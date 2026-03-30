Белый дом допустил возможность военной операции по вывозу урана из Ирана
Американский президент Дональд Трамп открыт к идеям, которые помогут достичь его главную цель в Иране – лишить страну возможности создавать ядерное оружие, ради этого он даже рассматривает возможность военной операции по вывозу урана из Ирана, пишет WSJ.
Американских чиновники сообщили, что президент Трамп рассматривает возможность проведения военной операции по вывозу из Ирана почти 450 кг урана. Эта сложная и рискованная миссия, вероятно, потребует присутствия американских войск на территории страны в течение нескольких дней или даже дольше, пишет Wall Street Journal (WSJ).
«По словам официальных лиц, Трамп еще не принял решения о том, отдавать ли этот приказ, так как учитывает опасность операции для американских войск. Однако, президент США в целом остается открытым для этой идеи, поскольку это может помочь достичь его главной цели – предотвратить создание Ираном ядерного оружия», – сказано в материале.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в начале марта сообщил, что на момент ударов США и Израиля Тегеран не занимался обогащением урана. Портал War Zone узнал, что США могут попытаться захватить уран Ирана с помощью наземной операции. NYT писала, что американский президент планирует захватить ядерное топливо Ирана.