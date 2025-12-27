VG: Осло остался без новогоднего салюта из-за нехватки средств

Tекст: Валерия Городецкая

По информации VG, организаторы были вынуждены отменить мероприятие из-за нехватки средств: удалось собрать только 94,9 тыс. норвежских крон, тогда как для организации требовалось 490 тыс. крон, передает РИА «Новости».

Несколько лет назад власти Осло прекратили проведение новогодних салютов, а в этом году глава городского совета Эйрик Лаэ Сульберг призвал, чтобы празднование организовали сами горожане или другие организации. Попытка общественного сбора средств не дала необходимого результата.

Все собранные деньги, по информации VG, будут возвращены участникам сбора.

Ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила, что на фоне экономических трудностей в странах Евросоюза жители и предприниматели вынуждены самостоятельно собирать средства на праздничную иллюминацию для новогодних мероприятий.

Напомним, власти нескольких крупных городов Германии сократили или полностью отказались от уличной рождественской иллюминации из-за ограниченного бюджета.