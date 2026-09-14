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Савельев: Квантовая сеть в России к 2030 году протянется до Владивостока
Российская квантовая сеть достигнет Владивостока к 2030 году, увеличив свою протяженность почти в два раза для обеспечения безопасности беспилотных технологий, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев.
Савельев сообщил о масштабных перспективах развития защищенных линий связи в стране, передает ТАСС.
Выступая на марафоне «Знание. Первые» на полях Международного форума молодежи, он отметил важность таких систем для современных технологий.
«Компания РЖД строит магистральную квантовую сеть. Сегодня ее протяженность достигла 8 тыс. км. Это одна из самых больших квантовых сетей в мире. Согласно планам, к 2030 году сеть вырастет до 15 тыс. км и дойдет до Владивостока», – заявил вице-премьер.
Савельев подчеркнул, что подобная инфраструктура опирается на физические законы, а не на математические формулы. Это обеспечивает надежную защиту данных, что критически необходимо для работы беспилотных систем.
Создание инфраструктуры квантовых коммуникаций ведется в рамках дорожной карты, актуализированной в 2022 году холдингом РЖД совместно с правительством и научным сообществом по поручению президента Владимира Путина. Главная цель проекта – расширение географии сети и внедрение передовых сервисов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обсудил с главой РЖД развитие сети квантовых коммуникаций.