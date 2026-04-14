МИД Катара заявил о необходимости продолжить перемирие США и Ирана

Tекст: Ольга Иванова

Соглашение о прекращении огня между Вашингтоном и Тегераном нуждается в продлении, передает РИА «Новости». Об этом в ходе пресс-конференции заявил официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари.

«Перемирие между Ираном и США должно продолжаться, и сейчас основное внимание уделяется его укреплению», – подчеркнул дипломат.

Представитель ведомства добавил, что ближневосточные государства поддерживают интенсивные контакты для успешного исхода посреднических усилий и деэскалации. Кроме того, Доха ожидает подтверждения очередного раунда диалога между американской и иранской делегациями в Пакистане. Катар намерен и дальше содействовать дипломатическому процессу на этом направлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США и Ирана начали переговоры при посредничестве Пакистана.

Власти этой страны предложили провести второй раунд диалога в Исламабаде.

Вашингтон и Тегеран рассматривают возможность продления действующего перемирия.