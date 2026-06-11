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    Андрей Манчук Андрей Манчук Албанская «революция фламинго» против коррупции и США

    Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов В Израиле Макаревич впервые обрел родину

    После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.

    23 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия никому ничего не должна

    Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.

    21 комментарий
    11 июня 2026, 07:39 • Новости дня

    Иран пообещал оставлять закрытым Ормузский пролив «сколько потребуется»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Стратегически важная водная артерия Ормузский пролив останется закрытой для прохода столько, «сколько потребуется», заявил иранский посол в Токио Пейман Сеадат.

    «Вражеские корабли не могут пройти через Ормузский пролив – он закрыт для них», – сказал посол в беседе с ТАСС.

    Остальным судам теперь необходимо тщательно координировать все свои действия с иранскими властями.

    По словам посла, акваторию перекрыли после серии терактов, так как оттуда исходила реальная агрессия.

    Собеседник добавил, что пролив будет закрыт «сколько потребуется».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, центральный штаб военного командования ВС Ирана объявил о полном перекрытии движения через Ормузский пролив.

    10 июня 2026, 19:05 • Новости дня
    Трамп назвал сроки новых ударов по Ирану

    Трамп: США нанесут жесткие удары по Ирану в ближайшие часы

    Трамп назвал сроки новых ударов по Ирану
    @ Samuel Corum/CPN/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты планируют в ближайшее время осуществить мощную атаку на Иран, заявил американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

    «Мы вчера жестко по ним ударили. И мы сегодня вновь жестко по ним ударим», – подчеркнул политик, передает ТАСС. По словам главы государства, поводом для таких действий послужило уничтожение иранскими военными американского вертолета.

    Президент выразил уверенность в праве Вашингтона на ответные меры. Он добавил, что противник сбил «невероятную машину».

    Накануне президент США подтвердил уничтожение американского военного вертолета Ираном.

    Центральное командование ВС США объявило о начале ответной военной операции.

    Американские войска атаковали несколько иранских систем противовоздушной обороны.

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    11 июня 2026, 04:28 • Новости дня
    США сообщили о завершении волны ударов по Ирану

    CENTCOM сообщило о завершении волны ударов по целям в Иране

    США сообщили о завершении волны ударов по Ирану
    @ CENTCOM/X

    Tекст: Антон Антонов

    США завершили нанесение дополнительных ударов по иранским объектам, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

    «Силы CENTCOM нанесли удары по иранским средствам военного наблюдения, системам связи и объектам ПВО на территории Ирана», – заявило CENTCOM в X.

    В атаке участвовали силы морской пехоты, ВВС и ВМС США, применившие высокоточные боеприпасы. Целями, как заявило CENTCOM, стали объекты, представлявшие угрозу для американских сил и международных торговых судов в водах региона. В Вашингтоне подчеркнули, что действия стали ответом на продолжающуюся агрессию со стороны Тегерана.

    Также в CENTCOM опровергли информацию иранской стороны об ударе по американскому военному кораблю в Ормузском проливе. В ведомстве подчеркнули, что ни один корабль США не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные начали нанесение новых ударов по иранской территории.

    Сообщалось, что вооруженные силы Ирана атаковали беспилотниками базу Пятого флота США в Бахрейне. Иранское командование перекрыло движение для любых типов судов через Ормузский пролив.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    11 июня 2026, 02:15 • Новости дня
    Иран сообщил о закрытии Ормузского пролива для любых судов

    Штаб командования ВС Ирана: Ормузский пролив закрыт для любых типов судов

    Иран сообщил о закрытии Ормузского пролива для любых судов
    @ NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран принял решение полностью перекрыть движение через Ормузский пролив и намерен атаковать каждый корабль, который попытается нарушить запрет, следует из заявления центрального штаба военного командования ВС Ирана «Хатам аль-Анбия».

    «В связи с продолжением злодейства со стороны США и ввиду начала нападений их сил на некоторые южные регионы провинции Хормозган, с настоящего момента в связи с нестабильной обстановкой в регионе Ормузский пролив объявляется закрытым для движения любых типов судов», – говорится в официальном заявлении.

    Ограничения коснутся как торговых судов, так и нефтяных танкеров. Подчеркивается, что Иран намерен атаковать любое судно, которое попытается пройти через пролив, передает РИА «Новости».

    Приближение любого судна к Ормузскому проливу будет рассматриваться Ираном как «сотрудничество с врагом», судам лучше оставаться на стоянке в портах, следует из заявления ВМС Корпуса стражей исламской революции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал мощные ночные бомбардировки объектов ключевой инфраструктуры Ирана.

    CENTCOM подтвердило, что США начали наносить удары по Ирану.

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    10 июня 2026, 11:35 • Новости дня
    США эвакуировали экипаж сбитого вертолета Apache беспилотным катером

    Беспилотный катер Corsair эвакуировал сбитых летчиков США в Оманском заливе

    США эвакуировали экипаж сбитого вертолета Apache беспилотным катером
    @ Saronic Technologies/YouTube

    Tекст: Мария Иванова

    Впервые в мировой практике морской беспилотник успешно спас терпящих бедствие военных летчиков, которые провели около двух часов в открытой воде.

    Центральное командование США подтвердило использование беспилотного катера Saronic Corsair для спасения экипажа американского вертолета AH-64 Apache в Оманском заливе, пишет TWZ.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что боевую машину сбили иранские военные, и пообещал жесткие ответные меры. Это первый известный случай применения надводного дрона в реальной поисково-спасательной миссии.

    «Надводный дрон, который помог в спасении экипажа Apache у побережья Омана, был беспилотным судном ВМС США Corsair, управляемым 59-й оперативной группой 5-го флота», – сообщил представитель командования капитан Тим Хокинс.

    Он уточнил, что дрон подобрал авиаторов и доставил их в безопасное место для последующей эвакуации вертолетом. Летчики провели в воде около двух часов.

    Автономный катер Corsair длиной более семи метров разработан компанией Saronic. Аппарат способен преодолевать расстояние почти в две тысячи километров, развивая скорость до 35 узлов, и нести более 450 килограммов полезной нагрузки. Судно обладает высокой степенью автономности и может действовать как самостоятельно, так и в составе единой сети дронов.

    Напомним, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache.

    Отметим, что США нанесли серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache.

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    10 июня 2026, 22:48 • Новости дня
    Херш: Трамп обсуждал ядерный удар по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп обсуждал с подчиненными возможность применения ядерного арсенала для уничтожения подземных объектов по производству ракет в Иране, заявил лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

    По словам Херша, президент США интересовался у представителей своей администрации осуществимостью ядерного удара по Ирану, передает ТАСС.

    Американский журналист сообщил, что беседа состоялась на этой неделе. Обсуждались варианты уничтожения подземных ракетных заводов в Иране. Американский лидер спрашивал, «осуществимо ли» применение ядерных вооружений против некоторых из подобных объектов.

    Участники закрытой встречи были шокированы будничным тоном разговора о начале ядерной войны на Ближнем Востоке. Херш отметил, что президент США выглядел расстроенным и отчаянно не хотел потерпеть поражение в Иране.

    Глава Белого дома также предлагал предупредить Тегеран о серьезности намерений Вашингтона. Однако окружению удалось отговорить президента от дальнейших рассуждений об эскалации с использованием ядерного оружия.

    В мае президент США потребовал от Тегерана письменных гарантий отказа от ядерного оружия.

    До этого американский лидер пригрозил Ирану полным уничтожением в случае срыва соглашения с Вашингтоном.

    При этом в апреле глава Белого дома категорически отверг возможность применения ядерного арсенала в ближневосточном конфликте.

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    11 июня 2026, 01:19 • Новости дня
    США подтвердили удары по целям в Иране

    CENTCOM: США начали наносить удары по Ирану

    США подтвердили удары по целям в Иране
    @ U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Соединенных Штатов начали нанесение новых ударов по иранской территории, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Силы Центрального командования США сегодня в 17.15 по восточному времени [00.15 мск] начали наносить дополнительные удары в целях самообороны по множеству целей в Иране по указанию главнокомандующего», – говорится в заявлении CENTCOM в X.

    В американском военном ведомстве заявили, что данные действия стали ответом на неоправданную и продолжающуюся агрессию со стороны Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные начали операцию против Ирана из-за сбитого вертолета Apache.

    Глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал мощные ночные бомбардировки объектов ключевой инфраструктуры Ирана.

    Иранские СМИ сообщали, что в разных районах Ирана слышны взрывы.

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    10 июня 2026, 14:26 • Новости дня
    Трамп объявил о «полном поражении Ирана»

    Трамп: Иран потерпел полное поражение

    Трамп объявил о «полном поражении Ирана»
    @ CNP/MediaPunch/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп заявил о «полном разгроме Ирана».

    «Иранская армия – это полный и абсолютный бардак. Большая ее часть, например, военно-морской флот и военно-воздушные силы, больше не существуют – Иран потерпел полное поражение», – написал он в своей социальной сети Truth Social, передает ТАСС.

    Глава государства также подчеркнул, что Тегеран слишком затянул переговоры по мирному соглашению с Соединенными Штатами. По его словам, иранская сторона упустила возможность заключить «великолепную сделку». Теперь, как отметил Трамп, за это промедление «им придется заплатить».

    В середине мая американский лидер объявил о полном военном разгроме вооруженных сил Ирана.

    Незадолго до этого глава Белого дома рассматривал возможность возобновления масштабных боевых операций из-за недовольства ходом переговоров.

    Месяцем ранее политик предупредил о вероятном нанесении новых ударов в случае провала мирной сделки.

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    10 июня 2026, 19:30 • Новости дня
    Трамп объявил о полной готовности соглашения с Ираном

    Трамп: Соглашение США и Ирана полностью готово

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что двустороннее соглашение между Вашингтоном и Тегераном окончательно подготовлено.

    По его словам, теперь иранской стороне остается лишь официально утвердить этот документ, передает ТАСС.

    «Все, что им нужно сделать, – это начать подписывать бумагу. Она полностью готова», – подчеркнул политик во время общения с журналистами в Белом доме, комментируя текущий ход диалога с Ираном.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о скором заключении сделки с Ираном.

    В конце мая Трамп объявил о достижении финальной версии меморандума путем переговоров.

    До этого американский лидер обсудил новые мирные инициативы в ходе сложного телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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    11 июня 2026, 06:28 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении американских истребителей на базе в Иордании

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) отчитался о нанесении мощного ракетного удара по военному объекту Аль-Азрак, в результате которого пострадали американские военные самолеты.

    «Воздушно-космические силы КСИР, используя 12 баллистических ракет, нанесли удары по местам дислокации американских истребителей F-35, F-15 и F-16», – говорится в заявлении КСИР, передает ТАСС.

    Также поражены ключевые объекты американской армии на авиабазе и командном центре Аль-Азрак.

    В заявлении сообщается, что уничтожено «большое количество истребителей».

    Ранее Корпус стражей исламской революции уже заявлял о ракетном ударе по американской базе Аль-Азрак в Иордании. Перед этим войска США атаковали несколько иранских систем противовоздушной обороны в районе Ормузского пролива.

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    10 июня 2026, 08:10 • Новости дня
    Иран сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper в провинции Бушер

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции ликвидировали американский дрон MQ-9 Reaper, сообщило Mehr со ссылкой на пресс-службу КСИР.

    Инцидент произошел на территории иранской провинции Бушер. Вражеский летательный аппарат двигался со стороны северной акватории Персидского залива. Подразделения противовоздушной обороны своевременно обнаружили цель, перехватили и полностью уничтожили ее в воздухе, передает РИА «Новости».

    Пресс-служба элитных вооруженных сил Исламской Республики подтвердила факт успешного поражения цели. «КСИР Ирана сбил беспилотник США MQ-9 Reaper над округом Джем в провинции Бушер», – говорится в официальном сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая иранские системы противовоздушной обороны уничтожили американский дрон MQ-9 над акваторией Персидского залива.

    Спустя два дня Корпус стражей исламской революции нанес ответный удар по военной базе США.

    Ранее американская газета The Wall Street Journal оценила общие потери Соединенных Штатов в 12 дорогостоящих беспилотников MQ-9 Reaper.

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    10 июня 2026, 09:05 • Новости дня
    МИД Ирана призвал соседей не предоставлять США территорию для атак

    Tекст: Дарья Григоренко

    Тегеран предупредил страны Персидского залива об ответственности за использование их территорий американскими войсками для нанесения ударов по Исламской республике.

    Страны Персидского залива несут ответственность за предотвращение использования Соединенными Штатами их территории для нападений на Иран. В иранском дипломатическом ведомстве назвали ночные удары США грубым нарушением устава Организации Объединенных Наций, передает РИА «Новости».

    «Министерство иностранных дел, решительно осуждая преступление военной агрессии США против Ирана, вновь напоминает всем странам региона, а особенно расположенным на южных берегах Персидского залива, об их правовой и моральной ответственности по предотвращению любого использования их территории и объектов армией США и Израилем для планирования, организации, проведения или поддержки агрессивных действий против Ирана», – говорится в заявлении МИД.

    Дипломаты подчеркнули готовность без колебаний воспользоваться правом на самооборону. Ответные меры могут включать удары по источникам нападений, а также по базам и логистическим объектам, которые задействованы для поддержки агрессивных операций.

    Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве напомнили об ответственности ООН, Совета Безопасности и генерального секретаря организации. Они обязаны защищать международный мир и привлекать нарушителей к ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские власти возложили ответственность за недавние удары на некоторые государства региона.

    Тегеран заранее предупредил страны Ближнего Востока об атаках на американские военные базы.

    Армия Исламской республики пригрозила Соединенным Штатам открытием новых фронтов.

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    10 июня 2026, 23:58 • Новости дня
    Хегсет объявил о намерении США нанести удар по Ирану в ночь на четверг

    Хегсет: США нанесут сильный удар по Ирану в ночь на четверг

    Хегсет объявил о намерении США нанести удар по Ирану в ночь на четверг
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон готовится к ночным ударам по объектам ключевой инфраструктуры Ирана, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.

    «Центральное командование будет занято сегодня вечером», – приводит слова Хегсета РИА «Новости».

    Он заявил: «Мы нанесем сильный удар по Ирану». По его словам, США «собираются сбросить бомбы на ключевые объекты в Иране».

    Хегсет подчеркнул, что удары, запланированные на ближайшую ночь, будут «мощными и четкими». По его словам, если атаки состоятся и следующей ночью, их характер останется таким же.

    Выступая перед журналистами во Флориде, глава Пентагона также заверил, что США контролируют Ормузский пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявил о планах в ближайшее время осуществить мощную атаку на Иран.

    Американские войска в ответ на сбитый вертолет Apache нанесли удары по иранским системам ПВО и радарам в районе Ормузского пролива.

    Американская армия в ночь на среду атаковала 20 целей на территории Ирана.

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    10 июня 2026, 16:28 • Новости дня
    Трамп заявил об уничтожении восстановленного военного потенциала Ирана

    Трамп сообщил об уничтожении 55% восстановленного военного потенциала Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские военные ликвидировали больше половины вооружений, которые Тегеран пытался восстановить в период действия режима прекращения огня, сообщил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что американские силы уничтожили порядка 55% военного потенциала Ирана, восстановленного за время перемирия, передает ТАСС.

    По словам главы государства, в ночь на среду были нанесены удары по иранским радарам и системам противовоздушной обороны. «Тегерану удалось восстановить лишь небольшой процент утраченного в ходе вооруженного конфликта военного потенциала», – подчеркнул Трамп.

    Он добавил, что 55% от этого небольшого объема восстановленной техники было разрушено в результате последних американских атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США объявило о завершении серии ответных ударов по иранским объектам.

    Американские войска атаковали системы противовоздушной обороны в районе Ормузского пролива.

    В свою очередь Тегеран выразил готовность к новым военным действиям против американской стороны.

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    11 июня 2026, 04:10 • Новости дня
    IRIB заявила об атаке Ирана на силы Пятого флота США

    IRIB: Иран атаковал силы Пятого флота США

    Tекст: Антон Антонов

    Войска Ирана атаковали беспилотниками силы Пятого флота США в Бахрейне, сообщила иранская гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

    «После вторжения армии США на юг Ирана, Пятый флот ВМС США в Бахрейне подвергся атакам беспилотников армии Ирана», – заявила IRIB.

    Отмечается, что удар пришелся по коммуникационным антеннам и радиолокационным системам, передает РИА «Новости».

    По данным пресс-службы Корпуса стражей исламской революции, в ночь на четверг ВКС и ВМС корпуса в ходе двух волн операции атаковали 18 целей, принадлежащих армии США. Удары, в частности, пришлись по объектам на авиабазах «Али ас-Салем» и «Ахмад-аль-Джабер» в Кувейте, а также на авиабазе «Шейх-Иса» в Бахрейне.
    КСИР заявил, что речь идет о «наказании агрессора».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали наносить удары по Ирану.

    Иран сообщил о закрытии Ормузского пролива для любых судов. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по двум судам в Ормузском проливе.

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    11 июня 2026, 03:07 • Новости дня
    Трамп пригрозил разбомбить Иран «к чертовой матери»

    Fox News: Трамп пригрозил разбомбить Иран

    Трамп пригрозил разбомбить Иран «к чертовой матери»
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп пригрозил разбомбить Иран «к чертовой матери», если тот не пойдет на сделку с Вашингтоном, сообщает Fox News.

    «Мы разбомбим их к чертовой матери завтрашней ночью», – приводит слова Трампа Fox News.

    Корреспондент также заявил, что глава Белого дома разговаривал с высокопоставленными иранскими чиновниками. По его словам, неназванные представители руководства Ирана якобы просили американского президента прекратить бомбардировки, передает РИА «Новости».

    «Президент сказал мне, что бомбардировки скоро прекратятся», – заявил корреспондент телеканала.

    Трамп сообщил, что по Ирану за последнюю волну атак американские силы выпустили 49 ракет Tomahawk.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, CENTCOM подтвердило, что США начали наносить удары по Ирану.

    Иран сообщил о закрытии Ормузского пролива для любых судов. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по двум судам в Ормузском проливе.

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      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

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      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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