США прервали контакты с главой сербской спецслужбы и запретили ему въезд

США прервали контакты с главой сербской спецслужбы и выступили против его въезда в страну

Введенные министерством финансов США санкции в отношении главы Агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина из-за его отношения к России подразумевают приостановку всех контактов с ним, а также запрет на его въезд в страну, но не должны отразиться на отношениях Белграда и Вашингтона, заявил посол США в Белграде Кристофер Хилл.

По его словам, США внимательно изучили господина Вулина и его деятельность, рассмотрели его случай и пришли к выводу, что он не тот человек, которого мы бы хотели видеть посещающим Соединенные Штаты Америки, передает ТАСС. Хилл добавил, что США не хотят «иметь с ним никаких дел или деловых контактов».

Американский дипломат отдельно указал на то, что данное решение направлено на защиту США и их интересов.

При этом он отметил, что отношения между Сербией и Америкой находятся на хорошем уровне, и в Вашингтоне хотят, чтобы они стали еще лучше, и намерены помочь Сербии, которая «ясно демонстрирует свое стремление стать частью западных институтов».

Президент Сербии Александр Вучич подчеркивал, что министерство финансов США ввело 11 июля санкции в отношении главы Агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина исключительно из-за его отношения к России. Вулин, экс-глава МВД Сербии, был внесен в американский черный список по Балканам. По версии американских властей, данный шаг якобы «подчеркивает решимость США привлечь к ответственности лиц, участвующих в коррупционных сделках, которые способствуют продвижению их собственных политических программ и личных интересов в ущерб миру и стабильности на Западных Балканах».

В Минфине США утверждают, что «эти коррупционные сделки способствуют злонамеренной деятельности России в Сербии и регионе». Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

Ранее Вулин заявил, что дружба с Россией для Сербии имеет огромное значение, без Москвы существует риск исчезновения Сербии.