Трамп назвал ошибкой назначение Мандельсона послом в США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Трамп назвал плохим решение премьер-министра Британии Кира Стармера назначить Питера Мандельсона послом в США, передает РИА «Новости». Трамп выразил мнение в соцсети Truth Social, заявив: «Я согласен, это был действительно плохой выбор. Тем не менее, еще есть полно времени, чтобы исправиться».

Ранее Стармер признал, что назначение Мандельсона было его личной ошибкой. Мандельсон занимал пост британского посла в США с февраля по сентябрь 2025 года.

В документах по делу Мандельсона отмечается, что он продолжал общаться с Джеффри Эпштейном на протяжении 2009-2011 годов и позже, несмотря на осуждение Эпштейна за сексуальные преступления против несовершеннолетних в 2008 году. В 2014 году Мандельсон стал сооснователем группы по охране океана вместе с Гислейн Максвелл, сообщницей Эпштейна.

После публикации новых материалов по делу Эпштейна министерством юстиции США британские СМИ выяснили, что в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве Гордона Брауна, Мандельсон переслал внутренний документ британского правительства Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за передачи этого документа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер Кир Стармер заявил о своей неосведомленности о провале Питером Мандельсоном внутренней проверки безопасности.

Лондонская полиция попросила правительство временно остановить публикацию писем о контактах экс-посла с Джеффри Эпштейном.

Глава аппарата премьер-министра Морган Максуини подал в отставку на фоне этого скандала.