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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов По «мосту Трампа» в Закавказье могут прийти солдаты НАТО

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    2 комментария
    28 июля 2025, 14:23 • Новости дня

    Послом Сербии в США стал бывший министр обороны Шутановац

    Tекст: Евгения Караваева

    Драган Шутановац, ранее занимавший пост министра обороны, официально приступил к обязанностям посла Сербии в Вашингтоне, передав верительные грамоты Дональду Трампу.

    Драган Шутановац, бывший министр обороны Сербии и сторонник введения санкций против России, официально занял пост посла в США, сообщает РИА «Новости».

    Белом доме он вручил верительные грамоты президенту Дональду Трампу и подчеркнул в соцсетях, что атмосфера встречи была «дружеской и конструктивной». По его словам, он пригласил Трампа посетить Сербию, отметив, что с 1980 года ни один американский президент не бывал в этой стране.

    Шутановац добавил, что ключевая задача – «сделать сербско-американское стратегическое партнерство снова великим». Кандидатуру нового посла сербское правительство одобрило в январе. Политик долгое время был связан с прозападной Демократической партией, некоторое время ее возглавлял, а сейчас руководит аналитическим центром «Совет по стратегической политике».

    С начала спецоперации на Украине в 2022 году Шутановац публично выступает за введение санкций против России.

    До него дипломатическую миссию в Вашингтоне возглавлял Марко Джурич, который отмечал, что Сербия развивает стратегический диалог с США. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что диалог с Вашингтоном не разрешит все разногласия, но откроет новые перспективы для сотрудничества в энергетике, экономике и обороне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сербия смогла добиться третьей отсрочки санкций США для NIS. Ранее США прервали контакты с главой сербской спецслужбы и запретили ему въезд.

    28 июля 2025, 00:50 • Новости дня
    Фон дер Ляйен рассказала, как прикроет российскому газу «черный ход» в Европу
    Фон дер Ляйен рассказала, как прикроет российскому газу «черный ход» в Европу
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции в Шотландии после переговоров с американским президентом Дональдом Трампом, что поможет Евросоюзу отойти от российского газа еще дальше.

    Новое торговое соглашение с Европейским союзом, которое президент Трамп представил на переговорах в Шотландии с фон дер Ляйен включает обязательство Европы закупить американские энергоносители на сумму 750 млрд долларов.

    «У нас все еще слишком много российского СПГ, который поступает через черный ход... в наш Европейский союз. Мы хотим полностью избавиться от российского ископаемого топлива, и поэтому закупка более доступного и качественного СПГ у Соединенных Штатов –  это только плюс», – приводит портал Axios ее высказывание.

    Импорт газа по трубопроводам из России, некогда основного поставщика, в ЕС значительно сократился. Однако импорт российского СПГ остается значительным. При этом европейские энергетические компании уже заключают соглашения на будущие объемы поставок СПГ с американскими компаниями, утоняется в материале.

    Напомним, в воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил о заключении торгового соглашения с Евросоюзом, который охватывает большое количество стран.

    Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал соглашение Трампа навязанным Европе и призвал Францию последовать примеру Британии и выйти из ЕС.

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    28 июля 2025, 04:15 • Новости дня
    Марин Ле Пен объяснила, почему торговая сделка ЕС и США – полное фиаско
    Марин Ле Пен объяснила, почему торговая сделка ЕС и США – полное фиаско
    @ Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Торговая сделка, заключенная главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен с американским президентом Дональдом Трампом, потерпела политическое, экономическое и моральное фиаско, заявила глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

    Она объяснила, что политическим фиаско сделка стала из-за того, что Европейский союз, состоящий из 27 государств-членов, получил менее выгодные условия, чем Соединенное Королевство.

    «Суверенитеты в коммерческих вопросах не складываются: они размываются или, в данном случае, сводятся на нет под тяжестью брюссельской бюрократии», – объяснила она в соцсети Х.

    Экономическим фиаско сделка стала, поскольку комиссия приняла асимметричные положения, которые никогда не приняла бы Франция, управляемая исполнительной патриотичной властью.

    «Сотни миллиардов евро газа, а также вооружения должны будут ежегодно импортироваться из США. Это капитуляция перед французской промышленностью, перед нашим энергетическим и военным суверенитетом», – продолжила Ле Пен.

    Моральное фиаско она увидела в том, что французские фермеры в очередной раз были принесены в жертву на алтарь промышленности за пределами Рейна с условиями, обязывающими Париж шире открыть единый рынок для сельхозпродукции США в обмен на снижение налогов на экспорт немецких автомобилей.

    «Эта глобализация, которая отрицает и разрушает суверенитет, устарела на многие  годы. Настало время, чтобы эта информация дошла до ушей Европейской комиссии. И в наименьшим из всего этого было бы признать эту ужасную неудачу, а не просить французов, которые станут ее первыми жертвами, радоваться сделке», – резюмировала политик.

    В комментарии к посту одним из первых отметился коллега Ле Пен Флориан Филиппо. Он заявил, что ее объяснения не имеют смысла, пока Франция не имеет самостоятельности в принятии решений.

    «Эти критические замечания совершенно напрасны, поскольку вы отказываетесь от Frexit. Торговля является «исключительной компетенцией» ЕС в соответствии с договорами, и ничего не изменится, пока мы находимся в ЕС», – написал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз достигли соглашения по торговой сделке. Это означает, что рынки ЕС открылись для США.

    Французский политик Филиппо, комментируя ситуацию, указал на то, как Трамп навязал ЕС невыгодную сделку.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    28 июля 2025, 10:48 • Новости дня
    Медведев: Трамп размазал Европу торговой сделкой с Брюсселем
    Медведев: Трамп размазал Европу торговой сделкой с Брюсселем
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Трамп размазал Европу; новое торговое соглашение ЕС с США унижает европейцев, поскольку обнуляет пошлины на американские товары и открывает европейский рынок в одностороннем порядке, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Трамп жестко продавливает экономические интересы своей страны, отмечает в своем Telegram-канале Медведев.

    По его словам, новая торговая сделка между США и Евросоюзом полностью отвечает интересам Вашингтона и считается крайне невыгодной для европейских стран.

    Он обратил внимание, что соглашение обнуляет пошлины на американские товары, что открывает европейский рынок для продукции из США и создает дополнительные расходы для промышленности и сельского хозяйства стран Евросоюза из-за необходимости закупать дорогие американские энергоносители. Также, по мнению автора, это приведет к перетоку инвестиций из Европы в США.

    Медведев считает, что соглашение носит антироссийский характер – оно запрещает покупать нефть и газ из России. Как отмечает зампред Совбеза, для Трампа это вопрос прежде всего бизнеса, а «для сбрендившей старухи Европы – часть неонацистской идеологии».

    «Можно просто посочувствовать обычным европейцам. Им сейчас впору брать штурмом Брюссель, чтобы вздернуть на флагштоках стран ЕС всех еврокомиссаров, включая, конечно, бешеную бабку Урсулу», – пошутил Медведев.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что США и Евросоюз договорились о введении 15-процентной пошлины на ввоз европейских товаров, а ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров.

    Трамп назвал достигнутые соглашения с Евросоюзом самыми крупными в истории.

    Сенатор Константин Косачев ранее сравнил Урсулу фон дер Ляйен со «школьницей» на переговорах с Трампом.

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    28 июля 2025, 12:43 • Новости дня
    Эксперты: Европа приняла невыгодные условия сделки с США из-за России

    Политолог Трухачев: Результаты сделки США и ЕС подтвердили профнепригодность фон дер Ляйен

    Эксперты: Европа приняла невыгодные условия сделки с США из-за России
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Евросоюз пошел на большие экономические уступки в тарифном споре с США, фактически согласившись оплачивать американскую экономику. Все ради того, чтобы выбить из Вашингтона обязательство продолжать оказывать помощь Украине и противостоять России, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Вадим Трухачев и Александр Рар. Так они прокомментировали торговую сделку между Вашингтоном и Брюсселем.

    «Торговая сделка между США и ЕС в нынешнем виде – это полный провал Брюсселя. За такой результат Урсулу фон дер Ляйен, как и Каю Каллас, и еврокомиссаров от экономического блока, стоило бы выгнать за профнепригодность», – считает политолог Вадим Трухачев. Впрочем, по его мнению, в соглашении есть нюанс.

    «В обмен на колоссальные уступки по торговым вопросам европейцы, вероятно, выбили у Вашингтона обязательство продолжать оказывать помощь Украине и противостоять России», – допустил эксперт, отметив, что «для Евросоюза важны не цифры, а факт того, что Штаты будут поддерживать Киев – пусть даже не в тех объемах, как это было при предыдущей американской администрации».

    «Можно говорить, что в ЕС добились своего», – сказал Трухачев. По его мнению, если бы переговоры с Трампом вела не фон дер Ляйен, а генсек НАТО Марк Рютте, то последний смог бы выторговать меньшие пошлины. Но даже при таком сценарии исключение составляли бы тарифы на сталь. Дело в том, что сталелитейная промышленность в Штатах загибается, а глава Белого дома поддерживает «Ржавый пояс», который голосовал за него.

    Как бы то ни было, Европа принимает невыгодные для себя условия. По мнению Трухачева, Брюссель изменит свой курс лишь при двух условиях. «Первое – у ЕС «треснут» бюджеты. Пока у них есть деньги на то, чтобы идеология шла впереди экономики, еврочиновники будут плясать под дудку Трампа. Для руководства союза самый главный идеологический вопрос – это противостояние с Россией. И теперь мы видим цену этому», – рассуждает эксперт.  

    Второе условие пересмотра политики европейских стран – победа евроскептиков, продолжил спикер. Причем действия Брюсселя способствуют этому. «Первая проба будет в Чехии – на октябрь в республике намечены парламентские выборы. Прага сильно пострадала от вывода производства за границу из-за дорогой энергии, больше всех приняла украинских беженцев. Поэтому результаты голосования там станут зеркалом того, как европейцы воспринимают торговую сделку», – пояснил Трухачев.

    Схожей точки зрения относительно соглашения между США и ЕС придерживается немецкий политолог Александр Рар. «Евросоюз понял, что у него нет средств и общего консенсуса, чтобы отделиться от Штатов и идти своим путем. А это значит, что надо льстить Трампу, сдавать собственные позиции ради сохранения покровительства Вашингтона», – указал он.

    «Сегодняшняя Европа не может существовать в многополярном мире без США. Фон дер Ляйен пошла на большие экономические уступки в тарифном споре со Штатами, фактически согласившись оплачивать американскую экономику. Все ради того, чтобы сохранить лидерство Америки в борьбе с Россией», – заключил политолог.

    Накануне США заключили с Евросоюзом торговую сделку. Об этом объявил Дональд Трамп после переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии. По его словам, поставляемые в Штаты европейские товары будут облагаться 15%-ной пошлиной вместо обещанных 30%. В обмен на сокращение тарифа Брюссель откроет рынки для американского экспорта с нулевой ставкой.

    Глава Белого дома сообщил, что ЕС также согласился приобрести энергоносителей США на 750 млрд долларов и инвестировать еще 600 млрд долларов в экономику страны. Также Европа закупит «огромное количество» военной техники, рассказал Трамп, не уточнив точную сумму закупок. Он назвал эту сделку «крупнейшей из всех».

    В свою очередь фон дер Ляйен заявила, что соглашение принесет стабильность и предсказуемость. Глава ЕК пообещала полностью заместить российские нефть и газ поставками СПГ и ядерного топлива из США. «У нас все еще слишком много российского СПГ, который поступает через черный ход... Закупка более доступного и качественного СПГ у Соединенных Штатов – это только плюс», – попыталась указать на позитив чиновница.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что договоренность с США позволит избежать «ненужной эскалации трансатлантических торговых отношений». По его словам, торговая война «могла бы сильно ударить по ориентированной на экспорт немецкой экономике».

    Однако в Европе не разделяют их энтузиазма и подвергают сделку критике. Больше всего от заключенного соглашения пострадает Германия – крупнейший экспортер автомобилей, на которые будет применяться тариф 15%, пишет The New York Times. Экономисты рассчитали, что падение немецкого производства из-за сделки может достигнуть 15%.

    Германский промышленный союз (BDI) назвал договоренность «фатальным сигналом» для экономик обеих сторон. Промышленники отметили, что «на данный момент удалось избежать дальнейшего обострения ситуации», но компаниям по обе стороны Атлантики необходимо планирование безопасности цепочек поставок и инвестиций, передает ТАСС.

    Лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала соглашение «политическим, экономическим и моральным фиаско». По ее мнению, суверенитет в торговых вопросах «сводится на нет под тяжестью брюссельской бюрократии». «Какой позор ЕС! Франция, выйдя из ЕС, могла бы заключить гораздо более выгодную сделку для своего бизнеса и своей торговли! Frexit!», – призвал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Примечательно, что и западная пресса пишет о сделке как о триумфе президента США и поражении Европы. «Соглашение знаменует собой победу Трампа, который потратил месяцы, принуждая торговых партнеров Америки к болезненным переговорам, угрожая взвинчиванием тарифов», – пишет Financial Times.

    «Соглашение, конечно, лучше, чем торговая война. Тем не менее для европейцев это капитуляция. Ради мира они отказываются от тех ценностей и принципов, которые еще недавно считали незыблемыми. В то же время сделка демонстрирует, как мало ЕС может противостоять самопровозглашенному «таможеннику» из США», – отмечает Spiegel.

    Политолог Владимир Корнилов заметил, что многие европейские газеты уже забыли, как еще недавно тарифы в 15% от Трампа пытались представить как грабеж Европы и как невероятный сценарий, на который Европа ни при каких обстоятельствах не пойдет, дабы не потерять самоуважения. «Хе-хе, сейчас они о самоуважении как-то резко забыли!», – сыронизировал он в Telegram-канале.

    Торговая сделка между США и ЕС выгодна Вашингтону и совершенно унизительна для европейцев, отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. «Трамп размазал Европу. Надо признать, что, несмотря на свою крайнюю противоречивость в высказываниях и поступках, в одном он весьма последователен. Трамп жестко продавливает экономические интересы своей страны», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его словам, соглашение создает огромные дополнительные расходы для промышленности и сельского хозяйства во многих странах ЕС на оплату дорогих американских энергоносителей. В качестве еще одного фактора несостоятельности сделки Медведев обозначил перенаправление мощного потока инвестиций из Европы в США.

    «И конечно, «сделка» носит явно антироссийский характер, запрещая покупать наши нефть и газ. Но если для Трампа это в основном бизнес, то для сбрендившей старухи Европы – часть неонацистской идеологии, которая бьет по благосостоянию собственных граждан. Можно просто посочувствовать обычным европейцам», – подчеркнул зампред Совбеза.

    Схожей точки зрения придерживается сенатор Константин Косачев. «Торговые переговоры США-ЕС завершились на условиях Трампа. Фон дер Ляйен сидела перед ним как прогулявшая урок школьница – не хватало только заискивающего «папочка», – иронично указал он в своем Telegram-канале.

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    28 июля 2025, 13:05 • Новости дня
    Орбан заявил, что Трамп «съел» фон дер Ляйен на переговорах

    Орбан: ЕС заключил плохую сделку, Трамп «съел» фон дер Ляйен на переговорах

    Орбан заявил, что Трамп «съел» фон дер Ляйен на переговорах
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз уступил США по ключевым вопросам на переговорах в Шотландии, позволив американцам получить более выгодные тарифные условия.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в программе на YouTube-канале популярного телеведущего Балажа Немета заявил, что по итогам переговоров в Шотландии президент США Дональд Трамп «съел Урсулу на завтрак», передает ТАСС.

    По его словам, Трамп является тяжеловесом в дипломатии, в то время как председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уступает ему в переговорах.

    Орбан подчеркнул, что итогом встречи стала невыгодная для Евросоюза тарифная сделка, значительно более благоприятная для США. Он напомнил, что Британия смогла согласовать с Вашингтоном более выгодные условия, чем Брюссель.

    Премьер-министр выразил недоумение относительно сообщений о согласии фон дер Ляйен на европейские инвестиции в экономику США на сотни миллиардов евро и задался вопросом: кто будет отвечать за эти вложения и кто примет соответствующее решение.

    Орбан также усомнился в сообщениях о договоренностях по закупке американских вооружений и отметил, что Еврокомиссия не располагает собственной армией.

    Ранее Трамп заявил, что США и Евросоюз договорились о введении 15-процентной пошлины на ввоз европейских товаров, а ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. Трамп назвал эти договоренности с Евросоюзом самыми крупными в истории.

    Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что соглашения помогут ЕС еще дальше отойти от российского газа.

    Глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала сделку между США и ЕС полным фиаско для Евросоюза.

    Сенатор Константин Косачев ранее сравнил фон дер Ляйен со «школьницей» на переговорах с Трампом.

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    28 июля 2025, 09:03 • Новости дня
    Косачев сравнил фон дер Ляйен со «школьницей» на переговорах с Трампом

    Сенатор Косачев сравнил фон дер Ляйен со «школьницей» на переговорах с Трампом

    Косачев сравнил фон дер Ляйен со «школьницей» на переговорах с Трампом
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выглядела на встрече с президентом США Дональдом Трампом как «прогулявшая урок школьница», сделка подписана на условиях Вашингтона, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

    Косачев отметил, что переговоры завершились на условиях Трампа, а фон дер Ляйен «сидела перед ним как прогулявшая урок школьница – не хватало только заискивающего «папочка», передает ТАСС.

    Сенатор также подчеркнул, что европейской бюрократии удобнее выдвигать громкие лозунги, но оплачивать переход к новым стандартам снова предстоит национальным правительствам. Он выразил сомнение, что правительства стран ЕС встретят такую, по его мнению, навязываемую им антироссийскую и антиевропейскую политику с энтузиазмом.

    По итогам переговоров на саммите в Шотландии фон дер Ляйен объявила о договоренности снизить американские пошлины с 30 до 15% в обмен на полный переход ЕС с российской нефти и газа на американский сжиженный газ и ядерное топливо. За три года ЕС планирует потратить на закупку американских энергоносителей 750 млрд долларов.

    В 2024 году объем энергетического импорта Евросоюза составил 380 млрд евро. Таким образом, по заявлению главы Еврокомиссии, в будущем две трети импорта энергоресурсов ЕС должны поступать из США. Косачев считает, что обещанная фон дер Ляйен «определенность в условиях неопределенности» уже не отвечает современным вызовам.

    Трамп после встречи с Урсулой фон дер Ляйен заявил, что США и Евросоюз договорились о введении 15-процентной пошлины на ввоз европейских товаров, при этом ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров.

    Трамп назвал эти договоренности с Евросоюзом самыми крупными в истории.

    Урсула фон дер Ляйен заявила, что достигнутые соглашения помогут ЕС еще дальше отойти от российского газа.

    Глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала сделку между США и ЕС полным фиаско для Евросоюза.

    Комментарии (4)
    28 июля 2025, 07:05 • Новости дня
    Глава МИД Австрии раскритиковала Трампа из-за Украины
    Глава МИД Австрии раскритиковала Трампа из-за Украины
    @ IMAGO/Michael Indra/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Позиция президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту и возможному членству Украины в НАТО вызвала недовольство у австрийского министра иностранных дел Беате Майнль-Райзингер.

    Министр подвергла резкой критике Трампа за его подход к урегулированию ситуации на Украине в интервью изданию Welt, пишет РБК.

    «Украина хочет мира, Россия – нет. Если бы [президент России Владимир] Путин действительно был заинтересован в мире, он бы уже начал переговоры о перемирии. Президент США Трамп фактически преподнес Путину Крым и несколько восточных областей на блюдечке с голубой каемочкой, а также исключил членство Украины в НАТО», – сказала Майнль-Райзингер.

    По ее мнению, России становится сложнее продолжать боевые действия, а время работает против Москвы.

    Также Майнль-Райзингер заявила о готовности обсуждать возможный отказ Австрии от нейтралитета, что может привести к вступлению страны в НАТО. Она отметила, что идея вступления в альянс не имеет широкой поддержки среди австрийцев.

    Министр указала, что Австрия усиливает вложения в оборону и сотрудничество с партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о возможности установления прочного мира и на Украине, и на Ближнем Востоке.

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    27 июля 2025, 23:08 • Новости дня
    Французский политик Филиппо указал на то, как Трамп навязал ЕС невыгодную сделку

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп только что навязал главе Еврокомссии Урсуле фон дер Ляйен трагичную и гораздо менее выгодную, чем у Британии торговую сделку, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Он подчеркнул, что Великобритания самостоятельно заключила с Соединенными Штатами в июне гораздо более выгодную сделку благодаря Brexit, выбив себе 10-процоентные пошлины с одинаковыми ставками 0% для нескольких секторов, против 15-процентных тарифов для ЕС.

    «В то время как взамен 0% европейских таможенных пошлин на товары из США… И это еще не все : «Европейский Союз выделил 750 млрд долларов на закупку энергоносителей и еще 600 млрда на инвестиции в США», – написал Филиппо в соцсети Х.

    Французский политик негодует оттого, что ЕС ведет переговоры о торговле Франции, отправляя экономику страны в пике.

    «Какой позор ЕС ! Франция, выйдя из ЕС, могла бы заключить гораздо более выгодную сделку для своего бизнеса и своей торговли! Frexit!», – призвал он страну к выходу из Евросоюза.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз достигли соглашения по торговой сделке. Это означает, что  рынки ЕС открылись для США.

    Комментарии (0)
    28 июля 2025, 14:12 • Новости дня
    Экономист усомнился в способности ЕС выполнить энергетическую часть сделки с США

    Экономист Юшков усомнился в способности ЕС выполнить энергетическую часть сделки с США

    Экономист усомнился в способности ЕС выполнить энергетическую часть сделки с США
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Торговая сделка США и ЕС предполагает, что за три года европейские компании в десять раз увеличат закупки американских энергоносителей. Этот пункт соглашения представляется невыполнимым и скорее обозначен для приукрашивания достижений Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Европа в год закупает у США энергоносителей – нефть и нефтепродукты, газ, уголь – в общей сложности примерно на 65 – 75 млрд долларов. Пункт нынешней торговой сделки между Вашингтоном и Брюсселем, согласно которому в течение трех лет ЕС приобретет ресурсов на 750 млрд долларов, выглядит невыполнимым», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Он указал на важную деталь: заявления Урсулы фон дер Ляйен и Дональда Трампа – это политическая договоренность, а покупают углеводороды друг у друга коммерческие компании. «Выходит, что теперь европейское руководство прикажет предприятиям увеличить закупки в десять раз? Вряд ли это может произойти. Я думаю, это необязывающий раздел соглашения», – рассуждает аналитик.

    «Стороны официально утвердят размер пошлин, а покупка углеводородов будет представлена, скорее, как цель. Штаты обозначают ее для того, чтобы приукрасить нынешнюю сделку. Ведь в таком случае можно рассказать об очередном успехе главы Белого дома: он добился от европейцев не только согласия на тарифы, но и обязательства закупать оружие, инвестировать в экономику и прочее», – полагает экономист.

    Он также напомнил, что американский президент грозил ввести ставку в 30%, но опустил ее в итоге до 15% по большинству позиций. «То есть Вашингтон якобы пошел на уступки в одном вопросе, но «выбил» красивые цифры по инвестициям, энергоносителям. Повторю, нынешняя договоренность между ЕС и США не приведет к исполнению всех пунктов, но станет пиар-историей для обеих сторон», – заключил он.

    Накануне США заключили с Евросоюзом торговую сделку. Об этом объявил Дональд Трамп после переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии. По его словам, поставляемые в Штаты европейские товары будут облагаться 15%-ной пошлиной вместо обещанных 30%. В обмен на сокращение тарифа Брюссель откроет рынки для американского экспорта с нулевой ставкой.

    Глава Белого дома сообщил, что ЕС также согласился приобрести энергоносителей США на 750 млрд долларов и инвестировать еще 600 млрд долларов в экономику страны. Также Европа закупит «огромное количество» военной техники, рассказал Трамп, не уточнив точную сумму закупок. Он назвал эту сделку «крупнейшей из всех».

    В свою очередь фон дер Ляйен заявила, что соглашение принесет стабильность и предсказуемость. Глава ЕК пообещала полностью заместить российские нефть и газ поставками СПГ и ядерного топлива из США. «У нас все еще слишком много российского СПГ, который поступает через черный ход... Закупка более доступного и качественного СПГ у Соединенных Штатов – это только плюс», – попыталась указать на позитив чиновница.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что договоренность с США позволит избежать «ненужной эскалации трансатлантических торговых отношений». По его словам, торговая война «могла бы сильно ударить по ориентированной на экспорт немецкой экономике».

    Однако в Европе не разделяют их энтузиазма и подвергают сделку критике. Больше всего от заключенного соглашения пострадает Германия – крупнейший экспортер автомобилей, на которые будет применяться тариф 15%, пишет The New York Times. Экономисты рассчитали, что падение немецкого производства из-за сделки может достигнуть 15%.

    Германский промышленный союз (BDI) назвал договоренность «фатальным сигналом» для экономик обеих сторон. Промышленники отметили, что «на данный момент удалось избежать дальнейшего обострения ситуации», но компаниям по обе стороны Атлантики необходимо планирование безопасности цепочек поставок и инвестиций, передает ТАСС.

    Лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала соглашение «политическим, экономическим и моральным фиаско». По ее мнению, суверенитет в торговых вопросах «сводится на нет под тяжестью брюссельской бюрократии». «Какой позор ЕС! Франция, выйдя из ЕС, могла бы заключить гораздо более выгодную сделку для своего бизнеса и своей торговли! Frexit!», – призвал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Примечательно, что и западная пресса пишет о сделке как о триумфе президента США и поражении Европы. «Соглашение знаменует собой победу Трампа, который потратил месяцы, принуждая торговых партнеров Америки к болезненным переговорам, угрожая взвинчиванием тарифов», – пишет Financial Times.

    «Соглашение, конечно, лучше, чем торговая война. Тем не менее для европейцев это капитуляция. Ради мира они отказываются от тех ценностей и принципов, которые еще недавно считали незыблемыми. В то же время сделка демонстрирует, как мало ЕС может противостоять самопровозглашенному «таможеннику» из США», – отмечает Spiegel.

    Политолог Владимир Корнилов заметил, что многие европейские газеты уже забыли, как еще недавно тарифы в 15% от Трампа пытались представить как грабеж Европы и как невероятный сценарий, на который Европа ни при каких обстоятельствах не пойдет, дабы не потерять самоуважения. «Хе-хе, сейчас они о самоуважении как-то резко забыли!», – сыронизировал он в Telegram-канале.

    Торговая сделка между США и ЕС выгодна Вашингтону и совершенно унизительна для европейцев, отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. «Трамп размазал Европу. Надо признать, что, несмотря на свою крайнюю противоречивость в высказываниях и поступках, в одном он весьма последователен. Трамп жестко продавливает экономические интересы своей страны», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его словам, соглашение создает огромные дополнительные расходы для промышленности и сельского хозяйства во многих странах ЕС на оплату дорогих американских энергоносителей. В качестве еще одного фактора несостоятельности сделки Медведев обозначил перенаправление мощного потока инвестиций из Европы в США.

    «И конечно, «сделка» носит явно антироссийский характер, запрещая покупать наши нефть и газ. Но если для Трампа это в основном бизнес, то для сбрендившей старухи Европы – часть неонацистской идеологии, которая бьет по благосостоянию собственных граждан. Можно просто посочувствовать обычным европейцам», – подчеркнул зампред Совбеза.

    Схожей точки зрения придерживается сенатор Константин Косачев. «Торговые переговоры США-ЕС завершились на условиях Трампа. Фон дер Ляйен сидела перед ним как прогулявшая урок школьница – не хватало только заискивающего «папочка», – иронично указал он в своем Telegram-канале.

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    28 июля 2025, 03:55 • Новости дня
    Создателям 27-го сезона «Южного парка» пришлось извиняться за микропенис Трампа
    Создателям 27-го сезона «Южного парка» пришлось извиняться за микропенис Трампа
    @ Скриншот с видео мультсериала South Park

    Tекст: Ирма Каплан

    Создатели американского мультсериала «Южный парк» Трей Паркер и Мэтт Стоун рассказали на фестивале Comic-Con в Сан-Диего, сколько проблем на них обрушилось из-за «микропениса Трампа» – одного из героев мультика, за который пришлось извиняться даже перед Белым домом.

    «Мы просто жуть как сожалеем», – приводит Guardian ответ Паркера на гнев Белого дома по поводу премьеры 27-го сезона «Южного парка», в котором был показан обнаженный президент США Дональд Трамп в постели с сатаной, говорящим о микрогениталях американского лидера.

    «Южный Парк» всегда славился неприкрытой сатирой и чутким производственным процессом, позволяющим комментировать картинку практически до самого выхода в эфир.

    Первая серия 27-го сезона могла задеть за живое многих, поскольку представляет собой едкую критику как трусости студии Paramount, согласившейся выплатить Трампу 16 млн долларов, так и стремления Трампа помыкать избирателями.

    Трамп в мультике персонаж, как и его говорящий микропенис, что может сделать эту серию одной из самых едких и сатирических за всю историю. К тому же в  отличие от других персонажей анимационного фильма, Трамп изображен в виде реальной фотографии президента США на анимированном теле.

    В одной из сцен обнаженный Трамп идет по пустыне, а плакат над ним вещает о том, что пенис его мал, но любовь к людям огромна.

    Белый дом 24 июля опубликовал заявление по поводу премьеры эпизода в среду вечером.

    «Это шоу не было актуальным более 20 лет и висит на волоске не из-за вдохновляющих идей в отчаянной попытке привлечь к себе внимание. Президент Трамп всего за шесть месяцев выполнил больше обещаний, чем любой другой президент в истории нашей страны, и ни одно шоу четвертого уровня не может помешать президенту Трампу проявить себя с лучшей стороны», – ответил на сатиру «южанам» представитель Белого дома Тейлор Роджерс.

    В ходе обсуждения в Сан-Диего Паркер признался, что микропенис Трампа стал огромной проблемой еще и в отношениях с продюсерами. Они заявили, что собираются размыть изображение гениталий Трампа.

    «Нет, ты не будешь размывать пенис», – сказал Паркер продюсерам.

    Стоун добавил, что команда решила поместить глаза на пенис и создать из него отдельный персонаж.

    «Если мы поместим глаза на пенис, мы не будем его размывать! Это был разговор со взрослыми людьми на протяжении четырех чертовых дней», – пожаловался сквозь смех мультипликатор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в 2017 году журнал Spiegel разместил на обложке мартовского номера карикатуру на президента России Владимира Путина «с шевелюрой Трампа».

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    28 июля 2025, 07:38 • Новости дня
    WP: Трампа разочаровала работа администрации по делу Эпштейна

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский лидер Дональд Трамп разочарован неудачной реакцией своей администрации на продолжающийся скандал вокруг материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, пишет Washington Post.

    Глава американского государства негативно оценил промахи сотрудников и отсутствие единой стратегии, надеявшихся на угасание интереса общества к расследованию, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Washington Post.

    Один из источников сообщил, что подобные ошибки могут привести к обновлению состава администрации, однако другой собеседник отметил, что вероятность увольнений невелика.

    Особое внимание уделяется генпрокурору штата Флорида Пэм Бонди, неоднократно заявлявшей о желании раскрыть материалы по делу Эпштейна. Однако она принимала участие в подготовке документа, рекомендовавшего не публиковать дополнительные данные. Несмотря на это, Трамп лично потребовал от нее обнародовать ранее засекреченные файлы.

    Бывший сотрудник министерства юстиции США Стивен Солцберг заявил, что власти допустили ошибку, недооценив масштаб общественного негодования. По его мнению, сейчас они находятся в замешательстве и пытаются оправдать свои действия.

    Ранее сообщалось, что членам администрации США запретили публично высказываться о личности финансиста Джеффри Эпштейна без одобрения со стороны высшего руководства.

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    28 июля 2025, 03:09 • Новости дня
    Рубио анонсировал переговоры Камбоджи и Таиланда на высшем уровне

    Tекст: Ирма Каплан

    Камбоджа и Таиланд вскоре проведут переговоры на высшем уровне в Малайзии ради достижения немедленного прекращения огня, заявил глава Госдепартамента США Марко Рубио, добавив, что представители американского внешнеполитического ведомства уже находятся в Малайзии.

    «Представители Госдепартамента находятся в Малайзии, чтобы оказать содействие мирным усилиям. И президент США Дональд Трамп, и я продолжаем взаимодействовать с нашими коллегами в каждой стране и очень внимательно следим за ситуацией. Мы хотим, чтобы этот конфликт закончился как можно скорее», –сказано в заявлении Рубио, которое приводит сайт Госдепа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Камбоджа применила реактивные системы залпового огня «Град» на границе с Таиландом. Власти Таиланда отказались вести переговоры с Камбоджей до прекращения боевых действий.

    Однако после телефонных переговоров с президентом США Трампом обе страны  договорились о немедленном прекращении огня.

    До этого востоковед Маслов объяснил суть конфликта между Камбоджей и Таиландом, отказав в возможности его полного разрешения.


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    28 июля 2025, 13:48 • Новости дня
    В Кремле назвали условие встречи Путина и Трампа

    Песков: Путин и Трамп должны закрепить урегулирование по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры между президентами России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по украинскому вопросу должны завершить уже согласованные экспертами решения, а не обсуждать детали с нуля, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что вопросы урегулирования ситуации на Украине должны быть максимально проработаны на экспертном уровне, прежде чем ими займутся лидеры России и США, передает ТАСС.

    Он отметил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа по этому вопросу должна стать итогом глубокой подготовки: «Мы по-прежнему считаем, что сначала нужно проделать работу на экспертном уровне, потому что оставлять вот эту работу – сложную, черновую – президентам абсолютно нелогично», – пояснил он.

    Песков добавил, что подготовка параметров для урегулирования должна идти заранее, чтобы позже их можно было только закрепить на высшем уровне. Представитель Кремля подчеркнул, что работа президентов должна завершать процесс, а не начинать его.

    Ранее Кремль опроверг подготовку встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Турции.

    Дмитрий Песков заявил, что подготовки ко встрече президентов России и США в Китае с российской стороны не ведется, но она может произойти.

    Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил о планах организовать встречу Путина и Трампа в Стамбуле.

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    28 июля 2025, 08:53 • Новости дня
    Poilitico: Трамп ведет неформальные беседы с мировыми политиками по личному телефону

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп активно поддерживает неформальные контакты с зарубежными лидерами, обсуждая как деловые, так и личные вопросы, пишет Politico.

    Трамп наладил регулярные прямые контакты с мировыми лидерами, предлагая им обращаться к нему напрямую по мобильному телефону, пишет Politico.

    Среди собеседников президента отмечаются французский лидер Эммануэль Макрон, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман и премьер-министр Британии Кир Стармер.

    Собеседники из окружения Трампа сообщают, что часть этих звонков посвящена глобальным вопросам, однако значительная доля общения носит неформальный и личный характер.

    Один из источников описал стиль разговоров между Трампом и Макроном как непринужденный и шутливый: «Трамп говорил «Эммануэлллль» с протяжным «л», а Макрон отвечал «Дональдддд», и так они обменивались приветствиями».

    Иностранные официальные лица отмечают, что личный характер контактов с Трампом способствует более эффективному взаимодействию и улучшает атмосферу переговоров. По их словам, это позволило лидерам стран добиться большей согласованности по ряду вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский журналист Ноэль Уильямс предложил изменить протокол приветствий для президента США Дональда Трампа из-за синяков от рукопожатий.

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    28 июля 2025, 10:30 • Новости дня
    Трампа заподозрили в мошенничестве в гольфе

    Трампа обвинили в мошенничестве во время игры в гольф в Шотландии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональгд Трамп оказался в центре скандала после того, как камеры зафиксировали, что во время игры в гольф в Шотландии его ассистент подбросил мяч прямо на поле.

    Видеозапись, опубликованная в социальных сетях, показывает, как один из «кэдди» Дональда Трампа подбрасывает мяч на поле прямо перед автомобилем политика, передает радио Sputnik.

    Вслед за этим президент США выходит из машины и направляется к мячу, держа в руках клюшку для гольфа.

    Многие пользователи соцсетей осудили действия Трампа, назвав его «мошенником» и обвинив в нечестной игре.

    Известно, что ранее Трампа уже неоднократно подозревали в жульнических приемах во время гольфа. Спортивный журналист Рик Рейли отмечал, что Трамп часто повторяет удары и перемещает мяч в более выгодные позиции. За это ассистенты дали ему прозвище «Пеле».

    Ранее в Шотландии возле гольф-клуба, где остановился Дональд Трамп, прошли массовые протесты. Криптовалютные миллионеры, которые вложили почти 1,8 млн долларов в мемкоины Дональда Трампа, остались разочарованы скромным меню на приеме в его гольф-клубе в Вирджинии.

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