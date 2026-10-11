Папа римский раскритиковал планы Пентагона транслировать казнь

Папа римский раскритиковал планы Пентагона показать казнь

Tекст: Катерина Туманова

Папа Римский Лев XIV выступил против смертной казни после решения Пентагона транслировать в прямом эфире расстрел Нидала Малика Хасана, устроившего стрельбу по сослуживцам на базе Форт-Худ в 2009 году, пишет Newsweek.

«Смертная казнь недопустима, поскольку является посягательством на неприкосновенность и достоинство личности», – написал понтифик в социальной сети X.

Он подчеркнул, что общее благо и требования правосудия можно обеспечить без высшей меры наказания.

По словам первого в истории папы римского из США, современные системы содержания под стражей защищают граждан, не лишая виновных шанса на искупление.

Заявление прозвучало на фоне критики методов приведения в исполнение смертных приговоров в США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон объявил о первой со времен Второй мировой войны казни расстрелом, после чего Хегсет заявил о запланированном публичном расстреле военного Нидала Хасана.

При этом CNN передал, что Пентагон не знал о планах Хегсета показать казнь в прямом эфире.