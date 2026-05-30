Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».3 комментария
Пограничники на Украине сняли с дерева спасавшегося от медведицы уклониста
Пограничники в Закарпатской области Украины сняли с дерева мужчину, спасавшегося от медведицы во время незаконного пересечения границы с Румынией, сообщила госпогранслужба Украины (ГПСУ).
Житель Киева планировал незаконно перейти границу с Румынией вне официальных пунктов пропуска, передает РИА «Новости». Во время ночного перехода через горы в Закарпатской области он столкнулся с диким животным.
«Житель Киева, пытавшийся незаконно попасть в Румынию, во время ночного перехода в горной местности… спасаясь от медведицы… залез на дерево, откуда позвонил за помощью. Пограничники помогли мужчине безопасно спуститься с дерева», – заявили в украинском ведомстве.
На место происшествия оперативно прибыли военнослужащие Мукачевского пограничного отряда. К моменту их появления зверя поблизости уже не оказалось. Беглеца благополучно спустили на землю и доставили в специализированное подразделение.
В отношении задержанного составили административный протокол за попытку незаконного пересечения государственной границы.
Украинские пограничники предупреждали беглецов о появлении медведей на горных маршрутах.
С февраля 2022 года силовики задержали более 68 тысяч военнообязанных мужчин.
Около 26 тыс. солдат ВСУ сбежали в соседнюю Румынию с начала спецоперации.