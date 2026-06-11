Сегодня первостепенная политико-информационная задача Зеленского – убедить западный политикум и западных обывателей в том, что нет военных и политических предпосылок для отказа Украины от контролируемой ею части Донбасса. Украинские пропагандисты, глобалисты и подконтрольные им СМИ активно внедряют в информационное пространство два нарратива: «Украина перехватила инициативу у России в воздушной войне», «Украина перехватывает инициативу у России на земле».

Данные посылы крайне далеки от реальности, но помогают майданному режиму затягивать мирный процесс в расчете на то, что команда Трампа окончательно откажется от продвижения мирных инициатив на основе договоренностей в Анкоридже. Пропагандистскую цель преследует и открытое письмо Зеленского Владимиру Путину. Оно содержит такие предложения и составлено в такой форме, что априори неприемлемо для России. Но Зеленский публично может заявлять, в том числе и американцам, что предложил встречу Путину, но Москва не согласилась.

У Белого дома много своих проблем. Это и война с Ираном, и грядущие выборы в ноябре. Госсекретарь США Марко Рубио заявил: «По состоянию на текущий момент перспективы не выглядят замечательно: ни одна из сторон не готова пойти на уступки, необходимые для достижения соглашения». И он же признал, что США прямо поддерживают Украину, и пообещал, что скоро появятся новости о выделении Украине 400 млн долларов.

Кроме того, высказывания о перехвате инициативы Украиной должны дать надежду западным «ястребам» на то, что стратегическое поражение России нанести можно. А значит, по замыслу Киева, помощь Украине должна быть увеличена. Это дает свои плоды. Конгресс США проголосовал за рассмотрение законопроекта, который должен увеличить помощь Украине и ввести новые санкции против России. Данные нарративы призваны вселить веру в украинских обывателей в то, что Украина еще может победить.

Но для подтверждения тезисов о перехвате инициативы нужны соответствующие «картинки». Удары по энергетическим и логистическим объектам на территории России ВСУ наносит не только с целью причинить ущерб экономике страны, но и для того, чтобы западные СМИ могли продемонстрировать видео с пожарами. Так, фото участников ПМЭФ на фоне виднеющегося вдалеке дыма от горящего терминала разместили многие западные издания, а в сети его активно распространяли украинские пропагандисты. Логика у глобалистских СМИ такая: неважно, какой ущерб нанесли тому или иному объекту украинские дроны, важно, какую картинку на основе этого события можно продемонстрировать. А специалиста, который даст нужный комментарий о нанесенном уроне по цвету дыма или на основе карт Таро, западные журналисты всегда найдут.

Как в эту логику укладывается убийство детей в Старобельске, уничтожение междугородного автобуса с людьми в Енакиево? Все просто. В качестве картинки для западных СМИ это не годится, ряд «независимых» журналистов из США, Британии, ЕС, Японии вовсе отказался ехать в ЛНР и посмотреть, что стало с общежитием колледжа. Зато такие преступления – это посыл политикам «ястребиного» толка и глобалистам на Западе. Суть его в том, что майданный режим своими действиями старается деморализовать население России: то, чего и ждут враги России на Западе в надежде расшатать ситуацию в стране. Майданный режим установился и во многом держится за счет террора. Для его адептов насилие – это универсальное решение любой проблемы.

Целенаправленное убийство детей – что может быть ужасней? Но только не для Зеленского и его пособников. Если они считают, что это принесет им пользу, – не колеблясь, отдают приказ. Они могут сколько угодно кричать о любви к народу, но люди для них – расходный материал, что хорошо демонстрирует тотальная мобилизация на Украине. В то же время команда Зеленского заигрывает с нацистами, пример тому – перезахоронение на Украине одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника.

Однако соответствуют ли нарративы о перехвате инициативы действительности? Нет. В начале июня российские солдаты форсировали канал Северский Донец – Донбасс, в Константиновке русская армия установила контроль над почти всей промзоной. Наступление на Донбассе продолжается, а значит, инициатива по-прежнему у российской армии. Кто владеет инициативой в воздухе? Разве можно сравнить удары украинских беспилотников по объектам на территории РФ с масштабнейшими ударами возмездия по предприятиям ВПК и инфраструктуре в Киеве, Харькове, других городах? Это все равно что бой супертяжеловеса с боксером в среднем весе. Второй может нанести супертяжу болезненные удары, но каждый пропущенный будет иметь для него куда более тяжелые последствия, чем для противника. Тем более сам Зеленский признал, что у Украины большие проблемы в сфере ПВО. А как можно говорить о перехвате инициативы в воздухе и одновременно признавать нехватку ракет для ПВО?

Поэтому жесткие удары по Украине и особенно по Киеву решают не только военные задачи, но и демонстрируют несостоятельность пропагандистских нарративов майданного режима. Киевляне, которые прячутся в метро и конфликтуют там за право занять место на полу, навряд ли будут верить в победу Украины. Западные политики тоже не могут не понимать, что ни о каком перехвате инициативы на фронте речь не идет, а Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. Как на реальную войну влияет уничтожение панорамы в Севастополе? Никак.

И чем более эта террористическая кампания будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России. Другого пути просто нет, наши цели просты и гуманны – остановить нацистский террор и добиться мира.