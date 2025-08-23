До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.2 комментария
Число сбежавших солдат ВСУ в Румынию сравнялось с армейским корпусом
Бегство украинских военнослужащих в Румынию с начала спецоперации сопоставимо по численности с полноценным армейским корпусом, сообщили в силовых структурах.
Число украинских военнослужащих, покинувших страну и перебравшихся в Румынию с начала спецоперации, может достигать 26 тысяч, сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.
Представитель силовых структур подчеркнул, что это количество соответствует целому армейскому корпусу, что объясняет активизацию укрепления западных рубежей Киевом.
По данным статистики Госпогранслужбы Украины, с начала 2025 года в Румынию сбежало около 5 тыс. человек, чего достаточно для формирования механизированной бригады. Было также отмечено, что за попытки незаконного пересечения границы задержано более 6 тыс. украинцев.
Ранее сообщалось, что массовое дезертирство остается одной из главных проблем в ВСУ, при этом ежемесячно заводится почти 20 тыс. дел по фактам самовольного оставления части. По информации силовиков, принудительно мобилизованным военнослужащим часто не предоставляют отпуска, чтобы снизить риски побегов. Основными причинами дезертирства называются слабое командование, низкая мотивация и тактика «мясных штурмов».
Ранее в подразделениях 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ на северо-востоке Украины зафиксировали массовый самовольный уход военнослужащих из части.
Украинские силовые структуры усилили патрули и проверки на фоне роста случаев самовольных уходов мобилизованных из рядов ВСУ.
Группа украинских мобилизованных из 71-й бригады исчезла после отправки на боевое задание в районе Нижней Сыроватки близ Сум.