. В итоге президент США прямо указал украинскому деятелю, что тот засиделся на своем посту», – продолжил эксперт.

    Спикер также назвал абсурдной реакцию ряда европейских политиков на критику Трампом политической ситуации на Украине. «В Европе заступаются за Зеленского и осуждают американского лидера за требования провести демократические выборы украинского президента», – детализировал аналитик.

    «Тем не менее, думаю, Банковая частично осознает реальное положение дел и попытается выйти на контакт с Белым домом силами группы переговорщиков. Киев постарается задобрить Трампа и смягчить его позицию относительно Зеленского», – полагает политолог.

    Впрочем, сценарий может развиваться в сторону ужесточения Трампом позиции по украинским выборам, объясняет Корнилов. «Не исключено, что американский лидер жестко потребует проведения на Украине президентской кампании. На ситуацию могут повлиять Маск и другие соратники главы Белого дома», – указал эксперт.

    Москва тоже имеет ресурсы для того, чтобы приблизить проведение выборов украинского президента, указал аналитик. «Россия заинтересована в том, чтобы на Украине к власти пришел легитимный лидер, с которым возможно подписывать полноценные соглашения. Поэтому российская сторона могла бы предоставить Киеву гарантии тишины на дни проведения электоральной кампании», – резюмировал спикер.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине надо найти нового лидера, «который сможет заключить сделку» с Россией. По словам американского лидера, Владимир Зеленский «мог много раз урегулировать этот конфликт и решил этого не делать», передает РИА «Новости». «Ему нужно провести выборы», – указал глава Белого дома.

    «Эту проблему можно было решить много раз, но Зеленский по какой-то причине не хочет заключать сделку. <…> Думаю, он поступил бы разумно, если бы заключил ее два года назад. Тогда он был бы в гораздо лучшем положении», – отметил американский лидер в общении с журналистами.

    Зеленский «хочет создавать проблемы для всего мира», добавил Трамп. «Мы сказали им: делайте что хотите, но не наносите удары по объектам, связанным с дизельным топливом. И что он делает? Он идет и наносит удары по этим объектам», – возмутился американский президент.

    С такими заявлениями президент США выступил на фоне переговоров представителей Вашингтона с украинской стороной, которые прошли в Майами в пятницу. Изначально предполагалось, что они продлятся два дня, однако завершились досрочно. Причиной тому послужила сделка по дизелю, о которой Трамп объявил накануне после телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

    «Зеленский зашел слишком далеко», – подтвердил американский миллиардер Илон Маск, комментируя в соцсети X заявления Трампа. «Я согласен. Пришло время Украине найти нового лидера», – добавил бизнесмен.

    Зеленский должен прислушаться к словам Трампа о выборах, согласилась Анна Паулина Луна, член Палаты представителей США. Она также напомнила, что выборов на Украине не было с 2019 года, а Вашингтон больше не может позволить себе ее финансировать. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему внешние акторы не будут терпеть хамство со стороны Киева.

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    11 октября 2026, 20:36 • Новости дня
    Зеленский напомнил Трампу о праве украинцев выбирать главу государства

    Tекст: Ольга Иванова

    Владимир Зеленский ответил на требование президента США Дональда Трампа о проведении выборов на Украине, заявив, что украинцы сами вправе решать вопрос о смене лидера.

    «Трамп сказал, что Украине необходим новый президент. При всем уважении к нему, выбор того или иного лидера – дело нашего народа», – заявил Зеленский в интервью ABC News, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому следует провести выборы.

    В этот же день в Конгрессе США призвали Зеленского прислушаться к словам американского лидера.

    Эксперты допустили, что Трамп может ужесточить ответ на хамство со стороны Киева.

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    13 октября 2026, 19:12 • Новости дня
    Лидер АдГ потребовала заключить с Россией «дизельную сделку» по примеру США

    Вайдель призвала перенять опыт США и заключить с Россией «дизельную сделку»

    Лидер АдГ потребовала заключить с Россией «дизельную сделку» по примеру США
    @ IMAGO/Andreas Gora/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель призвала власти ФРГ последовать примеру президента США Дональда Трампа и заключить с Россией прагматичную «дизельную сделку».

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что Германия нуждается в «дизельной сделке» с Россией по примеру США. Политик назвала действия американского лидера Дональда Трампа в отношении поставок энергоносителей из России правильным путем, который Германии следует перенять, передает ТАСС.

    «Мы тоже хотим «дизельную сделку» для немцев, для нашей страны, для Германии. И именно поэтому мы должны сесть за стол переговоров», – заявила Вайдель.

    Она подчеркнула, что глава Белого дома действует очень прагматично и заключает выгодные договоренности для своих потребителей, в то время как Берлин остается ни с чем. Кроме того, лидер партии подвергла критике текущую политику ФРГ в отношении Украины, назвав ее провальной.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал взаимовыгодным соглашение России и США по поставкам дизеля.

    В воскресенье в Германии уже призывали заключить сделку с Москвой по дизелю вслед за Вашингтоном.

    В субботу Минэкономики ФРГ ответило на договоренность России и Соединенных Штатов по дизтопливу.

    Комментарии (6)
    13 октября 2026, 08:30 • Новости дня
    Зеленский вывел Трампа из себя отказом прекратить удары по российским НПЗ

    Atlantic: Зеленский вывел Трампа из себя отказом прекратить удары по НПЗ

    Зеленский вывел Трампа из себя отказом прекратить удары по российским НПЗ
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп пришел в ярость из-за излишней самонадеянности Владимира Зеленского и его отказа остановить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

    В Белом доме считают Владимира Зеленского слишком самонадеянным, его поведение выводит из себя американского лидера, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Atlantic.

    По словам неназванного вашингтонского чиновника, Дональд Трамп просит Киев только об одном – перестать наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. При этом глава государства не считает атаки Украины на НПЗ и удары России по украинским электростанциям равноценными. Президент США требовал сначала остановить налеты на российские заводы, однако Владимир Зеленский ответил отказом.

    На прошлой неделе Дональд Трамп отмечал, что Владимир Зеленский имел множество возможностей урегулировать конфликт, но упустил их. В связи с этим американский лидер выразил мнение о необходимости смены руководства на Украине для успешных переговоров с Москвой. Одновременно британский премьер-министр Энди Бернем в ходе телефонного разговора выразил солидарность с Киевом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник от Киева потребовали не вредить американским потребителям.

    В воскресенье Владимир Зеленский отказался прекращать удары по российским НПЗ.

    В субботу США пригрозили лишить Украину разведданных за атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

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    13 октября 2026, 19:03 • Новости дня
    Трамп опроверг прекращение передачи американских разведданных Украине

    Трамп заявил о продолжении обмена разведывательными данными с Украиной

    Трамп опроверг прекращение передачи американских разведданных Украине
    @ Yuri Gripas/Poo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация продолжает передавать разведывательные данные Украине.

    Администрация Соединенных Штатов продолжает передавать разведывательные данные Украине, передает ТАСС.

    «Нет, не прекращали. Мы помогаем им. В действительности мы помогаем им прийти к окончательному ответу. Мы хотим, чтобы война закончилась, мы помогаем им и предоставляем разведданные», – ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов на Южной лужайке Белого дома.

    Президент Соединенных Штатов также подчеркнул, что Вашингтон активно работает вместе с Москвой и Киевом над тем, чтобы окончательно положить конец текущему вооруженному конфликту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о планах Трампа лишить Киев разведданных.

    Эксперты предупредили о тяжелейших последствиях утраты американской разведывательной информации для Украины.

    В мае западные СМИ сообщили о почти полном сокращении помощи США Киеву.

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    12 октября 2026, 03:53 • Новости дня
    Глава Минфина США назвал европейцев лицемерами за критику дизельной сделки
    Глава Минфина США назвал европейцев лицемерами за критику дизельной сделки
    @ IMAGO/Annabelle Gordon//Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр финансов Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News заявил, что администрация президента США Дональда Трампа действует в рамках своих законных полномочий и политического мандата при закупке дизельного топлива, отвергая критику демократов и европейцев за сделку с Москвой.

    «Послушайте, президент Трамп пришел к власти с мандатом работать на благо американского народа, и это хорошо для американского народа», – сказал он в интервью Fox News.

    Бессент также обрушился с критикой на европейских противников сделки с Москвой, назвав их «лицемерами», потому что они «не могут отказаться от российской энергетики», передает CNN.

    Глава Минфина США указал на то, что Европа с начала украинского конфликта направила русским больше денег, чем украинцам, потому что не могут обойтись без  российских энергоресурсов. Бессент назвал энергетическую политику ЕС провальной, а их упреки за действия по снижению цен на топливо лицемерием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр признал невозможность быстрого отказа от российского газа. В воскресенье первая партия российского дизельного топлива отправилась в США.

    Россия заявила о готовности направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизтоплива. Президент США поблагодарил Россию за согласие на поставки дизельного топлива.

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    11 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    Трамп заявил о согласии России и Украины на энергетическое перемирие

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Москва и Киев якобы согласились на взаимную приостановку ударов по энергетическим объектам.

    Стороны конфликта достигли договоренности о взаимном прекращении атак на объекты инфраструктуры, передает слова Трампа ТАСС.

    «С настоящего момента в войне между Россией и Украиной энергетическое перемирие. Обе стороны согласились. Не нарушайте его!» – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Зеленский обвинил мэра Киева Виталия Кличко в провале подготовки города к ударам по энергетике.

    Минобороны России анонсировало массированные атаки на объекты украинской инфраструктуры.

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    11 октября 2026, 23:25 • Новости дня
    Стало известно о негодовании Трампа из-за Зеленского

    Axios: Трамп негодует из-за отношения Зеленского к США

    Tекст: Катерина Туманова

    Представители Белого дома предупредили, что атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы вредят отношениям главы киевского режима Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом больше, чем России.

    «Трамп действительно негодует. Он чувствует, что Зеленский воспринимает США как должное», – сказал представитель Белого дома порталу Axios.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский отказался прекращать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, после чего США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по НПЗ.

    До этого американский лидер признался, что украинцам пора бы сменить лидера на более договороспособного, на что Зеленский напомнил, кто решает вопрос о том, кому быть главой Украины.

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    13 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    CNN: Дизельная сделка России и США «вбила кол» в западный союз

    CNN: Сделка России и США по дизелю стала ударом для западных союзников

    CNN: Дизельная сделка России и США «вбила кол» в западный союз
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сделка по дизельному топливу между Россией и США стала ударом для западных политиков и союзников Украины, сообщает CNN.

    Сделка президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по дизелю стала ударом для западных политиков и тех, кто поддерживает Украину.

    «Дело в том, что само соглашение и сопровождающая его риторика вбивают кол в самое сердце западного союза, стремившегося изолировать Москву из-за конфликта на Украине», – передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Отмечается, что президент США Дональд Трамп обозначил «новую, шокирующую реальность», когда высмеял гневную реакцию Владимира Зеленского на договоренность по дизельному топливу.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев назвал лицемерием критику соглашения со стороны ЕС.

    Ранее Европа заявила о предательстве в стремлении вести конфликт до последнего украинца. В частности, в воскресенье польские СМИ также отметили, что дизельная сделка стала шоком для союзников Украины.

    Комментарии (2)
    12 октября 2026, 09:41 • Новости дня
    Советник Трампа обвинил Зеленского в подрыве политики США

    Советник Трампа Брюзевиц заявил о вреде действий Зеленского для политики США

    Tекст: Вера Басилая

    Советник президента США Алекс Брюзевиц заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский подрывает политический курс Дональда Трампа и наносит ущерб американскому народу своими действиями.

    Советник американского лидера Алекс Брюзевиц на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) заявил, что Владимир Зеленский вредит американцам и мешает политике президента США. По словам консультанта, украинский политик нанес удары по российским нефтеперерабатывающим заводам сразу после объявления о сделке Вашингтона с Москвой и назвал президента США слабым, передает «Газета.Ru».

    «Давайте перестанем притворяться, что он хороший союзник. Если вы все еще поддерживаете с ним связь, вы должны сказать ему, чтобы он прекратил подрывать авторитет Трампа и вредить американскому народу своими действиями», – написал Брюзевиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник хамство Владимира Зеленского в адрес Дональда Трампа сочли угрозой для его власти.

    В воскресенье украинский лидер отказался прекращать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Соединенные Штаты пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии у главы киевского режима Владимира Зеленского готовности принимать сложные решения для завершения текущего конфликта.

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    12 октября 2026, 09:53 • Новости дня
    Bloomberg: Конфликт Трампа с Зеленским поставил под угрозу разведпомощь Украине
    Bloomberg: Конфликт Трампа с Зеленским поставил под угрозу разведпомощь Украине
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов поддержать объявленное Дональдом Трампом энергетическое перемирие с Россией, но лишь при условии аналогичных шагов Москвы, выразив сомнения в реализуемости такой сделки.

    Президент Украины Владимир Зеленский вступил в новый конфликтный раунд с президентом США Дональдом Трампом из-за объявленного Вашингтоном «энергетического перемирия» между Россией и Украиной, пишет Bloomberg.

    Трамп неожиданно для Киева объявил о договоренностях по прекращению ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и защите сделки с Владимиром Путиным по экспорту дизельного топлива, после чего Зеленский заявил, что примет перемирие только в случае аналогичных шагов России и «ждет деталей» от США. «Украина поддерживает перемирие, и важно, чтобы Россия поддержала его также», – сказал Зеленский в соцсетях.

    По данным издания, на переговорах в Майами, где делегацию США возглавляли зять Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф, украинской стороне заявили о риске лишиться разведданных и вооружений, если удары по российским НПЗ будут продолжены, что в Киеве восприняли как завуалированную угрозу. Семь сенаторов США из обеих партий выступили с заявлением, что дизельная сделка нарушает запрет Конгресса на импорт российской энергии, а европейские участники встречи не были заранее уведомлены о готовящемся соглашении.

    Bloomberg отмечает, что накануне Трамп публично предложил Зеленскому задуматься об уходе с поста, а ранее их очная перепалка в Овальном кабинете уже приводила к временному замораживанию военной помощи и обмена разведданными. На этом фоне эксперты, в том числе бывший советник Трампа по России Фиона Хилл, предупреждают, что новое обострение грозит Киеву сокращением доступа к данным для ударов по НПЗ и американским вооружениям, тогда как Украина остро нуждается в перехватчиках Patriot и сталкивается с дефицитом финансирования и разрушением экспорта через Черное море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Владимир Путин и Дональд Трамп дали понять Владимиру Зеленскому, что ожидают от него уступок по энергетическому перемирию. Польское издание Mysl Polska в тот же день назвало дизельную сделку Путина и Трампа шоком для союзников Киева. В субботу делегации США и Украины прервали переговоры в Майами после объявления Трампом о соглашении по поставкам российского дизельного топлива.

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    12 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Трамп назвал правильной закупку российского дизеля

    Трамп назвал правильным решением заключить с Россией сделку по дизтопливу

    Трамп назвал правильной закупку российского дизеля
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что договоренность с Россией по закупкам дизельного топлива принесет пользу американскому народу.

    «ЕС заплатил России 250 млрд долларов за энергоносители, а СМИ, распространяющие «фейк-ньюс», не хотят обращать внимание на эту историю. Я сделал верный выбор для американского народа – Америка прежде всего, всегда!» – отметил Трамп, передает «Интерфакс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Конгрессе США пообещали заблокировать сделку Трампа с Россией.

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    В тот же день первая партия российского дизельного топлива отправилась в США.

    В субботу Минэкономики Германии ответило на договоренность России и США по дизтопливу.

    Комментарии (5)
    11 октября 2026, 23:52 • Новости дня
    Axios: Кушнер и Уиткофф отложили визит в Москву

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставители президента США по ситуации на Украине Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отложили запланированную поездку в Москву на фоне новых дипломатических подвижек в разрешении вопроса, узнал портал Axios.

    На фоне кризиса на Украине представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отложили запланированную поездку в Москву, по крайней мере до тех пор, пока не станет ясно, готовы ли Украина и европейцы согласиться на новое единое предложение для президента России Владимира Путина, пишет портал Axios.

    Украинский чиновник сообщил в пятницу, что во время встречи с американскими переговорщиками в Майами Уиткофф и Кушнер пригрозили, что президент США Дональд Трамп может прекратить делиться разведданными США, если Киев продолжит игнорировать запросы.

    Официальный представитель США опроверг это, заявив, что Уиткофф и Кушнер сказали украинцам, что США являются сильным партнером, предоставляющим боеприпасы и разведданные. Поэтому Украина не должна предпринимать действий, которые наносят ущерб американским потребителям, заявили они.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский отказался прекращать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, после чего США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по НПЗ.

    При этом Axios сообщил о негодовании Трампа из-за отношения Зеленского к США.

    Комментарии (2)
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