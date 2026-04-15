Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?
Эрдоган заявил о намерении продлить перемирие США и Ирана
Турция выступает с инициативами для продолжения прекращения огня между США и Ираном, необходимо использовать окно возможностей, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган заявил, что Турция предпринимает активные усилия для стабилизации ситуации между США и Ираном, передает РИА «Новости».
«Мы прилагаем необходимые усилия и выступаем с инициативами для снижения напряженности, продления режима прекращения огня и продолжения переговоров», – отметил турецкий лидер.
По его словам, стороны должны стремиться к продолжению диалога, а не к эскалации конфликта. «Со сжатыми кулаками переговоры невозможны. Нельзя позволить, чтобы вместо слов снова заговорило оружие. Открывшееся с перемирием окно возможностей должно быть использовано», – добавил Эрдоган.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Иран рассматривают возможность проведения новых переговоров для продления перемирия.
Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил о необходимости продолжения режима прекращения огня.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на строгое соблюдение условий данного соглашения.