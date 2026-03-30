MWM: Иран уничтожил «летающий радар» США стоимостью 500 млн долларов

Tекст: Катерина Туманова

«Иранская атака, по всей видимости, была нацелена на наиболее важный компонент самолета – хвостовую часть, где расположен вращающийся купол радара. Аналитики дают противоречивые оценки относительно того, что стало причиной удара – беспилотник или баллистическая ракета. E-3 – самый ценный самолет поддержки в ВВС США, уступающий по стоимости только E-4B Nightwatch, стоимость обоих составляет около 500 млн долларов», – пишет Military Watch Magazine (MWM), анализируя фото уничтоженного хвоста американского самолета.

В материале отмечено, что Иран уничтожил и более ценные цели, но самолет E-3 – один из самых ценных и самых сложно воссоздаваемых.

«Возможности США и их стратегических партнеров по перехвату иранских ударов быстро сократились как из-за уничтожения радиолокационных сетей в результате рейдов, так и из-за истощения запасов противоракетных перехватчиков. Замена E-3 будет особенно сложной задачей, поскольку финансирование на производство первых после окончания холодной войны систем раннего предупреждения ВВС США, E-7 Wedgetail, было одобрено только в начале марта, а очередь на получение этих самолетов остается длинной», – отметила редакция журнала MWM.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара Ирана по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии десять американских военнослужащих получили ранения. Ранее по этой авиабазе с размещенными там американскими военными прошел авианалет беспилотников, при котором на объекте раздались взрывы.

Air and Space Forces Magazine также сообщал, что иранский удар повредил самолет E-3 Sentry на базе в Саудовской Аравии.