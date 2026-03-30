  За ночь над Россией уничтожили 102 украинских беспилотника
    Северная Европа примеряет роль щита либерального миропорядка
    Политолог объяснил резкую реакцию Финляндии на падение украинского беспилотника
    Иран уничтожил самолет ДРЛО E-3 Sentry ВВС США
    Эксперт объяснил минирование Украиной канала Северский Донец – Донбасс
    Постпред Ульянов указал на провал попытки США и Израиля лишить Иран государственности
    Медведев: США не смогли защитить союзников в Персидском заливе
    Эксперт оценил перспективу массовой мобилизации женщин на Украине
    Reuters: Спутники показали темпы строительства дорог и мостов в Новороссии
    Израиль не пустил латинского патриарха Иерусалима в храм Гроба Господня
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Иран может стать для Америки хуже Вьетнама

    29 марта 1973 года США вывели свои войска из Вьетнама. После этого падение южной части разъединенной страны и победа коммунистического Севера были делом времени. Вьетнам стал самой психологически тяжелой войной для Штатов за весь ХХ век. Сможет ли Иран стать для них еще сложнее?

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Венесуэле не оказалось места для революционной романтики

    Трампу в Венесуэле нужно стабильное правление легитимно избранного президента, который изначально ориентируется на США – проще говоря, берет под козырек. Плюс доступ американских компаний к углеводородам, который, по сути, уже открыт.

    Андрей Медведев Андрей Медведев США перед Ираном оказались слабее, чем перед Вьетнамом

    Положение Ирана отличается от положения Северного Вьетнама, которому тогда помогал СССР, а Ирану сейчас не помогает даже его самый ближайший союзник – Китай. И тем не менее Вашингтон оказался в ситуации, в которой американские политики хотели бы оказаться меньше всего.

    30 марта 2026, 07:20 • Новости дня

    MWM: Иран уничтожил «летающий радар» США стоимостью 500 млн долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    После сообщений о том, что иранские баллистические ракеты и беспилотники уничтожили самолет ВВС США E-3 Sentry с системой воздушного предупреждения и управления (AWACS) на авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии, опубликованные видеозаписи с объекта подтвердили это, пишет Military Watch Magazine (MWM).

    «Иранская атака, по всей видимости, была нацелена на наиболее важный компонент самолета – хвостовую часть, где расположен вращающийся купол радара. Аналитики дают противоречивые оценки относительно того, что стало причиной удара –  беспилотник или баллистическая ракета. E-3 – самый ценный самолет поддержки в ВВС США, уступающий по стоимости только E-4B Nightwatch, стоимость обоих составляет около 500 млн долларов», – пишет Military Watch Magazine (MWM), анализируя фото уничтоженного хвоста американского самолета.

    В материале отмечено, что Иран уничтожил и более ценные цели, но самолет E-3 – один из самых ценных и самых сложно воссоздаваемых.

    «Возможности США и их стратегических партнеров по перехвату иранских ударов быстро сократились как из-за уничтожения радиолокационных сетей в результате рейдов, так и из-за истощения запасов противоракетных перехватчиков. Замена E-3 будет особенно сложной задачей, поскольку финансирование на производство первых после окончания холодной войны систем раннего предупреждения ВВС США, E-7 Wedgetail, было одобрено только в начале марта, а очередь на получение этих самолетов остается длинной», – отметила редакция журнала MWM.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара Ирана по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии десять американских военнослужащих получили ранения. Ранее по этой авиабазе с размещенными там американскими военными прошел авианалет беспилотников, при котором на объекте раздались взрывы.

    Air and Space Forces Magazine также сообщал, что иранский удар повредил самолет E-3 Sentry на базе в Саудовской Аравии.

    29 марта 2026, 12:53 • Новости дня
    Иран уничтожил самолет ДРЛО E-3 Sentry ВВС США на базе в Саудовской Аравии
    @ STEPHANIE LECOCQ/EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате иранской атаки на авиабазу Принс-Султан в Саудовской Аравии, произошедшей 27 марта, по предварительным данным, был полностью уничтожен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 Sentry ВВС США.

    Как пишет The War Zone, изображения с места событий, впервые опубликованные на странице Air Force amn/nco/snco, демонстрируют полностью выгоревшую хвостовую часть фюзеляжа E-3 с серийным номером 81-0005. Вокруг самолета также разбросаны обломки.

    Отмечается, что хотя фатальное поражение могло быть нанесено прямым попаданием, зачастую для уничтожения такого самолета достаточно близкого разрыва и последующего пожара. В атаке участвовали ударные беспилотники дальнего радиуса действия и баллистические ракеты. Помимо E-3 были повреждены как минимум пять других самолетов-заправщиков, а общее число раненых американских военнослужащих составляет десять, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

    Авиабаза Принс-Султан, расположенная недалеко от Эр-Рияда, неоднократно подвергалась атакам и является одним из ключевых объектов американских ВВС в регионе. До начала конфликта Вашингтон перебросил в регион шесть самолетов E-3, всего же на вооружении США к моменту удара оставалось лишь 16 таких машин. Однако из-за технических проблем далеко не все из них пригодны к эксплуатации в любой момент.

    Потеря одного из E-3 – серьезный удар по возможностям США по раннему обнаружению и координации воздушных операций. В ближайшие годы планировалось заменить их на новые самолеты E-7 Wedgetail, однако программа затянулась из-за споров вокруг финансирования, а промежуточные решения не закрывают всех потребностей. Эксперты подчеркивают, что атаки на такие объекты, как ключевые радиолокационные установки или самолеты дальнего обнаружения, не случайны: Иран и его союзники активно ищут способы ослабить систему противовоздушной обороны США и их партнеров в регионе.

    Ранее сообщалось, что воздушно-космические силы Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) ударом по американской авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии уничтожили самолет E-3 США с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления, а также нанесли серьезный урон стоявшим рядом самолетам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара Ирана по этой авиабазе десять американских военнослужащих получили ранения.

    В ходе ночной ракетной и беспилотной атаки КСИР по базе «Принц Султан» американский самолет-заправщик был уничтожен.

    29 марта 2026, 12:57 • Новости дня
    Иран обвинил США в подготовке вторжения
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США публично передают послания о переговорах, но в тайне планируют наземную операцию, заявил председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

    Как сообщил председатель парламента страны Мохаммад-Багер Галибаф, США, с одной стороны, заявляют о необходимости переговоров, но на самом деле разрабатывают планы наземной военной операции против Ирана, передает РИА «Новости». Галибаф заявил: «Враг делает вид, что передает послания о переговорах и диалоге, а сам скрытно планирует наземную атаку. Он не знает, что наши люди ждут прихода американских солдат на нашу землю, чтобы открыть по ним огонь и навсегда наказать их товарищей по региону».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля провела новую волну ударов по временным командным пунктам и объектам по производству вооружения в Тегеране.

    США потребовалась передышка перед наземной операцией в Иране.

    Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис предупредил о подготовке Ираном смертельной ловушки для американских сухопутных войск в случае их наземной операции.

    29 марта 2026, 16:12 • Видео
    Они смогли. Исторический день для НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    29 марта 2026, 14:30 • Новости дня
    Зеленский обвинил производителей дронов в тайных сделках за рубежом
    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские компании, занимающиеся производством дронов, тайно продавали беспилотники за рубеж, несмотря на многомиллионные государственные контракты и ограничения на экспорт с Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские производители беспилотников продавали дроны третьим странам, минуя государство, передает Lenta.Ru со ссылкой на «Интерфакс-Украина». Зеленский отметил, что ему известно о примерно 10 заводах, построенных за пределами страны, чтобы, как выразился политик, «не дай бог, ничего не потерять». Зеленский добавил: «Я считаю, что они потеряют».

    Глава государства сообщил, что украинские компании не только выводили производство дронов за границу, но и тайно продавали их другим странам. Один из производителей, по его словам, реализовал тысячу дронов-перехватчиков на сумму 3,5 млн долларов, несмотря на имеющийся контракт с властями Украины на 300 млн долларов.

    Зеленский также подверг критике обращения оружейных компаний с просьбами снять ограничения на экспорт продукции с Украины. Он подчеркнул, что такие действия производителей идут вразрез с интересами государства и подрывают доверие к ним со стороны властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы ракет-перехватчиков у американских военных истощаются из-за активного применения на Ближнем Востоке. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможных сложностях с получением ракет из-за нужд США в операции против Ирана.

    29 марта 2026, 10:30 • Новости дня
    Иран атаковал алюминиевые заводы на Ближнем Востоке
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Воздушно-космические и военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) подвергли удару два связанных с военной промышленностью США алюминиевых завода на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба КСИР.

    Военно-космические и военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) осуществили комбинированную операцию против двух алюминиевых заводов, аффилированных с США, передает РИА «Новости». В заявлении пресс-службы КСИР говорится, что удар был нанесен по промышленным объектам, имеющим отношение к военной и воздушно-космической промышленности США в регионе.

    В частности, под атаки попали алюминиевый завод EMAL в ОАЭ и алюминиевый завод ALBA в Бахрейне. КСИР сообщил, что оба объекта связаны с военной промышленностью США, а завод EMAL является обладателем самой длинной в мире линии по производству алюминия и годовой мощностью в 1,3 млн тонн алюминия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР ранее атаковал американские военные объекты в Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии.

    Вооруженные силы Ирана нанесли удары по военным базам США на Ближнем Востоке с использованием беспилотников и ракет.

    КСИР в ответ на атаки по иранской инфраструктуре нанес удары по связанным с США энергетическим объектам на Ближнем Востоке.

    29 марта 2026, 18:01 • Новости дня
    Медведев заявил о провале защиты союзников США в Персидском заливе
    Tекст: Ольга Иванова

    Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что базы Соединенных Штатов в Персидском заливе не справились с защитой партнеров.

    Американские военные базы, расположенные в странах Персидского залива, не смогли обеспечить безопасность своих союзников, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает РИА «Новости».

    Медведев подчеркнул: «Американские базы своих союзников защитить не смогли, а исчезающее государство типа готово и "мы умеем"». По его словам, это свидетельствует о снижении реального влияния США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что наземная операция США в Иране может обернуться для Вашингтона тяжелыми последствиями, сопоставимыми с конфликтом во Вьетнаме.

    29 марта 2026, 12:22 • Новости дня
    Стало известно о критическом сокращении у США запасов ракет Tomahawk

    Стало известно о критическом сокращении у США запасов ракет Tomahawk
    Tекст: Дарья Григоренко

    США расходуют запасы крылатых ракет Tomahawk тревожными темпами во время вооруженного конфликта с Ираном, сообщили СМИ.

    Как пишет The War Zone со ссылкой на заявления американских военных, за четыре недели боевых действий ВМС США выпустили более 850 Tomahawk, что вызывает обеспокоенность Пентагона относительно дальнейшей устойчивости запасов вооружений, особенно с учетом возможных конфликтов с Китаем вокруг Тайваня.

    В настоящее время производство этих ракет ограничено несколькими сотнями экземпляров в год, а их общее количество в распоряжении армии оценивается от 3 до 4,5 тыс. единиц на начало операции Epic Fury. Один из чиновников сообщил газете, что запасы Tomahawk на Ближнем Востоке «тревожно малы», а при отсутствии мер Пентагон может остаться без этих ракет в регионе.

    Стоимость одной Tomahawk достигает 3,6 млн долларов, производство каждой может занимать до двух лет, а закупки последних лет были небольшими: в прошлом году в бюджет было включено всего 57 ракет. Несмотря на заявления Белого дома о «достаточных запасах вооружений», источники издания отмечают, что из-за войны на Украине и кризиса на Ближнем Востоке склады быстро истощаются, а наращивание производства займет годы.

    В последние дни ситуация вокруг Персидского залива ухудшается: удар ракет и дронов по базе ВВС США в Саудовской Аравии привел к ранениям десяти американских военных, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Саудовская Аравия рассматривает возможность прямого участия в конфликте и открыла дополнительные базы для американцев.

    Между тем в регионе продолжаются удары и по инфраструктуре Ирана: Израиль и США нанесли удары по ключевым металлургическим и ядерным объектам, в том числе по тяжеловодному реактору в Хондабе и ракетным производственным комплексам в Язде. В ответ Иран усиленно атакует страны Персидского залива, а Корпус стражей исламской революции закрыл пролив Ормуз для судов союзников США и Израиля, угрожая «жесткими мерами» при попытке прохода.

    Некоторые арабские страны Персидского залива требуют от США гарантий, что любые соглашения с Тегераном приведут к долгосрочному ограничению иранских ракетных и дроновых возможностей, а не только к окончанию войны. Катар, Оман и Кувейт выступают за скорейшее прекращение конфликта, а ОАЭ, Саудовская Аравия и Бахрейн готовы продолжить боевые действия ради стратегических целей.

    В четверг американский лидер продлил мораторий на удары по энергообъектам Ирана до 6 апреля. Свое решение он объяснил тем, что переговоры с Тегераном о завершении конфликта «проходят очень хорошо». Однако в экспертном сообществе считают, что пауза – лишь ширма, за которой скрывается подготовка к ограниченной наземной операции.

    Ранее сообщалось, что американские военные столкнулись с нехваткой крылатых ракет Tomahawk после четырех недель интенсивных ударов по Ирану, что вызвало обеспокоенность в Пентагоне.

    В свою очередь Иран заявил, что не ведет переговоры с США по поводу прекращения расширяющегося ближневосточного конфликта. Между тем ранее Пентагон объявил о четырехкратном росте производства систем наведения для противоракетного комплекса THAAD.

    29 марта 2026, 08:57 • Новости дня
    Израильская армия нанесла новую волну ударов по Тегерану

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проведении очередной волны ударов по временным командным пунктам и местам производства вооружения в Тегеране.

    Армия Израиля провела новую волну ударов по временным командным пунктам и объектам по производству вооружения в Тегеране, передает РИА «Новости». В сообщении израильской армии отмечается: «ЦАХАЛ провела дополнительную волну ударов, нацеленных на временные командные центры и места производства оружия в Тегеране».

    Также, по данным израильских военных, удары были нанесены по объектам, связанным с производством и хранением баллистических ракет, системам противовоздушной обороны и наблюдательным пунктам в столице Ирана.

    В публикации отмечается, что Соединённые Штаты и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, еще двадцать восьмого февраля. В результате этих атак сообщается о разрушениях и гибели гражданских лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля объявила о начале серии ударов по объектам в Тегеране.

    Израильские ВВС нанесли удары по десяткам объектов служб безопасности и разведки в столице Ирана, включая штабы сил «Аль-Кудс».

    Армия Израиля заявила о массированной атаке по объектам иранской ядерной программы и местам производства вооружения в трех районах страны с участием более 50 истребителей.

    30 марта 2026, 01:25 • Новости дня
    Постпред Ульянов указал на провал попытки США и Израиля лишить Иран государственности

    Tекст: Катерина Туманова

    Попытки США и Израиля подорвать иранскую государственность, к чему они стремились на первичном этапе своей военной операции, не достигли цели, вопреки их ожиданиям, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    «По всем признакам, и Соединенные Штаты, и Израиль, по крайней мере, на начальном этапе ставили перед собой задачу ликвидации иранской государственности. Но из этого ничего не получилось. Теперь можно это констатировать», – сказал дипломат РИА «Новости».

    Ульянов добавил, что иранское общество и система государственного управления оказались «гораздо более живучими и устойчивыми, чем ожидали в США и Израиле».

    Напомним, США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения. В ответ Иран стал атаковать военные цели на территории Израиля и объекты США на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские СМИ назвали дату завершения конфликта США с Ираном. Ульянов выразил надежду на реакцию США и Израиля на заявление МАГАТЭ. Иран раскрыл масштаб разрушений от ударов США и Израиля.

    29 марта 2026, 12:18 • Новости дня
    КСИР уничтожил американский самолет ДРЛО E-3 на базе в Саудовской Аравии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ударом по американской авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии уничтожили самолет E-3 США с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления, а также нанесли серьезный урон стоявшим рядом самолетам, сообщает пресс-служба КСИР.

    Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) уничтожили американский самолет E-3 с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости». Об этом говорится в заявлении пресс-службы КСИР, опубликованном иранской гостелерадиокомпанией.

    В заявлении подчеркивается: «В ходе совместных оперативных действий ракетами и БПЛА ВКС КСИР… на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии был полностью уничтожен как минимум один самолет E-3… с возможностью обнаружения и управления самолетами и авиабазами, также всем соседним самолетам был нанесен серьезный урон».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry получил повреждения при иранском ракетном ударе.

    В результате удара Ирана по этой авиабазе десять американских военнослужащих получили ранения.

    В ходе ночной ракетной и беспилотной атаки КСИР по базе Принц Султан американский самолет-заправщик был уничтожен.

    29 марта 2026, 19:55 • Новости дня
    Жена Зеленского пожаловалась на снижение интереса к Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    В интервью телеканалу Fox News супруга Владимира Зеленского Елена Зеленская выразила обеспокоенность снижением интереса к событиям на Украине.

    Супруга Владимира Зеленского Елена в интервью американскому телеканалу Fox News пожаловалась на снижение внимания мировой общественности к ситуации на Украине, передает РИА «Новости». Она отметила, что информационное пространство быстро забывает об Украине, когда в других регионах появляются новые острые новости.

    «К сожалению, информационное пространство быстро вытесняет новости об Украине, когда появляются более оперативные новости из других регионов. Начинается новая война, но это не значит, что старая война закончилась», – заявила Елена Зеленская в эфире Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна столкнулась с трудностями при получении ракет из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    30 марта 2026, 00:13 • Новости дня
    МАГАТЭ заявило об остановке завода по производству тяжелой воды в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило об остановке завода по производству тяжелой воды в иранском городе Хондабе после серьезных повреждений.

    «Основываясь на независимом анализе спутниковых снимков и информации о комплексе, МАГАТЭ подтвердило, что завод по производству тяжелой воды в Хондабе, который, по сообщениям Ирана, подвергся нападению 27 марта, получил серьезные повреждения и больше не работает. Установка не содержит заявленных ядерных материалов», – сказано в сообщении агентства в соцсети Х.

    Напомним, в МАГАТЭ уже выражали обеспокоенность ударами вблизи иранской атомной электростанции «Бушер». По словам главы агентства Рафаэля Гросси, атаки на такие объекты могут привести к серьезному радиационному инциденту, последствия которого могут затронуть как Иран, так и соседние страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лихачев заявил об угрозе ядерной безопасности после нового удара по АЭС «Бушер». США и Израиль атаковали тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе.


    29 марта 2026, 16:50 • Новости дня
    Вооруженные силы Ирана, по данным агентства Fars, нанесли ракетный удар по заводу, связанному с военной промышленностью Израиля, расположенного на юге страны.

    Иранские вооруженные силы нанесли удар по заводу, связанному с военной промышленностью Израиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars. По данным источника агентства, предприятие расположено на юге страны.

    Как заявил собеседник СМИ, «Иран атаковал завод, связанный с военной промышленностью Израиля, на юге оккупированных территорий. Этот удар – предупреждение сионистскому режиму о последствиях атак на заводы и промышленность Ирана». Также отмечается, что цель удара – предостеречь руководство Израиля от возможных новых атак на объекты Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР подверг удару два алюминиевых завода, связанных с военной промышленностью США, на Ближнем Востоке. КСИР ранее нанес удары по энергетическим объектам на Ближнем Востоке, связанным с США, в ответ на атаки по иранской инфраструктуре.

    29 марта 2026, 23:25 • Новости дня
    ВС России ударили в Житомирской области по обслуживающим «Миражи» ВСУ французам

    Tекст: Катерина Туманова

    Под удар российских «Гераней» в Житомирской области попали «Птахи Мадьяра» и французские специалисты, обслуживающие истребители Mirage, сообщил в Max-канале военкор Евгений Поддубный.

    «Утром авиабазу ВС ВСУ в Озерном Житомирской области атаковали не менее десятка наших дронов. Сейчас пришла информация, что целью стали центр подготовки операторов БПЛА, расположенный на территории аэродрома, и пункт временного размещения техперсонала, обслуживающего французские истребители Mirage», –написал он.

    Поддубный добавил, что данные о потерях противника уточняются.

    Напомним, в Париже президент Франции Эммануэль Макрон и Зеленский  подписали соглашение о возможности поставок Украине 100 истребителей Rafale до 2035 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Киев

    заявил о скорой передаче Францией истребителей Mirage 2000. Стало известно

    об ударе «Кинжалами» по Львовскому авиазаводу с истребителями Mirage 2000. ВКС

    получили в небе над Украиной приоритетную цель.


    29 марта 2026, 21:59 • Новости дня
    В иранской столице и северных провинциях страны возникли масштабные перебои с электричеством из-за авиаударов по электростанциям.

    Тегеран и несколько северных областей Ирана остались без электричества после атаки США и Израиля, передает РИА «Новости». По заявлению министерства энергетики страны, удары были нанесены по электростанциям в провинции Тегеран, а также в отдельных районах самого города и в провинции Альборз.

    «Несколько минут назад в результате атаки США и Израиля на электростанции в провинции Тегеран, а также в некоторых районах города Тегеран, а также провинции Альборз, в этих районах было отключено электричество. Специалисты министерства энергетики пытаются решить эту проблему», – говорится в заявлении ведомства, опубликованном иранским агентством Nour News.

    В настоящее время в Иране ведутся работы по восстановлению подачи энергии. Представители министерства энергетики заверили, что специалисты делают всё возможное для скорейшего устранения последствий атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля провела новую волну ударов по временным командным пунктам и объектам по производству вооружения в Тегеране.


    29 марта 2026, 16:10 • Новости дня
    Премьер Испании предупредил о надвигающемся продовольственном кризисе

    Премьер-министр Испании Педро Санчес предупредил о риске глобального продовольственного кризиса на фоне продолжающейся войны на Ближнем Востоке.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес предупредил о риске продовольственного кризиса на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». В письме к сторонникам Испанской социалистической рабочей партии он отметил, что последствия войны уже отражаются на мировой экономике.

    Санчес заявил: «Мы уже месяц живем в условиях открытой войны на Ближнем Востоке: более двух тысяч погибших, четыре миллиона человек вынуждены покинуть свои дома, нарушены цепочки поставок, цены на нефть и газ резко выросли, а на горизонте надвигается продовольственный кризис». Он подчеркнул, что эскалация конфликта сопровождается не только ростом цен на энергоносители, но и перебоями в поставках, что усиливает давление на глобальные рынки.

    Премьер также напомнил, что Испания с самого начала занимает позицию против войны, выступая за быстрое урегулирование ситуации и защиту населения от экономических последствий конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Испании Педро Санчес ранее предупреждал о рисках замедления экономического роста в еврозоне из-за конфликта на Ближнем Востоке. Боевые действия на Ближнем Востоке вызвали скачок цен на топливо и ухудшили материальное положение испанских семей.

    Главное
    В МИД предупредили об аферах спецслужб США с турпоездками для россиян
    ВС России поразили хранилище ракет «Фламинго» и авиатехнику ВСУ
    Иран обвинил США в подготовке вторжения
    Президент Польши выступил с гневной речью в адрес руководства ЕС
    Зеленский обвинил производителей дронов в тайных сделках за рубежом
    В Ростове-на-Дону прошла акция в защиту Армянской апостольской церкви
    Полиция Алтая начала проверку после видео с Киркоровым

    Российский туризм удивляет лидерами и аутсайдерами

    Ближневосточный конфликт принес проблемы с авиасообщением и заставил скорректировать зарубежный отдых россиян. Однако внутренний туризм от геополитики практически ничего не выигрывает. Более того, эксперты отрасли отмечают охлаждение спроса как на майские праздники, так и на летний отдых в России. Почему так происходит? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Перейти в раздел

    Северная Европа примеряет роль щита либерального миропорядка

    Военные амбиции Северной Европы набирают обороты. Президент Финляндии Александр Стубб уже отвел региону роль главного защитника либерального миропорядка. Однако в экспертном сообществе уверены: присваивать Прибалтике и Скандинавии такой статус пока преждевременно. Что движет северными странами на пути к военному лидерству и что это означает для России? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Они смогли. Исторический день для НАТО

      Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    • Назван ущерб США от войны с Ираном

      В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    • Зеленский нашел неожиданного партнера

      Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    Перейти в раздел

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
