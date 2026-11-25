Марочко заявил о проблемах ВСУ в районах трех сел Харьковской области

Tекст: Катерина Туманова

Украинское командование долгое время не может стабилизировать ситуацию на трех участках харьковского направления из-за постоянного давления Вооруженных сил России, передает ТАСС слова эксперта.

«Касаемо харьковского направления, то для украинских боевиков остаются три очень проблемных участка – это район Казачьей Лопани, Липцов и район населенного пункта Приколотное. В районах этих населенных пунктов у украинского командования длительное время не получается стабилизировать ситуацию. На этих участках у наших военнослужащих есть продвижение на регулярной основе», – рассказал Марочко.

По его словам, регулярное наступление армии России свидетельствует об ослаблении обороны украинских войск на данных участках.

Марочко добавил, что российские военнослужащие выровняли линию боевого соприкосновения у Высокой Яруги на ширине около 5 км и планируют продвигаться дальше в южном направлении, что будет способствовать формированию буферной зоны вдоль границы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил о продвижении войск южнее Волчанска в Харьковской области и боях за населенный пункт Бугаевка. Администрация Харькова начала готовить к круговой обороне. Возвращенные в ВСУ дезертиры снова сбежали под Харьковом.



