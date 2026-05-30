Пограничники на Украине сняли с дерева спасавшегося от медведицы уклониста

Tекст: Вера Басилая

Житель Киева планировал незаконно перейти границу с Румынией вне официальных пунктов пропуска, передает РИА «Новости». Во время ночного перехода через горы в Закарпатской области он столкнулся с диким животным.

«Житель Киева, пытавшийся незаконно попасть в Румынию, во время ночного перехода в горной местности… спасаясь от медведицы… залез на дерево, откуда позвонил за помощью. Пограничники помогли мужчине безопасно спуститься с дерева», – заявили в украинском ведомстве.

На место происшествия оперативно прибыли военнослужащие Мукачевского пограничного отряда. К моменту их появления зверя поблизости уже не оказалось. Беглеца благополучно спустили на землю и доставили в специализированное подразделение.

В отношении задержанного составили административный протокол за попытку незаконного пересечения государственной границы.

Украинские пограничники предупреждали беглецов о появлении медведей на горных маршрутах.

С февраля 2022 года силовики задержали более 68 тысяч военнообязанных мужчин.

Около 26 тыс. солдат ВСУ сбежали в соседнюю Румынию с начала спецоперации.